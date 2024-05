Wrocław na lotniczych zdjęciach sprzed niemal stu lat. Zobacz jak miasto wyglądało z lotu ptaka!

Choć mogłoby się wydawać, że na pierwszy rzut oka obecny i przedwojenny Wrocław niespecjalnie różnią się w kwestii układu urbanistycznego, to zdjęcia lotnicze pokazują co innego. Przez ostatnie sto lat zaszło sporo zmian, które miały istotny wpływ na późniejsze kierunki rozwoju miasta.

Trasę W-Z chcieli budować już Niemcy

Sto lat temu we Wrocławiu nie było wielkiej arterii w centrum miasta. Mowa oczywiście o trasie W-Z, która miała być szybką drogą wokół rynku. Ulica Kazimierza Wielkiego powstała w latach 70. XX wieku, choć plany co do jej budowy mieli jeszcze Niemcy!

Tu gdzie dziś jeżdżą samochody, (a w godzinach szczytu stoją w korkach) stała gęsta, śródmiejska zabudowa. Miłe dla oka kamienice i wąskie uliczki zostały wyburzone. Powstała „autostrada” w centrum miasta. A dzięki niej, przez rynek we Wrocławiu nie przejeżdżają już dziś tramwaje.