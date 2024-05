Giełda Staroci pod Halą Stulecia we Wrocławiu trwa. Zobacz, jakie skarby można tam znaleźć

Giełda Staroci pod Iglicą to jedna z najstarszych imprez tego typu, która cieszy się wielkim zainteresowaniem. Targi cyklicznie odbywają się przy Hali Stulecia. Jeśli szukacie starych ozdób do domu, dekoracyjnego szkła, obrazów, mebli czy biżuterii, to koniecznie odwiedźcie plac pod Iglicą.