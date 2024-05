Przegląd prasy 10.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kawałek Alp na Dolnym Śląsku! Piękna karkonoska łąka zachwyca turystów”?

Prasówka 10.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kawałek Alp na Dolnym Śląsku! Piękna karkonoska łąka zachwyca turystów Krajobrazy w Karkonoszach i Górach Izerskich są wprost zachwycające, Przywodzą na myśl sielskie alpejskie wioski albo urocze hale u podnóży Tatr. Soczysta zieleń łąk pokrytych kolorowymi kwiatami, a w tle majestatyczne góry, "lukrowane" gdzieniegdzie śniegiem. Wszystko jak z reklamy czekolady Milka i... na wyciągnięcie ręki.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 10.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 10.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości Celebrytka Dagmara Kaźmierska miała 19 lat gdy poznała swojego pierwszego męża. Kim był Paweł Kaźmierski?

Prasówka 10.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koszykarskie święto we Wrocławiu! Wygrana Śląska, komplet w Orbicie i popis cheerleaderek W czwartkowy wieczór w Hali Orbita 3 000 kibiców było świadkami wielkiego koszykarskiego święta! Śląsk Wrocław po kapitalnym widowisku w trzecim ćwierćfinale Orlen Basket Ligi pokonał Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 102:97. „Trójkolorowi” przez cały mecz mogli liczyć na głośny doping kibiców, których rozgrzewały również występy cheerleaderek. Wspieraliście koszykarzy WKS-u na trybunach? Znajdźcie się na zdjęciach!

📢 Piękna zieleń i lazurowa woda otoczona klifem. Nie, to nie zagranica - to polskie Malediwy, czyli Park Gródek w Jaworznie. Zobacz! Piękna pogoda zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Gdzie warto spędzić czas? Położony w sercu Jaworzna, Park Gródek, nazywany również "polskimi Malediwami", to jeden z najbardziej malowniczych zakątków województwa śląskiego. Ten niezwykły ogród botaniczny, przyciąga swoim urokiem mieszkańców okolic i osoby z dalszych okolic. Zobaczcie piękne lazurowe wody otoczone klifem i niesamowitą zielenią! Jeśli jeszcze tam nie byliście, koniecznie musicie się wybrać. 📢 Fabryka zabawek z czasów PRLu we Wrocławiu zostanie zrównana z ziemią. Co tam powstanie? Kolejny budynek we Wrocławiu może zniknąć z mapy miasta. Mowa o dawnej Spółdzielni Pracy Palart, w której produkowano zabawki w czasach PRLu. Zobacz, jak wygląda to miejsce.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje nasza tenisistka. Dobra kawa, czarny kot i książka - tak spędza wolne chwile [10.05.2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Jeśli tylko ma chwilę czasu to sięga po dobrą kawę i książkę, lubi klasycznego rocka, w domu mizia czarnego kota Grappę i bardzo ceni sobie bliskie relacje z rodziną. Taka jest prywatnie najlepsza tenisistka świata. Jak wygląda jej codzienne życie - zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak mieszka Hubert Urbański, prowadzący "Milionerów". Kawalerskie i skromne mieszkanie gwiazdora [10.05.2024 r.] Hubert Urbański to uwielbiany przez widzów prezenter telewizyjny, w ostatnich latach związany ze stacją TVN i programem "Milionerzy". Gwiazdor chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami na Instagramie. Można tam zobaczyć, jak podróżuje czy spędza wolne chwile. Są również zdjęcia jego mieszkania. Oto dom prowadzącego "Milionerów".

📢 Grażyna Kulczyk - tak ubiera się była żona Jana Kulczyka. Miliarderka inspiruje wiele Polek [10.05.2024 r.] Grażyna Kulczyk, miliarderka i była żona Jana Kulczyka, jest uznawana za ikonę stylu, a jej sposób ubierania się stanowi inspirację dla wielu kobiet. Regularnie pojawia się na różnego rodzaju wydarzeniach, galach czy wystawach, prezentując swoje luksusowe kreacje. Oto styl jednej z najbogatszych Polek! 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [10.05.2024 r.] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia [10.05.2024 r.] Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać. 📢 Biżuteria PRL - ceny 2024, zdjęcia. Takich pierścionków, kolczyków, bransoletek szukają kolekcjonerzy [10.05.2024 r.] Pamiątki z czasów PRL mogą być teraz bardzo cenne. Stara biżuteria z lat 60., 70. i 80. wraca do mody. Niektóre pierścionki, kolczyki, bransoletki czy naszyjniki mogą być dzisiaj sporo warte. Masz w domu taką biżuterię? Nie wyrzucaj jej. Przeszukaj szkatułki po babci i szuflady - być może możesz się na takiej starej biżuterii wzbogacić. Zobacz, ile jest warta. Oto przykładowe zdjęcia i ceny.

📢 Andrea Bocelli ma piękną żonę - zdjęcia. Tak luksusowo żyje i się ubiera Veronica Berti, ukochana włoskiego śpiewaka [10.05.2024 r.] Najpopularniejszy włoski śpiewak Andrea Bocelli wiedzie szczęśliwe życie u boku ukochanej Veronici Berti. Artysta często koncertuje, podróżując po całym świecie. Na jego występach zawsze są tłumy. Bocelli udziela licznych wywiadów, jest zapraszany na spotkania towarzyszące muzycznemu show. W tych wszystkich działaniach wspiera go żona Veronica, która równie często pojawia się w mediach jak jej sławny mąż. Zobaczcie, jak się ubiera Veronica Berti, najważniejsza kobieta w życiu znanego śpiewaka. Jej zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Zastosuj ten nawóz przed posadzeniem pomidorów! Będą rosły jak szalone i ugną się od warzyw [10.05.2024 r.] Pomidory najczęściej zaczynamy sadzić do gruntu w połowie maja. Ci, którzy dysponują szklarnią, mogą zrobić to już wcześniej - mniej więcej w połowie kwietnia. Niezależnie od terminu sadzenia, warto wcześniej zadbać o podłoże. Stosując ten nawóz przed posadzeniem, masz gwarancję, że krzak pomidora będzie uginał się od warzyw!

📢 Frytka była gwiazdą Big Brothera, a potem zniknęła z mediów. Tak dziś wygląda Agnieszka Frykowska [10.05.2024 r.] Agnieszka Frykowska wypłynęła na początku lat dwutysięcznych, dzięki udziałowi w programie Big Brother. Zdobyła ogólnopolską popularność. Kilka lat po sukcesie zdecydowała się zniknąć z mediów. Zmieniła nawet imię na Maja. Oto jak obecnie wygląda. Dziś stawia na naturalność - jest nie do poznania! 📢 Emerytury w maju 2024 po waloryzacji - tabela zmian. Wyliczenia zmian rok do roku [10.05.2024 r.] Emerytury w Polsce w 2024 roku doświadczyły znacznego wzrostu dzięki corocznej waloryzacji, która jest odpowiedzią na inflację szczególnie w pierwszej połowie ubiegłego roku. W marcu, emeryci otrzymali świadczenia zwiększone o 12,12%, co znacząco wpłynęło na ich stabilność finansową. Dodatkowo, w kwietniu, na ich konta wpłynęła tzw. trzynasta emerytura, zwiększając tym samym ich zdolność do pokrywania codziennych wydatków. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak proces waloryzacji wpłynął na wysokość świadczeń i co to oznacza dla emerytów w praktyce.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [10.05.2024 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [10.05.2024 r.] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Masowy grób w małej wsi na Dolnym Śląsku. Archeolodzy wrócili tu po 27 latach i znów dokonali odkrycia W połowie kwietnia i tuż po majówce archeolodzy ponownie, po 27 latach, sprawdzili masowy grób żołnierzy w miejscowości Pławna Dolna na Dolnym Śląsku. Wcześniej, w 1997 roku, odkryto tu 20 żołnierzy. Prace z dni 7-8 maja doprowadziły do kolejnych odkryć. To m.in. mundurowe guziki, odznaki czy nieśmiertelniki. Zobacz! 📢 We Wrocławiu kręcą trzeci sezon serialu "Fundacja"! Hit streamingowy Apple TV powstaje na placu Wolności Tajemnicze zasieki przez kilka dni stały pod Narodowym Forum muzyki we Wrocławiu. Dziś wiemy już, że na Placu Wolności pracowała ekipa filmowa, kręcąca zagraniczną produkcję dla platformy AppleTv+. Tym razem to jednak nie film historyczny a serial science fiction! 📢 Piękna Julia Wieniawa w bikini i bieliźnie! Aktorka nie boi się pikantnych zdjęć, a jej profil śledzi ponad 2,1 mln użytkowników Julia Wieniawa, która została nową jurorką w "Mam Talent", lubi szokować. O jej odważnych zdjęciach i strojach mówi cała Polska. Julia Wieniawa jest znana nie tylko ze swoich kreacji aktorskich czy zdolności wokalnych, ale i z kontrowersyjnych, budzących dyskusję stylizacji. Aktorka nie boi się pozować w bieliźnie czy bikini. Wieniawa, której konto na Instagramie śledzi ponad 2,1 miliona użytkowników, jest inspiracją dla wielu młodych Polek. Można ją nazwać polską ikoną stylu. Zobaczcie!

📢 Tragiczny wypadek na granicy Dolnego Śląska. Rozpędzony samochód uderzył w drzewo. Kierowca zginał w płonącym aucie W czwartek (9 maja) około godziny 8 rano doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Na granicy województw dolnośląskiego i opolskiego kierujący mazdą uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca nie mógł się wydostać z płonącego auta. Powiatowa droga jest zablokowana. 📢 Policjanci z Dolnego Śląska skazani! Próbowali handlować narkotykami, brali łapówki, byli "wtyką" grupy przestępczej Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze skazał trzech byłych funkcjonariuszy policji. Mężczyźni przez 8 lat brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wytwarzaniem i obrotem narkotykami, brali łapówki, a także informowali wspólników o działaniach policji i prokuratury.

📢 Juwenalia Wrocławskie 2024 już w weekend. Dwa dni pełne darmowej muzyki i rozrywki na Polach Osobowickich W najbliższy weekend (10-11 maja) we Wrocławiu odbędzie się pierwsza z dwóch imprez studenckich w 2024 roku. Na Polach Osobowickich studenci będą się bawić na Juwenaliach Wrocławskich. Wstęp na nie będzie całkowicie bezpłatny, a na scenie wystąpią PlanBe, Tymek, Sarius.

📢 Chwila relaksu między maturami. Zobacz najlepsze memy o maturzystach, internauci nie zawiedli! Pierwsze dni egzaminów maturzyści mają już za sobą. Tymczasem memiarze nie wychodzą z formy i w prześmiewczy sposób komentują aktualne poczynania absolwentów szkół średnich. Przejrzeliśmy najdalsze zakątki internetu w poszukiwaniu najśmieszniejszych memów o maturzystach. Zobacz, w galerii z czego śmieje się teraz internet! 📢 Tu handlowało się wszystkim! Tak wyglądał wrocławski szaberplac na ul. Krakowskiej. O pochodzeniu towaru lepiej było nie wiedzieć W zniszczonym wojną Wrocławiu przyjeżdżający do miasta i zasiedlający je Polacy bardzo często odkrywali lokalne skarby. Były to rzeczy codziennego użytku, które w tamtym okresie trudno było kupić. Cenne znaleziska zabierało się na szaberplac i tam sprzedawało lub wymieniało na inne niezbędne produkty. Jedno z najsłynniejszych wrocławskich targowisk funkcjonowało przy ulicy Krakowskiej. A handlowało się tam wszystkim. Zobaczcie zdjęcia z tego okresu!

📢 Ponętna "Słowianka Donatana" w bikini! Paula Tumala wygląda naprawdę pociągająco GALERIA 09.05.2024 Paula Tumala sławę zdobyła dzięki udziałowi w teledysku Cleo i Donatna "My Słowianie". Pracowała także przy pokazie Calvina Kleina, a w przeszłości spotykała się z polskim koszykarzem NBA - Marcinem Gortatem. 📢 Ściana róż w centrum Wrocławia przyciąga tłumy. Idealna "miejscówka" na sesję zdjęciową. Zobaczcie to romantyczne miejsce Majowa pogoda sprzyja spacerom po zakątkach Wrocławia. Jednym z ostatnich odkryć jest romantyczna "ściana" kwiatów. Setki przepięknych róż zakwitły na płocie Pałacu Królewskiego przy placu Wolności. Przechodnie uwielbiają to niezwykłe miejsce!

📢 Pracownicy wrocławskiego beach baru wyciągnęli z Odry wędkarza. Interweniowały wszystkie służby Mnóstwo służb, w tym policja, straż pożarna, pogotowie i WOPR, interweniowało w środę (8 maja), około godz. 22 na terenie Starej Odry Beach Bar przy ulicy Zawalnej. Alarm dotyczył tonącej osoby w Kanale Żeglugowym. Chwilę przed przyjazdem służb, 60-letniego wędkarza wyciągnęli z rzeki pracownicy beach baru.

📢 Matura 2024 JĘZYK ANGIELSKI - arkusze CKE i odpowiedzi. Te zadania czekały maturzystów! Co sprawdzali w internecie? Matura 2024. W czwartek (9 maja) jest trzeci dzień egzaminów dla abiturientów z całej Polski. Trwający 120 minut egzamin z języka obcego rozpoczął się o godz. 9. Chęć zdawania języka angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało blisko 256,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, czyli 97,5 proc. tegorocznych absolwentów. Po południu na naszej stronie pojawią się arkusze egzaminacyjne wraz z odpowiedziami. 📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 9.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 9.05 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach. 📢 Weekendowa wycieczka blisko Wrocławia. Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich gwarantuje nieziemskie widoki Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich to miejsce idealne dla miłośników górskich wycieczek, ciszy i spokoju. Park położony jest w Sudetach Środkowych, na południe od Wałbrzycha (stąd nazwa, mimo, iż nie ma pasma górskiego o nazwie Sudety Wałbrzyskie). Dlaczego warto się tam wybrać? Zobaczcie sami.

📢 Wrocław zrównany z ziemią. 79 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Sowieci zamienili Festung Breslau w ruinę 8 maja wypada rocznica zakończenia II wojny światowej. Walki we Wrocławiu toczyły się do samego końca. Festung Breslau skapitulowało dwa dni wcześniej i cztery dni po Berlinie. Wystarczyły tylko trzy miesiące, aby miasto obróciło się w morze ruin. Zobacz jak wyglądał Wrocław w maju 1945, tuż po zakończeniu wojny.

📢 Miasto zakopane w dolnośląskim lesie. Mroczny labirynt podziemnych korytarzy. Jak z horroru! Nie chcesz się tu zgubić! Podziemne schrony, wojskowe bunkry i tunele - tych na Dolnym Śląsku nie brakuje. Wiele podziemnych konstrukcji zostawili po sobie Niemcy i Armia Radziecka. Jeśli lubicie wycieczki z dreszczykiem i jesteście miłośnikami historii, koniecznie odwiedźcie Przemkowski Park Krajobrazowy. W lasach pod Wilkocinem znajdziecie opuszczone wojskowe bunkry połączone kilometrami korytarzy. To podziemne miasto przyprawia o ciarki. Zobaczcie zdjęcia z wewnątrz!

📢 Taras widokowy w Sky Tower już o remoncie! Czekają nowe atrakcje, a widok na Wrocław - bajka! Spektakularny widok na Wrocław, którego jeszcze nie widzieliście! To jedna z wielu nowych atrakcji wyremontowanego tarasu widokowego w Sky Tower. Otwarcie już wkrótce, ale my już tam byliśmy! Zobacz, jak zmieniło się to miejsce!

