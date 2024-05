Najpiękniejsze pałace Dolnego Śląska. Do tych miejsc będziecie chcieli wracać!

Pałace Dolnego Śląska stanowią o bogactwie kulturowym naszego regionu. Zachód Polski znany jest z pięknych rezydencji, zamków i pałaców, które przyciągają turystów z całego kraju, a nawet ze świata. Wiele z nich doczekało się legend, a część została odrestaurowana i wkomponowuje się w lokalny koloryt. Które z budowli naprawdę zachwycają? Przedstawiamy Wam nasz subiektywny ranking!

Pałac w Mużakowie razem z parkiem jest na liście UNESCO

Park Mużakowski to prawdziwa perła turystyczna, szczególnie dla miłośników natury i architektury. Rozciągający się na ponad 500 hektarach (głównie po stronie polskiej) park jest integralną częścią Geoparku Łuk Mużakowa. To unikalne miejsce o precyzyjnie określonych granicach, gdzie można odkryć nie tylko piękno krajobrazu, ale także unikatowe obiekty geologiczne. Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau, który słynął z pasji do podróży, był inicjatorem powstania tego parku. Jego młodość nie była łatwa, a jej część spędził w ośrodku wychowawczym. W przyszłości został także wydalony z wojska z powodu skłonności do hazardu i pojedynków. Po śmierci ojca odziedziczył posiadłość w Mużakowie, którą stale rozbudowywał i pielęgnował, zainspirowany doświadczeniami, jakie zbierał w trakcie pobytu w Anglii. Wraz z żoną zasadził tysiące drzew i krzewów na obszarze parku, i to z ich inicjatywy powstały mosty, łączące oba brzegi Nysy Łużyckiej. Po jego śmierci posiadłość przeszła w ręce księcia Fryderyka z dynastii Orańskiej-Nassau, który kontynuował prace nad rozbudową parku. Założył, m.in. arboretum, które dzisiaj liczy ponad 3000 różnych gatunków drzew i krzewów. Pałac jest oddany do użytku turystów i otoczony wodą. Na dole znajduje się restauracja, a poszczególne pomieszczenia można zwiedzać bez ograniczeń. Przed pałacem znajduje się ogromny park, na którym wiosną i latem piknikują turyści >>> Justyna Orlik Park Mużakowski, wpisany na listę UNESCO, przyciąga turystów nie tylko swoją architekturą ogrodową z XIX wieku, ale także bogatą historią. To miejsce, gdzie można delektować się pięknem przyrody, spędzać czas na piknikach czy zwiedzać zamek na wodzie.

Na terenie Parku w Mużakowie znajdowały się dwa pałace

Stary Zamek został zbudowany jako budynek bramny, ale dziś już nie istnieje. Informacje o zamku na wodzie pochodzą z XIII wieku, kiedy wznosiła się tu pierwsza warownia. W kolejnych wiekach przeszła wiele modernizacji aż przekształciła się w imponujący system fortyfikacji, co miało ją skutecznie chronić przed najazdem obcych wojsk.

Pierwsze większe prace rekonstrukcyjne zostały wykonane w latach 1520-1530 na zlecenie Ulricha V. von Biebersteina. Fabian von Schoenaich był kolejnym właścicielem, który nie tylko rozbudowywał zamek, ale stworzył monumentalny kompleks pałacowy. Jego prace kontynuował wspomniany już Pückler. Książę Niderlandów polecił zlikwidować mosty zwodzone oraz zasypać fosę. Neorenesansowy pałac z oranżerią i figurami lwów przeszedł wtedy totalną metamorfozę. Poważne zniszczenia przyniosła dopiero II wojna światowa. Nowy Pałac szczególnie ucierpiał w wyniku działań zbrojnych. Na mocy polsko-niemieckiego porozumienia z 2004 roku rozpoczęto poważne prace renowacyjne, które ukończono w 2013 roku. Dziś park wraz z pałacem oddany jest do użytku turystów.

Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim

Bez wątpienia, pałac w Kamieńcu Ząbkowickim, to jedno z największych arcydzieł architektonicznych Dolnego Śląska. Wybudowany dla Marianny Orańskiej (córki Wilhelma I Orańskiego i Fryderyki Luizy Pruskiej) pałac jest prawdziwym klejnotem regionu. Księżniczka zakochała się w tym miejscu od pierwszego spojrzenia, a inspiracje do budowy pałacu czerpano z charakterystycznego stylu architektonicznego północnych Włoch. Budowa pałacu trwała aż 33 lata, a dziś stanowi on kompleks budynków otoczony przez 120-hektarowy park. Monumentalny obiekt, który budowano przez 33 lata aktualnie znajduje się w rękach gminy Kamieniec Ząbkowicki i jest oddany do zwiedzania turystom. Wejście na zamek jest płatne >>> Monika Fajge Pałac Marianny Orańskiej przeszedł przez burzliwe czasy po 1945 roku. Potomkowie księżniczki musieli uciekać przed Armią Czerwoną, a sama rezydencja wielokrotnie padała łupem złodziejaszków. Dodatkowo, w latach 40. XX wieku budowla została strawiona przez ogień, a jej przyszłość stanęła pod znakiem zapytania. Gdyby nie zaangażowanie Włodzimierza Sobiecha, który przez czterdzieści lat dzierżawił budynek od gminy, losy obiektu mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej. Chociaż jego wizja przekształcenia pałacu w hotel nigdy nie została zrealizowana, to zaangażowanie Sobiecha utrzymało rezydencję przy życiu aż do 2010 roku.

