Instrumenty, wojskowe pojazdy, a nawet autobus. Taki sprzęt można kupić od wojska we Wrocławiu

Kiedy, co i za ile można kupić od AMW we Wrocławiu?

Pisemny przetarg na sprzęt od wojska odbędzie się 14 kwietnia w Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39. Ceny są atrakcyjne, a na wyprzedaż ląduje mnóstwo ciekawych przedmiotów. To m.in.:

Jak wziąć udział w przetargu?

Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i pełnomocnictwa można pobierać w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39 do 11 kwietnia, w godz. 9:00-13:00 pok. nr 4 lub ze strony internetowej – amw.com.pl we wspomnianej wyżej zakładce.

organizatora przetargu i zawierać:

dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;

oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;

oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;

wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;

wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa - jeżeli są wymagane).

Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału Regionalnego we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32, w terminie do dnia 11 kwietnia, do godz. 15. Szczegółowe informacje dostępne są pod mailem: [email protected], faks 71 710 72 01 oraz tel. 71 710 72 66, 71 710 72 55, od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14.

Sprawdź, co ciekawego można kupić w kwietniu od wojska we Wrocławiu: