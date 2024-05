Tak powstawała Autostradowa Obwodnica Wrocławia i będący jej częścią – most Rędziński, najwyższy w Polsce. Minęło 15 lat!

Bez Sky Tower i innych szklanych biurowców, za to gęstą zabudową, której trzon stanowią ceglane kamienice. To obraz Wrocławia sprzed stu lat. Miasto w takim wydaniu możemy zobaczyć nie tylko na…

Most Rędziński bije rekordy!

Most Rędziński nie ma sobie równych. To najwyższy most w Polsce, ma aż 122 metry. Przeprawa ma 612 metrów długości, a razem z dojazdowymi estakadami – 1742 metry. W każdym kierunku kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy ruchu. To nie wszystkie rekordy mostu Rędzińskiego.