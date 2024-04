Ta dolnośląska linia kolejowa to jedna z najbardziej malowniczych tras w Polsce! Zobaczcie, jak ją budowano Alina Gierak

Ponad sto lat temu wykonano to zdjęcie podczas prac nad budową kratownicowego mostu rozpiętego nad rzeką Bóbr, która tutaj wpada do Jeziora Pilchowickiego (jeszcze wtedy w budowie) fotopolska.eu Zobacz galerię (16 zdjęć)

Trasa kolejowa z Jeleniej Góry przez Wleń do Lwówka Śląskiego, słynna z mostu w Pilchowicach, który chciał wysadzić Tom Cruise, będzie znowu czynna. Zanim to nastąpi, obejrzyjcie archiwalne zdjęcia z budowy Kolei Doliny Bobru ( „Bobertalbahn” ). Trasa powstawała przez pięć lat. Na 33 - kilometrowym odcinku torów powstały trzy tunele, most kratowniczy wiszący nad Jeziorem Pilchowickim, należący do najwyższych mostów w Polsce oraz kamienny, czteroprzęsłowy wiadukt w Pilchowicach. Kolej Doliny Bobru była atrakcją turystyczną, a widoki z okien pociągu zapierały dech w piersiach.