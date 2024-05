Ogłoszenie dla mieszkańców we Wrocławiu. Uprzejmie prosimy o niewyrzucanie kału przez okno! Remigiusz Biały

Mieszkańcy bramy przy ulicy Strzegomskiej 254 we Wrocławiu od kilku dni są zdziwieni z powodu ogłoszenia, które pojawiło się na drzwiach klatki schodowej. Trzeba przyznać, że to co napisano na karteczce, szokuje. Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec, tu cytat: „uprzejmie prosi o nie wyrzucanie kału przez okno”. Lokatorzy wspomnianego problemu nie zauważyli, ale administracja bez powodu ogłoszenia nie powiesiła.