📢 Słynny Night Club pod Częstochową. Tu balował śląski półświatek - dzisiaj zostały tylko zdjęcia. Co się tutaj działo? Jeszcze niedawno Woźniki (pow. lubliniecki) miały niezwykłą "atrakcję" - różowy budynek na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 789 i 908 będący niechlubną wizytówką miejscowości. Chyba nie było w Częstochowie i na Śląsku osoby, która nie przejechałaby chociaż raz koło tego domu uciech, a był to widok, który trudno było zapomnieć. Dzisiaj po Night Club Sistars zostały jedynie zdjęcia, ale kiedyś prawdopodobnie bawił się tu śląski półświatek. Do dzisiaj po gminie krążą głosy o dokonanym tu morderstwie. Trudno to jednak zweryfikować, a po samym budynku nic nie zostało.

📢 Wypadek w Legnicy. Rowerzystka zderzyła się z mężczyzną na hulajnodze elektrycznej. Jest ciężko ranna Do zdarzenia doszło w środę (8 maja) w Rynku w Legnicy. Jadąca na rowerze kobieta zderzyła się z mężczyzną na hulajnodze. Obie osoby nie powinny poruszać w rynku ani rowerem, ani hulajnogą. Kobieta z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. 📢 Pożar domu pod Legnicą. Jedna osoba ranna, 11 jednostek straży pożarnej na miejscu W środę (8 maja) około godziny 18 w Gniewomirowicach na Dolnym Śląsku wybuchł pożar. Ogień objął dom mieszkalny. Na miejsce pojechało 11 jednostek straży pożarnej. 📢 Chełmsko Śląskie. Nieodkryta perełka na Dolnym Śląsku. Tu na każdym kroku czuć historię! Do położonej z dala od głównych tras niewielkiej wsi (a kiedyś miasta) Chełmsko Śląskie prowadzi kręta droga. Wjeżdżamy na wysokość 550 m n.p.m. i nie wierzymy własnym oczom. Przepiękne kamieniczki okalające maleńki Rynek, obok ogromny kościół i cmentarz, a kawałek dalej ulica, która przenosi nas w czasie. Warto odwiedzić to przepiękne miejsce z niezwykłą historią!

📢 Tablica Marka Hłaski zawisła w Zaułku Ossolińskich. Co słynny pisarz miał wspólnego z Wrocławiem? W środę (8 maja) w Zaułku Ossolińskich we Wrocławiu uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą Markowi Hłasce. Wcześniej grupa wolontariuszy posprzątała jego grób. W zaangażowanie na rzecz krzewienia pamięci o pisarzu zaangażowały się: wrocławskie stowarzyszenie TuiTam, Gmina Wrocław oraz samo Ossolineum. 📢 Działka ROD z zadbaną altanką na sprzedaż we Wrocławiu. Można kupić nawet zamek! Zobaczcie zdjęcia i ceny Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) cieszą się niesłabnącą popularnością. Działki w mieście są w cenie, zwłaszcza, jeśli na ich terenie znajduje się piękna, zadbana, murowana altana. Ile kosztują ogródki działkowe z zadbaną altanką we Wrocławiu? Zobacz w galerii najciekawsze oferty – prezentujemy ceny i lokalizacje każdej z nich. 📢 Jedyna poczta na wrocławskim rynku już nie będzie całodobowa. Skąd taka decyzja? Poczta przy Rynku 28 we Wrocławiu była do tej pory jedyną w mieście placówką czynną całą dobę. Od poniedziałku (6 maja) klienci, którzy przychodzą tam późnym wieczorem odbijają się jednak od drzwi. Dlaczego? Przeczytajcie poniżej.

📢 Tak dziś wygląda Nicole Kidman. Wkrótce skończy 57 lat. Zobaczcie jej zdjęcia! Nicole Kidman jest Australijką, a urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest wybitną aktorką, ale również piosenkarką. Grała w takich filmowych hitach, jak "Batman Forever", "Szybki jak błyskawica" z Tomem Cruise’em oraz "Billy Bathgate" - z Bruce’em Willisem i Dustinem Hoffmanem. Aktorka skończy wkrótce 57 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda. 📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się trzy samochody, są ranni, lądował śmigłowiec LPR | ZDJĘCIA W środę (8 maja) przed godz. 16 na dolnośląskim odcinku autostrady A4 doszło do wypadku. Na jezdni w kierunku Wrocławia samochód osobowy zderzył się tam z autem dostawczym. Na miejscu są wszystkie służby, lądował także helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Dlaczego Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski? Oto 10 powodów Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski 2024! Tak, jesteśmy optymistami. Co więcej - znaleźliśmy 10 powodów, dla których to właśnie WKS na koniec sezonu znajdzie się na górze tabeli. Jedno są bardziej racjonalne, drugie mniej. Sami oceńcie.

📢 Matura 2024 MATEMATYKA - arkusze CKE i odpowiedzi. Jakie zadania są na najtrudniejszym egzaminie? Sprawdź jak Ci poszło! Matura 2024 rozpoczęła się we wtorek, 7 maja o godz. 9:00. Po języku polskim i motywach buntu oraz relacji z drugim człowiekiem na wypracowaniach, przyszedł czas na matematykę. Egzamin na poziomie podstawowym, z którym dziś, 8 maja 2024 zmierzyli się maturzyści jest jednym z przedmiotów obowiązkowych. Jednocześnie, to zawsze najtrudniejszy egzamin maturalny od lat. Jakie były zadania w tym roku? Arkusze CKE z matematyki będą dostępne na naszej stronie po godz. 14. 📢 Agnieszka Rybczak przewodniczącą Rady Miejskiej we Wrocławiu. Igor Wójcik przegrał różnicą trzech głosów W środę (8 maja) udało się wybrać przewodniczą Rady Miasta we Wrocławiu. Została nią Agnieszka Rybczak z klubu Koalicji Obywatelskiej. Jej kontrkandydatem - również z KO - był Igor Wójcik.

📢 Śląsk – Stal: WKS chce rozstrzygnąć u siebie sprawę awansu do półfinału KOSZYKÓWKA. W czwartek (godz. 20:45, Hala Orbita) Śląsk zmierzy się z Arged BM Stalą Ostrów Wielkopolski w trzecim ćwierćfinale Orlen Basket Ligi. Po dwóch meczach jest remis 1:1. 📢 Frekwencja na meczach Śląska w latach 2011-2024. WKS idzie na rekord! Od czasu otwarcia Stadionu Wrocław Śląsk nigdy nie miał tak wysokiej frekwencji jak w tym sezonie. Kliknij pierwsze zdjęcie w galerii i zobacz, ilu kibiców chodziło na mecze WKS-u w ostatnich kilkunastu latach.

📢 Niebezpieczna praca z niezłymi zarobkami - policja we Wrocławiu rekrutuje antyterrorystów. Sprawdź szczegóły Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu szuka chętnych do pracy w wyjątkowym miejscu. Mowa o Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji we Wrocławiu. Jakie są wymagania i ile zarabia antyterrorysta? Sprawdź.

📢 Najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Zachwycające Sokołowsko z prestiżowym wyróżnieniem za rok 2023 Sokołowsko to najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Sokołowsko położone jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Mieroszów. Turystów zachwyca nietuzinkową architekturą, pięknymi widokami i niezwykle ciepłymi mieszkańcami, którzy uśmiechem obdarzają gości. Kliknij w zdjęcie i poznaj uroki Sokołowska, z kolei poniżej garść historii tej niezwykłej miejscowości. 📢 Wrocław w roku 2002 - zobacz jak stolica Dolnego Śląska wyglądała dokładanie 22 lata temu Wrocław sprzed ponad 20 lat to zupełnie inne miasto niż obecnie. Pojawiły się nowe budynki, niektóre zniknęły, inne przeszły gruntowne renowacje. Zmieniła się również moda, jak i auta, którymi się poruszamy na co dzień. Część drogowych dziur jednak zdaje się być niezmienna. Postanowiliśmy wygrzebać z naszych przepastnych archiwów fotografie z przełomu wieków. Rynek, kamienice, nowa zabudowa - w ciągu dwóch dekad zmieniło się naprawdę wiele! Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do galerii.

📢 Czacz - wioska pełna skarbów niedaleko Wrocławia. Tu wszyscy handlują, a "upolować" można zachwycające artefakty z całej Europy Wieś Czacz to miejsce absolutnie wyjątkowe. W oborze prędzej niż krowę znajdziemy tu... antyki. Bibelotami, antykami, meblami i elementami wyposażenia domu i ogrodu handluje tu niemal każdy. I choć Czacz znajduje się w Wielkopolsce, to z Wrocławia dojedziemy tu w nieco ponad godzinę. Warto, szczególnie jeśli lubujecie się w eklektycznym stylu.

📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Prawa miejskie mają od wieków, dziś mieszka tam zaledwie garstka ludzi. 10 urokliwych miejscowości Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 Majowe nowalijki na wrocławskich bazarach. Czy warzywa i owoce podrożały przez ostatnie mrozy? Słodkie truskawki, dojrzałe pomidory i młode ziemniaki to teraz najpopularniejsze owoce i warzywa na Wrocławskich bazarach. Nie brakuje też innych wiosennych dobroci. Gdzie szukać, jakie mają ceny i skąd pochodzą nowalijki? Zobacz galerię. 📢 Podglądamy rodzinę sokołów z Doliny Baryczy, urodziły się tam 4 pisklęta. Zobaczcie jakie urocze! Pod koniec kwietnia, w monitorowanym gnieździe w Nadleśnictwie Żmigród, wykluły się cztery sokolątka. Są to pierwsze w tym roku w Polsce sokoły z monitorowanych gniazd. Internauci właśnie wybrali dla nich imiona. Jak wyglądają pierwsze dni w gnieździe? Zobacz. 📢 Nowe kamery na głównych skrzyżowaniach we Wrocławiu. Kiedy będzie można oglądać ich obraz na żywo? Przy pięciu głównych skrzyżowaniach we Wrocławiu pojawią się nowe kamery miejskiego monitoringu. Rozbudowany nadzór wideo zostanie włączony do systemu Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia, który pomaga służbom ustalić przebieg niebezpiecznych zdarzeń. Wiemy, gdzie nowe kamery zostaną zamontowane. Zapytaliśmy również, co z niedziałającym od kilku lat serwisem, dzięki któremu mieszkańcy mogli oglądać obraz z monitoringu na żywo.

📢 Majówka 2024 to już historia. Internauci mają bekę z Polaków. Zobaczcie najlepsze o weekendzie majowym! 8.05.2024 Tegoroczna majówka trwała pięć dni! Wystarczyło wziąć jeden dzień urlopu, aby mieć tyle laby na początku maja. Zapraszamy Was do naszej galerii na solidną dawkę śmiechu. Oto najlepsze memy!

