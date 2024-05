Wrocław w 1936 roku. Właśnie o takim mieście Disney+ kręci serial. Jak żyło się w Breslau w tamtych czasach? Michał Perzanowski

W połowie maja Disney ogłosił pierwszą, polską produkcję dedykowaną swojemu serwisowi streamingowemu Disney+. Akcja serialu będzie miała miejsce we Wrocławiu w 1936 roku. Będziemy mogli więc zobaczyć, jak twórcy interpretują życie miasta pod nazistowskimi rządami, na kilka lat przed II wojną światową. My już teraz przenosimy Was w czasie. Zobaczcie Breslau w połowie lat 30. XX wieku.