Jak dojechać do pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim?

Pałac znajduje się w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 9. Pałac czynny jest codziennie w godzinach W godzinach od 10:00 do 17:00, a jego zwiedzanie możliwe jest wyłącznie z przewodnikiem.

Odremontowany pałacyk Maxa Erfurta w Jeleniej Górze

Ta secesyjna willa niedawno przeszła gruntowny remont i odzyskała swój dawny blask. Znajdujący się przy ulicy Jana Pawła budynek, który kiedyś należał do Maxa Erfurta (fabrykant papieru), teraz prezentuje się w pełnej okazałości. Willa została zbudowana około 1902 roku i od tego czasu przeszła wiele zmian, a jej historia do dziś fascynuje. Po generalnym remoncie budynek zachował swój oryginalny secesyjny charakter. Położony jest w malowniczym ogrodzie, a bujna roślinność nadaje mu dodatkowej tajemniczości. Nazywana popularnie "zameczkiem" willa pochodzi z samego początku XX wieku. Niedawno przeszła gruntowny remont i zachowała swój secesyjny charakter >>> Przemek Kaczałko W roku 2011 roku samorząd Jeleniej Góry przejął kontrolę nad "zameczkiem", który wcześniej należał do Politechniki Wrocławskiej. Niedawno przeniesiono tu Osiedlowy Domu Kultury z budynku popularnie nazywanego "blaszakiem". W nowych, odrestaurowanych wnętrzach znajdują się pracownie przeznaczone zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla seniorów, gdzie odbywają się już zajęcia.

Zamek Czocha nad Jeziorem Leśniańskim

Zamek Czocha to imponująca budowla położona w miejscowości Sucha, niedaleko miasta Leśna. Jest to jeden z najciekawszych i najstarszych zamków na Dolnym Śląsku. Polski Hogwart, co roku przyciąga tłumy turystów i dostarcza niekończące się inspiracje artystom. Tutaj kręcono polską adaptację "Wiedźmina", a każdego roku ma miejsce kilkanaście wielkich wydarzeń, takich jak festiwal "Zbrodnia i Zamek", "Dni Rzemiosła", "Husycka Zawierucha" oraz "Twierdza Smaków".

Zamek został wybudowany w latach 1241–1247 z inicjatywy czeskiego króla Wacława I Przemyślidy. Potem przez pewien czas był w rękach Henryka I jaworskiego, a następnie Bolka II Małego. Ostatnim właścicielem był Ernst Gütschow, który zapłacił za niego 1,5 miliona marek i mieszkał w nim praktycznie aż do końca II wojny światowej. Po 1945 roku zamek stał się celem złodziei i żołnierzy sowieckich, którzy wywozili z niego cenne meble. Obecnie zamek należy do spółki AMW REWITA Sp. z o.o., będącej częścią Agencji Mienia Wojskowego. Zamek leży nad Jeziorem Leśniańskim, gdzie znajduje się najstarsza zapora wodna i najstarsza elektrownia wodna w Polsce. To jeden z najstarszych zamków w całym Dolnym śląsku, który słynie z wielu imprez, jakie odbywają się na jego terenie >>> Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa Z zamkiem Czocha wiąże się wiele legend, które usłyszymy od przewodników w trakcie zwiedzania. Jednym z duchów stale widzianym na zamku jest Gertruda. Jej historia sięga XV wieku, kiedy husyci występowali przeciwko monarszej tyranii. Zamek był wtedy własnością rodzeństwa. Gertruda postanowiła sprowadzić na swojego brata wrogie wojska, za co miała otrzymać worek złota. Brat odkrył jej niecny plan i postanowił powiesić ją na zamkowym dziedzińcu i skazać na wieczne potępienie. Do dzisiaj jej duch widywany jest w towarzystwie ogromnego, czarnego psa. Możliwość zbawienia jej duszy ma tylko osoba urodzona w niedzielę. W nagrodę miałaby dostać woreczek złota, a być może także inne skarby skrywane w podziemiach.

Kolejna legenda opowiada o Annie, która zdecydowała się wyjść za mąż wyłącznie dla pieniędzy. Starszy kawaler wzbudzał w niej odrazę, a ona nie potrafiła tego ukryć nawet podczas nocy poślubnej. Rozwścieczony mąż wpadł w szał i postanowił ją zabić. W łóżku znajdowała się zapadnia, więc Anna spadła z wysokości do lochów i nie przeżyła bolesnego upadku. Jej duch czasami pojawia się w małżeńskiej komnacie.

Jak dojechać do zamku Czocha? Mapka dojazdu

