Ten wrocławski sklep z antykami jest pełen pamiątek z czasów PRL! Otwarty tylko przez kilka godzin w tygodniu. Zobaczcie, co ma w ofercie

Graciarnia , czyli mydło i powidło to jedyne takie miejsce we Wrocławiu, które może wyglądać niepozornie, jednak zdecydowanie warto je odwiedzić. Zwłaszcza jeśli lubimy wyszukiwać unikalne i cenne przedmioty. Znajdziemy tam dosłownie wszystko, od drobnych upominków przez wyszukane zestawy aż po naprawdę cenne znaleziska. Właścicielka sklepu osobiście sprowadza je z przeróżnych giełd staroci i ulubionych sklepów z Austrii. Zobacz, jakie skarby ma do zaoferowania w swoim sklepie.

Graciarnia jest pełna skarbów z PRL

Pani Renata przekonuje, że jej sklep jest specyficznym miejscem, w którym należy nieco pogrzebać, by znaleźć to, czego się szuka.

Szukanie skarbów może być formą relaksu

- Moi stali klienci przychodzą tu nie tylko na zakupy, ale także by porozmawiać i wręcz się zrelaksować - chodzenie między regałami i dotykanie towaru działa na nich kojąco.

Pani Renata oferuje także sprzedaż w sklepie internetowym oraz realizuje zamówienia przez telefon, ale jak sama przekonuje najlepiej jest odwiedzić magazyn i zobaczyć jej asortyment na żywo. Oglądanie i dotykanie przedmiotów jest wręcz zalecane! Co ciekawe, sklep jest otwarty tylko przez kilka godzin w tygodniu, w piątki od godz. 15 do 18. To jednak w przyszłości ma się zmienić - latem do sklepu będziemy mogli wejść znacznie częściej.

Graciarnię znajdziecie na ulicy Tęczowej 25 we Wrocławiu.