📢 Fontanna multimedialna we Wrocławiu powraca! Rozpoczyna się sezon 2024. Zaplanowano pokazy specjalne, oto harmonogram Jedna z najpopularniejszych atrakcji we Wrocławiu, fontanna multimedialna przy pergoli, zaczyna sezon 2024. Pierwsze pokazy wystartują już 10 maja, wśród nich show specjalny: "Katedra Demokracji", prezentujące historię Hali Sulecia. 📢 Nie chcielibyście tu trafić! Zakład Karny we Wrocławiu to prawdziwa twierdza. Jak wygląda życie więźniów i strażników? Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu to jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Na 3 hektarach znajdziemy wiele zabytkowych budynków, a samo więzienie ma aż 1549 miejsc dla osadzonych. Ciekawi was, jak wygląda typowy dzień z życia więźnia, czym zajmują się strażnicy oraz skąd biorą się "więzienne dziary"? Sprawdźcie szczegóły, zobaczcie unikatowe zdjęcia.

📢 Matura 2024 we Wrocławiu rozpoczęta! Pierwszy egzamin z języka polskiego. Zobaczcie film i zdjęcia We wtorek (7 maja) rozpoczęły się tegoroczne matury. Na początek język polski. Uczniowie z XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu podeszli do egzaminu bez większego stresu, pewni swojej wiedzy i umiejętności. Zobaczcie. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Wrocławskie place 100 lat temu i dziś. Kiedyś te miejsca wyglądały zupełnie inaczej! Zobaczcie zdjęcia Wrocławskie place najlepiej pokazują, jak miasto się zmieniło przez ostatnie sto lat. To niesamowite, jak te same miejsca się różnią, m.in. układem urbanistycznym. Niektóre się powiększyły, niektóre zmniejszyły. Reprezentacyjne kamienice zastąpiły bloki z PRL. Niekiedy zmieniła się też nazwa niektórych placów, bo zdecydowano się na inną niż ta przetłumaczona z języka niemieckiego. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najdroższe mieszkania we Wrocławiu, mało kogo na nie stać. Nie uwierzycie, ile kosztuje metr kwadratowy! Przy obecnych cenach, na własne mieszkanie we Wrocławiu może pozwolić sobie coraz mniej osób. Ale jedynie garstkę stać będzie na apartamenty premium przy dwóch ulicach: Bernardyńskiej i Sudeckiej. Zbudowane zostaną tam najdroższe mieszkania w mieście. Jedna z inwestycji jest na ukończeniu, zobaczcie na zdjęciach w galerii, jak wygląda.

📢 Jednodniowa wycieczka do Niemczy. Zobaczycie tu rajski ogród, romantyczne kamieniczki i zamek sprzed ponad 700 lat Szukając inspiracji na jednodniową wycieczkę w okolice Wrocławia, warto rozważyć wyjazd do Niemczy. Miejscowość leżąca około 50 kilometrów od stolicy Dolnego Śląska znana jest ze słynnego Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach. To jednak niejedyna atrakcja, której możecie doświadczyć. Zapuszczając się nieco dalej, traficie na romantyczne kamieniczki, neogotycki ratusz i zamek, w którym nocowała św. Jadwiga. 📢 Taki domek letniskowy możesz mieć na własność! Oto najciekawsze oferty do 100 km od Wrocławia | ZDJĘCIA, CENY Na weekend czy urlop najlepiej pojechać do własnego domku letniskowego. Wspaniale byłoby, gdyby był położony w pięknym miejscu z widokiem i nie za daleko od miejsca zamieszkania. Oto najciekawsze oferty domków na sprzedaż położonych w promieniu do 100 kilometrów od Wrocławia. Niektóre są w pełni urządzone, ze wszystkimi udogodnieniami, inne - skromniejsze, a przez to dużo tańsze. Zobaczcie zdjęcia i ceny, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Co musi się stać, by Śląsk zagrał w pucharach? Oto najbardziej prawdopodobne warianty Śląsk Wrocław na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu 2023/24 plasuje się na 2. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Co musi się stać, by WKS zdobył mistrzostwo Polski lub srebrny albo brązowy medal i zagrał w eliminacjach europejskich pucharów? Przedstawiamy wszystkie najbardziej prawdopodobnych warianty. Niektóre są wręcz... szokujące!

📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty na obwodnicy Wrocławia. Jego pojazd rozpadł się na części W poniedziałek (6 maja) wczesnym popołudniem doszło do wypadku motocyklisty na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Mimo udzielanej pierwszej pomocy przez strażaków, którzy jako pierwsi przyjechali na miejsce zdarzenia, 38-letni mężczyzna zginął. Jego pojazd, po uderzeniu w bariery, rozpadł się na dwie części. 📢 Najdroższe osiedla we Wrocławiu. Tu mieszkają prawdziwi krezusi! Znamy wyniki najnowszego rankingu Rynek nieruchomości odnotowuje kolejny wzrost cen. Wyniki analiz pokazują, że przez ostatni miesiąc wartość lokali mieszkalnych w stolicy Dolnego Śląska wzrosła o 1,52%. Oznacza to, że średnia cena mieszkania we Wrocławiu wynosi już ponad 11 820 zł/m². Gdzie jest najdrożej?

📢 Zachwycający pałac godzinę drogi z Wrocławia. Zrujnowane wnętrza i mroczne piwnice. Do tego zabytku wejdziecie z ulicy Przepiękne zamki i pałace stanowią jeden ze znaków rozpoznawczych Dolnego Śląska. Odrestaurować udało się nieliczne. Ten zachwycający pałac nadal czeka na swoją kolej. Ukryty wśród drzew zabytek popada w coraz większą ruinę. Tymczasem pałacowe mury pamiętają jeszcze czasy renesansu. Zobaczcie mroczne piwnice i zniszczone, ale nadal niezwykłe, wnętrza pałacu w Osetnie. 📢 Dolnośląski Wawel! Zachwycają XVI-wieczne freski i przypałacowe ogrody. Zabytek doczekał się remontu Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich w gminie Marciszów nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat.

📢 Dzika przyroda, tajemnicze ruiny i urokliwe zabytki. To wszystko znajdziesz w Jelczu-Laskowicach! Dojazd z Wrocławia zajmuje 30 minut Niecałe 30 kilometrów od stolicy Dolnego Śląska znajdziecie miejsce, które może stać się oazą spokoju dla spragnionych natury. Mowa o Jelczu-Laskowicach, do których dojedziecie zarówno samochodem, jak i pociągiem czy rowerem. Jeśli szukacie miejsca na jednodniową wycieczkę nieopodal Wrocławia, koniecznie rozważcie tę miejscowość. Znajdziecie tu piękne pałace, romantyczne ruiny, stawy, rzekę i mnóstwo zieleni. 📢 Tajemnicza osada z czasów III Rzeszy w sercu Borów Dolnośląskich. Wstępu do jej mrocznych ruin strzeże betonowa brama. W tle Göring Ta opuszczona niemiecka osada była - oficjalnie - osiedlem robotników leśnych. Zbudował ją potentat tytoniowy Philipp Reemtsma, dobry znajomy Hermanna Göringa. Dziś po modelowym osiedlu w sercu Borów Dolnośląskich zostały porośnięte mchem ruiny. Żeby "zanurzyć się" w tym mrocznym świecie trzeba przejść przez wielką, betonową bramę. Warto! Zobaczcie zdjęcia!

📢 XXXIV Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ na Dolnym Śląsku. Zamek tonie w kolorowych kwiatach, modelki w kwietnych sukniach Jeszcze w niedzielę (5 maja) możecie wybrać się do Zamku Książ, by wziąć udział w 34. Festiwalu Kwiatów i Sztuki 2024. Warto, bo "tonący" w kwiatach zamek i jego otoczenie wyglądają obłędnie. Po zamkowych korytarzach i ogrodach przechadzają się modelki w przepięknych kwietnych sukniach. Do ich stworzenia potrzebne były kwiaty z różnych części globu oraz m.in. szlachetne metale. Zobaczcie zdjęcia z festiwalu! 📢 Tajemnicze Opactwo Cystersów na Dolnym Śląsku. Weszliśmy tam, gdzie turyści nie mają wstępu! Zobaczcie zdjęcia podziemi i innych zakamarków Stoi szlaku cysterskim i od lat przyciąga turystów. Opactwo w Lubiążu to jedna z najbardziej tajemniczych atrakcji Dolnego Śląska. Ogromny obiekt służył nie tylko zakonnikom. W przeszłości działał tam również szpital dla obłąkanych, zakład pracy przymusowej, mieszkali żołnierze Armii Czerwonej. Odwiedziliśmy miejsca, które turyści mogą zobaczyć tylko dwa razy do roku. Zobaczcie, jak wyglądają podziemia i strych, zamknięte korytarze i sale.

📢 Przepiękny pałac pod Wrocławiem popada w ruinę. Był siedzibą Gestapo, potem własnością PGR. Tak wyglądają jego mroczne wnętrza To kolejny dolnośląski pałac, który lata świetności ma już dawno za sobą. Wielka szkoda, bo jego neobarokowa bryła, mimo że mocno już "nadszarpnięta zębem czasu", prezentuje się zjawiskowo. W pałacu w Kębłowicach pod Wrocławiem stacjonowało kiedyś Gestapo, później pieczę nad pałacem przejął PGR, w końcu zabytek trafił w ręce prywatnego właściciela. Udało nam się wejść do środka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Koniec XX wieku we Wrocławiu. Fantastyczne, reporterskie zdjęcia miasta, które przeszło już do historii. Takiego Wrocławia już nie ma Ostatni rok z jedynką z przodu we Wrocławiu. Po powodzi z 1997 roku, miasto powoli stawało na nogi. W 1999 roku życie toczyło się już względnie normalnie, choć gdy dziś spoglądamy na fantastyczne, reporterskie zdjęcia Andrzeja Łuca, trudno porównać tamten Wrocław z obecnym. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. W galerii zdjęć znajdziecie charakterystyczne miejsca, wydarzenia i a także znanych wrocławian i przyjezdnych.

📢 Zaklęte ruiny średniowiecznego zamku na wyspie w Jelczu-Laskowicach. Stąd został porwany wrocławski książę W półdzikim starorzeczu Odry, zaledwie 30 kilometrów od wrocławskiego Rynku znajduje się dawny zamek książęcy. Historia kilkusetletniej budowli mogłaby stanowić podstawę niejednego scenariusza filmowego. To właśnie tutaj awanturniczy książę legnicki, usiłując zyskać część ziem po zmarłym bracie, porwał swojego bratanka - wrocławskiego księcia Henryka. Dziś z dawnej świetności zamku pozostały legendy i romantycznie skryte ruiny, które warto odwiedzić podczas pieszej lub rowerowej wycieczki z Wrocławia. 📢 Tłumy w Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku. W parku trwa Wielki Majówkowy Kiermasz Ogrodniczy! Kupicie kwiaty, krzewy, zioła Arboretum w Wojsławicach to niezwykłe miejsce. Ten przepiękny ogród botaniczny, położony zaledwie 50 kilometrów od Wrocławia, zachwyca o każdej porze roku. W ten weekend warto się tam wybrać nie tylko dla przepięknych "okoliczności przyrody". W Wojsławicach odbywa się Wielki Kiermasz Ogrodniczy. Zobaczcie, co można tam kupić.

📢 Dolnośląskie jeziora: krystaliczna woda i bajeczne widoki. Gdzie pojechać i odpocząć nad wodą? Dolnośląskie jeziora kuszą czystą wodą, malowniczymi krajobrazami oraz ciekawą historią. Każdy miłośnik natury znajdzie tu coś dla siebie. Wśród dolnośląskich jezior są takie perełki, jak: Jezioro Leśniańskie, Jezioro Daisy oraz Kolorowe Jeziorka. Zobaczcie, co jeszcze wam polecamy! 📢 Knajpy, luby i dyskoteki we Wrocławiu sprzed lat. Bawiliśmy się tam do białego rana! Zobaczcie zdjęcia! Pamiętacie imprezy w WZ, dyskoteki w Radio Barze, koncerty w Pięciu Nutkach? Te wrocławskie kluby, zwłaszcza w weekendy, pękały w szwach. Zobaczcie zdjęcia z kultowych, nieistniejących już klubów, pubów i dyskotek we Wrocławiu wraz z adresami, gdzie działały. Może rozpoznacie na tych fotografiach siebie lub swoich znajomych! 📢 Cuda przyrody Dolnego Śląska. Piękne miejsca stworzone przez naturę, które naprawdę warto zobaczyć Dolny Śląsk jest pełen pięknych miejsc, które warto zobaczyć. Wybraliśmy dla Was piękne przyrodniczo miejsca, których "architektem" była natura, no może przy niektórych propozycjach nieco pomógł człowiek. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na kilkugodzinną wycieczkę poza Wrocław. Majówka to doskonały moment na zwiedzanie okolicy, w której mieszkamy. Przejdźcie do kolejnych slajdów, zobaczcie zdjęcia i opisy tych miejsc.

📢 Z tego słynie Dolny Śląsk! Najlepsze 19 atrakcji, które musisz zobaczyć na własne oczy! Zamki, pałace i niebiańskie widoki w prezencie "Wszyscy" zjeżdżają na Dolny Śląsk nie tylko na wakacje, ale i w długi weekend majowy. Dlaczego? Poza dostępem do morza, mamy tu wszystko, czego dusza zapragnie - zabytkowe zamki i pałace, urocze miasteczka położone w dolinach gór oraz jeziora, które zachwycają swoim krajobrazem. Przygotowaliśmy 19 propozycji, idealnych na wycieczkę po zachodnim regionie Polski. Co trzeba tu zobaczyć? Oto nasze topowe propozycje! Przyjrzyjcie się im dokładnie i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Nareszcie! Znamy termin odsłonięcia pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu. Przekładany był kilkukrotnie od wielu miesięcy Podajemy jako pierwsi oficjalną datę odsłonięcia pomnika Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość od miesięcy kilkukrotnie przekładano z różnorakich powodów. Ale ta data ma być już pewna! Wrocławski magistrat za kilka dni o niej powiadomi. Żołnierze już stoją na skwerze. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wrocławski plac Grunwaldzki 100 lat temu. Zobaczcie niesamowite archiwalne zdjęcia! Plac Grunwaldzki we Wrocławiu to dziś zupełnie inne miejsce niż kiedyś. W przeciągu 100 lat ta część miasta zmieniła się nie do poznania. Tam, gdzie przed II wojną światową stały reprezentacyjne kamienice, dziś mamy biurowce i Manhattan. Zobaczcie zdjęcia z archiwum. 📢 Największe osiedla Wrocławia 100 lat temu. Wielu tych budynków już nie ma. Miasto na niezwykłych, archiwalnych zdjęciach Poznajecie te największe osiedla we Wrocławiu? Tak wyglądały mniej więcej 100 lat temu. Na pewno niektóre z miejsc będą znane i rozpoznacie je na pierwszy rzut oka. Można się też zaskoczyć, bo wiele zabudowań nie przetrwało do dzisiaj. W niektórych kamienicach do dzisiaj ktoś mieszka. Nie do poznania zmieniły się place i ulice. Jak się tam żyło? Zobacz popularne wrocławskie osiedla sprzed wieku na archiwalnych zdjęciach.

📢 Te miejsca we Wrocławiu są stworzone do robienia zdjęć. Oto 10 najpiękniejszych zakątków na sesję zdjęciową We Wrocławiu znajdziemy wiele pięknych miejsc, które idealnie nadają się jako tło do zdjęć. Sprawdź 10 naszych propozycji na idealną instagramową sesję fotograficzną.

