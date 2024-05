Czy Śnieżka była kiedyś wulkanem? Geologia Dolnego Śląska zachwyca. Zapraszamy do Krainy Wygasłych Wulkanów

Czym jest Kraina Wygasłych Wulkanów na Dolnym Śląsku?

Kraina Wygasłych Wulkanów na Dolnym Śląsku to fascynujący obszar geologiczny, który zachwyca zarówno naukowców, jak i miłośników przyrody i znajduje się na terenie 14 gmin. Jest to obszar powierzchni ok. 1300 km2, który był aktywny w erze wulkanicznej, a teraz nie wykazuje żadnej aktywności. Jest to więc rodzaj geologicznej pamiątki po dawnych erupcjach wulkanicznych. Te z kolei w ciekawy sposób ukształtowały teren w Górach Kaczawskich i na Pogórzu Kaczawskim. Geopark Krainy Wygasłych Wulkanów, który został utworzony, żeby chronić wyjątkowe dziedzictwo geologiczne został 27 marca 2024 roku oficjalnie wpisany na listę Światowej Sieci Geoparków UNESCO.