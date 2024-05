Zabytkowe tramwaje komunikacji miejskiej wracają na ulice Wrocławia. Będą wozić pasażerów w Noc Muzeów - za darmo!

- Noc Muzeów to dopiero pierwsza z wielu w tym sezonie okazji do przejechania się zabytkowymi autobusami i tramwajami. Już pod koniec maja planowany jest start Wrocławskich Linii Turystycznych – dwóch autobusowych i tramwajowej. Będą one łączyć historyczne Stare Miasto z najpopularniejszymi atrakcjami Wrocławia. Więcej informacji już wkrótce – mówi Krzysztof Kołodziejczyk z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego.