Palec Fredry wmurowany w elewację i maszyna do pisania ks. Peikerta. Oto sekrety jednego z najstarszych kościołów we Wrocławiu

Kapłan podkreśla, że z wspólnotą św. Maurycego miał już do czynienia w przeszłości i darzy ją sentymentem i szacunkiem. Gdy więc Arcybiskup zaproponował mu pieczę nad "Maurycym", był tym ucieszony. I choć duchowny wciąż odkrywa tajemnice parafii, już udało mu się wkomponować w typową dla Przedmieścia Oławskiego atmosferę dialogu, spotkania i wspólnoty.

-- Choć legendarny "Trójkąt", przeszedł już do historii, wciąż mieszka tu wiele osób, które pamiętają jak to było we Wrocławiu niedługo po wojnie. To one, wraz z kolejnymi pokoleniami, aż po obecne, zbudowały tożsamość osiedla. Z początku myślałem, że jako duchowny nie zostanę przyjęty przez tutejszą społeczność. A jednak stało się inaczej. Duch jedności i otwartości na różne światopoglądy i filozofie życia, jaki panuje na Przedmieściu Oławskim, może by przykładem dla innych.