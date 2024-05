Gdzie jest środek Dolnego Śląska i jakie atrakcje turystyczne czekają na nas w okolicy? Justyna Orlik

W powiecie jaworskim znajduje się środek Dolnego Śląska. To także idealne miejsce do tego, żeby poznać historię regionu, odpocząć i pozwiedzać. Co czeka na nas w Jaworze i okolicach? Zobaczcie!

Jeśli jeszcze nie wiecie, gdzie znajduje się środek Dolnego Śląska, to przychodzimy do Was z odpowiedzią! Poza punktem na mapie jest tu wiele atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć na własne oczy: zabytkowy kościół, zalew, wieże widokowe oraz pałace i zamki! Zapraszamy Was na wirtualną podróż po okolicy!