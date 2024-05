Noc Muzeów 2024 we Wrocławiu przyciągnęła tłumy. Zobacz, jakie atrakcje można odwiedzić tylko dziś

Co weekend Wrocław nie pozwala się nudzić. Tym razem (17-19 maja) w mieście będzie mnóstwo wydarzeń i imprez związanych z Nocą Muzeów, ale nie tylko. Na mieszkańców czekają targi, pikniki, duże święto…

Wystawy, warsztaty i premierowe pokazy - Noc Muzeów jest pełna atrakcji

Wrocławskie muzea jak co roku zaskakują nowymi wystawami, które tylko w tę jedną noc można zobaczyć za darmo. Na liście wydarzeń znajduje się jednak wiele miejsc, których na co dzień nie odwiedzimy. Choćby taras widokowy w Ossolineum lub ukryte pomieszczenie w Hali Stulecia, które można zobaczyć podczas zwiedzania wystawy w Visitor Center. Tam goście mogli zobaczyć jak powstawał ten zabytek oraz poznać jego ciekawą historię.

Tylko podczas Nocy Muzeów zobaczycie ruiny zamku

Prawdziwym hitem Nocy Muzeów okazały się ruiny jednego z największych zamków w Europie, który stał we Wrocławiu. Wykopaliska archeologiczne, które prowadzono przez ostatnie 10 lat w podziemiach Domu Notre Dame na Ostrowie Tumskim można zobaczyć po raz pierwszy podczas Nocy Muzeów , ale także w niedzielę 19 maja.

Co jeszcze warto zobaczyć podczas Nocy Muzeów 2024? Sprawdź:

To jak na razie jedyna okazja, by obejrzeć relikty wrocławskiego zamku, dla zwiedzających podziemia Domu Notre Dame będą dostępne prawdopodobnie od drugiej połowy czerwca. Bilety przewiduje się w cenach ok. 15 zł.

Przy okazji dzisiejszej Nocy Muzeów na dziedzińcu Domu Notre Dame zorganizowano średniowieczny jarmark, na którym można nauczyć się strzelać z łuku, sprawdzić jak wygląda herb rodzinny czy kupić pamiątkowe monety.

