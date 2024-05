Co z przejściem na wyspę Opatowicką? Urzędnicy znowu będą rozmawiać na ten temat

Od dziesięcioleci mieszkańcy mogli przejść przez śluzę Opatowicką na wyspę. Z tego rozwiązania korzystali przede wszystkim rowerzyści, jadąc okolicznymi wałami. Wyspa Opatowicka była miejscem wypoczynku i rekreacji, a przeprawa na nią prowadząca niezwykle popularna.

Sytuacja zmieniła się po remoncie obiektu w 2021 roku. Mimo wcześniejszych zapewnień ze strony Wód Polskich, że "z poszerzonej kładki technologicznej znów będą mogli korzystać też mieszkańcy i turyści odwiedzający Wyspę Opatowicką", podjęły decyzję o zamknięciu przejścia dla osób postronnych. Na wyspę możemy dostać się jedynie od strony jazu Opatowickiego na Bartoszowicach, jadąc 10-kilometrowym objazdem.

Wody Polskie tłumaczyły swoje stanowisko bezpieczeństwem. Mówiły m.in. o "istniejącym dużym ryzyku wpadnięcia do wody z wysokości podczas użytkowania przejścia technologicznego na śluzie". W celu rozwiązania problemu, zaczęły rozmowy z miastem.

Padła propozycja budowy kładki niedaleko wyremontowanej śluzy, co ZDiUM miał nawet zapisane w planach przetargowych na rok 2022. Mijały lata, z rozmów niewiele wynikało. Po zmianie władzy we wrocławskich Wodach Polskich (nowym dyrektorem jest Beata Głuchowska), temat przejścia wrócił. Dowiedzieliśmy się, że do spotkania z przedstawicielami władz Wrocławia dojdzie w najbliższych dniach.