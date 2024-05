Disney+ nakręcił serial we Wrocławiu. Miasto zagrało Breslau z lat 30. XX wieku. Na ulicach swastyki, w tle kryminalna zagadka

Plac Uniwersytecki, ulica Włodkowica, bulwary nad Odrą - to właśnie tam pracowała ostatnio ekipa filmowa. We Wrocławiu pojawili się aktorzy w mundurach SS czy strojach z lat 30. XX wieku, a przestrzeń miejską wypełniła scenografia: afisze i banery w języku niemieckim i flagi ze swastykami.

We Wrocławiu kręcony jest film Lady Love. W związku z tym w dniach 14 - 17 maja, miasto wprowadza zmiany dotyczące parkowania na ulicach w centrum. Sprawdź kiedy i gdzie nie zaparkujesz.

Pierwsza polska produkcja Disney+ powstała we Wrocławiu

Disney+ potwierdził, że we Wrocławiu realizował zdjęcia do serialu "Breslau" (tytuł roboczy). To będzie ich pierwsza produkcja zrealizowana w Polsce.