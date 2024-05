Popularne miejsce na Nadodrzu zniknie z Wrocławia. To ostatnia szansa na odwiedzenie Drukarni

Jak wspomina prezes fundacji, Wrocław zasługuje na takie miejsce, choćby przez szczególną historię drukarstwa w mieście. W 1475 na Ostrowie Tumskim wydrukowano pierwsze słowa w języku polskim. Podczas stanu wojennego właśnie we Wrocławiu prowadzono największe podziemne drukarnie. Niestety Drukarnia na Otwartej była bardziej doceniana na świecie niż w samym Wrocławiu.

- Dostawałem oferty przeniesienia działalności np. do Gdańska, gdzie czynsz najmu był znacznie niższy. Pojawiały się też propozycje pracy za granicą, do których urzędnicy wręcz mnie zachęcali, jednak to nie wchodziło w grę. Chciałem, żeby to Wrocław miał takie wyjątkowe miejsce – mówi Maciej Zarański.