Ogromna wyprzedaż wojskowego sprzętu! Do kupienia koparka, ambulans i kwaterunek. Mamy zdjęcia i ceny!

Wielką wyprzedaż swojego sprzętu organizuje Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu. Po atrakcyjnych cenach do kupienia są niespotykane nigdzie indziej pojazdy, wyposażenie oraz urządzenia. To m.in. ambulans, koparka, wojskowe prycze i skrzynie na amunicję. Zobacz, co i za ile sprzedaje AMW we Wrocławiu w galerii. Wybraliśmy najciekawsze z przedmiotów.

Kiedy odbędzie się przetarg AMW we Wrocławiu? Jak wziąć udział w wyprzedaży wojska?

Otwarcie ofert w przetargu pisemnym organizowanym przez Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu odbędzie się 29 maja, o godz. 10 przy ul. Zwycięskiej 39. Aby wziąć w nim udział, należy złożyć ofertę na wybrane przedmioty - poprzez przesłanie lub doręczenie, w kancelarii Oddziału Regionalnego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 32, w terminie do 28 maja 2024 r., do godz. 15. ZOBACZ TAKŻE:

Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza: nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;

nazwę i adres organizatora przetargu;

dopisek: „Przetarg nr 5/OX-DG/2024 – nie otwierać przed 29.05.2024 r. do godziny 10:00”.

Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w OR AMW we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39 do 28 maja, w godz. 9-13, w pokoju numer 4 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce "Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa". Poza złożeniem oferty, trzeba wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław przy ul. Malarskiej 26, nr konta: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026, podając w tytule przelewu numer i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

- Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu - informuje Agencja Mienia Wojskowego.

Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu, ale tylko pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu. O ile nie wygramy przetargu, wadium zostanie zwrócone w trakcie 8 dni roboczych od daty zakończenia przetargu (z zastrzeżeniem prawa AMW do potrącenia wymagalnych wierzytelności). Jeśli nasza oferta zostanie wybrana, wadium zostanie wliczone w poczet ceny przedmiotu. Możemy je jednak stracić, razem z prawami do nabycia przedmiotu, gdy: nie uiścimy ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),

uchylimy się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. oferent nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl. Po szczegóły można zwrócić się również mailowo: [email protected], faks. 71 710 72 01 oraz tel. 71 710 72 66, 71 710 72 55, od poniedziałku do piątku w godz. 9-14.

Co można kupić od wojska we Wrocławiu?

Najbliższy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego we Wrocławiu oferuje ciekawe pojazdy, narzędzia, elementy wyposażenia, sprzęt medyczny i wojskowy. Kliknij w przycisk poniżej i zobacz, co będzie sprzedawać wojsko we Wrocławiu: