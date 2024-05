Wyburzą halę sportową dla nowych bloków. Mieszkańcy Kozanowa ostro protestują! Jest petycja do prezydenta Jacka Sutryka

Hala sportowa K69 przy ul. Kozanowskiej powstała jeszcze w 1998 roku. Oferuje m.in. siłownię, fitness, zajęcia grupowe, boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą i salę do akrobatyki. Jest chętnie odwiedzana przez mieszkańców Kozanowa. W marcu dowiedzieli się, że obiekt ma zniknąć. Jego miejsce zajmą budynki mieszkalne lub hotel.

Pomysł przedstawił mieszkańcom na spotkaniu informacyjnym właściciel działki. W 2018 kupił ją deweloper Majtyka Koncept. Zaprezentował projekt dwóch 11-piętrowych budynków, w których będzie około 400 mieszkań. Dodatkowo powstaną miejsca parkingowe, plac zabaw i usług na parterze. Aby zrealizować zamysł, chciał otrzymać zgodę mieszkańców na zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

- Deweloper chciał zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, żeby wybudować bloki mieszkalne. Ale jeśli tej zmiany nie dostanie, to i tak może wybudować bloki do 26 metrów, bo w planie zagospodarowania jest wpis o hotelu. Boimy się, że będzie to nie hotel, a mikroapartamenty na wynajem krótko lub długoterminowy. Czyli naciągnięcie przepisów i faktyczne mieszkania – mówi Justyna Stanaszek, mieszkanka Kozanowa.