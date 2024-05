Śląsk Wrocław - Radomiak Radom 2:0. Wicemistrzostwo już pewne, ale Śląsk zmierza po tytuł! Zobacz skrót i bramki

Śląsk Wrocław - Radomiak Radom 2:0

Trener Jacek Magiera musiał w sobotnie popołudnie poradzić sobie bez Aleksandra Paluszka. Wychowanek Śląska w ostatnim meczu z Cracovią doznał kontuzji wykluczającej go z gry do końca sezonu. Szkoleniowiec WKS-u postanowił zmienić ustawienie i powrócić do gry czwórką obrońców. Dzięki temu mógł dołożyć jednego piłkarza do środka pola i postawił na Patricka Olsena.

Najważniejsza do przerwy była akcja z 33. min. Długa piłka w pole karne od Petra Schwarza dotarła do Piotra Samca-Talara, ten zagrał wzdłuż bramki, a na dalszym słupku akcję zamknął Jehor Macenko i wprawił Tarczyński Arenę w szał radości!

To było jedyne trafienie do przerwy. Po zmianie stron obraz gry nie zminił się. Widać było że WKS wyszedł na drugie 45 min po to, by przypieczętować zwycięstwo i tytuł - minimum - wicemistrza Polski. W sposób spektakularny zrobił to w 61 Nahuel Leiva. Urodzony w Argentynie Hiszpan oddał fenomelany strzał zza pola karnego i bramkarz gości był bez szans. O takich bramkach bez kszty przesady mawia się stadiony świata!