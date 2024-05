Taras widokowy w Sky Tower już po remoncie! Czekają nowe atrakcje, a widok na Wrocław - bajka!

Nowy taras widokowy w Sky Tower jest nie do poznania!

Przebudowa tarasu widokowego, który znajduje się na wysokości ponad 200 metrów, nie tylko zwiększyła jego powierzchnię z 250 do 600 m kw, ale także zupełnie zmieniła jego wygląd i atmosferę. Kasy biletowe znajdują się obecnie na 1. piętrze, tuż obok schodów ruchomych. Znajdziemy tam także wejście do windy. Już w trakcie podróży na 49. piętro wyświetlane są animacje 3D, które zobaczymy nie tylko w windach, ale również w przestrzeni tarasu. Animacje zostały stworzone specjalnie dla Sky Tower przez firmę Trison Necsum.

Jakie nowości pojawiły się w Sky Tower?

Nowe meble, przestronna przestrzeń w żywych kolorach oraz wiele nowych zakamarków do odkrycia - to z całą pewnością coś, co zachęci wrocławian do odkrycia tarasu widokowego na nowo. Pojawił się także wyczekiwany punkt barowo-kawiarniany, gdzie można skosztować różnorodnych napojów i przekąsek, delektując się jednocześnie panoramicznym widokiem na Wrocław. Bar będzie otwarty do późnych godzin nocnych, co pozwoli podziwiać miasto również po zmroku.