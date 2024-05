Zmiana w zasadach wywozu śmieci we Wrocławiu. Nowe rozwiązania będą obowiązywały do jesieni Konrad Bałajewicz

We Wrocławiu odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych zbierane są dodatkowo w kontenerach. Ekosystem Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Ekosystem wprowadza nowe zasady w wywozie śmieci we Wrocławiu. Od 15 maja bioodpady są odbierane co najmniej dwa razy w tygodniu dla budynków wielomieszkaniowych. Zwiększona częstotliwość będzie obowiązywała do 15 września. Zarządcy mogą także zamawiać kontenery na odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych.