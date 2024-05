Kilkadziesiąt tysięcy fanów na meczu Śląsk - Radomiak. Druga galeria kibiców z sobotniego spotkania na Tarczyński Arena!

Śląsk Wrocław - Radomiak Radom 2:0

Śląsk Wrocław wygrał z Radomiakiem Radom 2:0. Na boisku piłkarze WKS-u walczyli przede wszystkim o to, by zapewnić sobie co najmniej tytuł wicemistrza Polski w tym sezonie i pozostać w grze o mistrzostwo. W ostatniej kolejce Śląsk zagra z Rakowem w Częstochowie.