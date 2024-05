Bajkowy pałac pod Wrocławiem. Kiedyś był kościołem, dziś walczy o przetrwanie. Można go zobaczyć z bliska!

Ta budowla ma niezwykle początki, nie do końca jeszcze zbadane. Sięgają XII wieku, gdy powstało tutaj palatium Piotra Włostowica, który przekazał obiekt kanonikom regularnym reguły św. Augustyna. Jednak już dziś wiadomo, że najstarsze odnalezione w tym miejscu fragmenty zabudowań, mogą pochodzić z początków XI wieku. Z pewnością można natomiast stwierdzić, co działo się w kolejnych wiekach w Sobótce-Górce.

Kaplica była zniszczona przez Husytów w XV wieku, a następnie odbudowana, a nawet rozbudowana, bo dodano do niej część mieszkalną. Opactwo zostało ponownie splądrowane podczas wojny trzydziestoletniej w XVII wieku i zaraz potem odbudowane. Na początku XIX wieku, wskutek sekularyzacji, obiekt trafia w ręce prywatne do Ernesta von Luttwitz. On adaptuje kompleks na cele i przeprowadza gruntowny remont. Jednak prawdziwa rewolucja przychodzi pod koniec XIX wieku, gdy pałac zostaje sprzedany Eugeniuszowi von Kulmitz. To on zdecydował o całkowitej przebudowie w formie neorenesansowego zamku i dobudowaniu części mieszkalnej (na lewo od charakterystycznej wieży). Dlatego dziś cały kompleks składa się de facto z trzech różnych budowli, pochodzących z różnych okresów, a wewnątrz mamy przemieszanie elementów gotyckich, renesansowych i neorenesansowych.