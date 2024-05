Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Kontuzja wymusza zmianę w składzie WKS-u na Radomiaka. Oto przewidywany skład Śląska

Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Przewidywany skład Śląska

Śląsk Wrocław przygotowuje się do sobotniego meczu z Radomiakiem Radom na Tarczyński Arena Wrocław. Śląsk to jedyna drużyna, która może pozbawić liderującą Jagiellonię Białystok mistrzostwa Polski. Sami ewentualną wygraną w sobotę mogą zapewnić sobie minimum wicemistrzostwo i co za tym idzie grę w europejskich pucharach.