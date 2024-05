Linia kolejowa wokół Jeziora Bielawskiego z widokiem na Góry Sowie coraz bliżej. 12 firm chce wybudować tę trasę

Do przetargu na odbudowę najbardziej malowniczej trasy kolejowej na Dolnym Śląsku wokół jeziora Bielawskiego ogłoszonego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei (to spółka urzędu marszałkowskiego) wpłynęło 12 ofert. Wszystkie zmieściły się w budżecie DSDiK - urzędnicy na ten cel przeznaczyli 31 milionów złotych.

Najtańszą ofertę złożył Dolkom z Wrocławia, wyceniając swoje prace na niecałe 14 milionów złotych brutto. Natomiast najdroższa oferta pochodzi od konsorcjum Tor i Primost Południe z Będzina, które wyceniło roboty na 26,46 milionów złotych. Czas na wykonanie prac to 8 miesięcy od podpisania umowy.

Prace będą polegały na przedłużeniu linii kolejowej 318. Pociągi od stacji Bielawa Zachodnia, pojadą dalej do stacji Bielawa Jezioro i Bielawa Nowa. Umożliwi to w przyszłości pociągniecie linii kolejowej aż do Srebrnej Góry, czyli przywrócenia jej do pierwotnego biegu. A to oznacza, że pociągi pojadą tam już w 2025 roku. I będzie to niezapomniana podróż.