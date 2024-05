Taki domek letniskowy możesz mieć na własność! Oto najciekawsze oferty do 100 km od Wrocławia | ZDJĘCIA, CENY

Na weekend czy urlop najlepiej pojechać do własnego domku letniskowego. Wspaniale byłoby, gdyby był położony w pięknym miejscu z widokiem i nie za daleko od miejsca zamieszkania. Oto najciekawsze oferty domków na sprzedaż położonych w promieniu do 100 kilometrów od Wrocławia. Niektóre są w pełni urządzone, ze wszystkimi udogodnieniami, inne - skromniejsze, a przez to dużo tańsze. Zobaczcie zdjęcia i ceny, przechodząc do galerii zdjęć.

Domek letniskowy na własność

Mały domek na niedużej działce, w otoczeniu zieleni, lasu lub nad wodą. Idealny, by wyskoczyć tam na weekend albo spędzić w nim urlop. I czuć się jak u siebie! To marzenie wielu z nas, zwłaszcza mieszkających w miastach. Taki domek może przynosić nam dodatkowy dochód - jeśli będziemy go wynajmować w czasie, gdy sami z niego nie korzystamy. Ofert sprzedaży jest sporo, wybraliśmy spośród nich domki położone nie dalej niż 100 km od Wrocławia. Niewielka odległość to atut, bo dojazd nie będzie nam wówczas zajmował całego dnia, a pomysł wypadu za miasto będzie można zrealizować niemal natychmiast.

Lokalizacja, cena, wyposażenie

Wśród dostępnych ofert sprzedaży domków letniskowych, zwróćcie uwagę nie tylko na położenie i cenę. Niektóre są bowiem oferowane wraz z kompletnym wyposażeniem - nie będziemy musieli wydawać pieniędzy na meble i niezbędne sprzęty.

Do zamieszkania lub do remontu

Dodatkowym plusem jest zagospodarowana i ładnie utrzymana działka z miejscem na ognisko, grilla czy meblami ogrodowymi. Do takich domków można od razu jechać, nocować, odpoczywać. Są też oferty domków, które wymagają włożenia pracy i pieniędzy - do remontu, bez wyposażenia, mebli itd. - te są dużo tańsze i dają nam pole do popisu. Możemy je przystosować i urządzić we własnym stylu.

Najciekawsze oferty do 100 km od Wrocławia

Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najciekawsze oferty domków letniskowych na sprzedaż niedaleko Wrocławia. Pod każdym slajdem znajdziecie informacje o położeniu, powierzchni domku i działki, stanie i wyposażeniu oraz cenie. Podajemy też linki do poszczególnych ogłoszeń - gdzie obejrzycie więcej zdjęć i znajdziecie numer telefonu oraz adres email do sprzedającego. Kliknijcie w przycisk poniżej:

Ogłoszenia pochodzą z portali otodom.pl i olx.pl.

