Dolnośląski Wawel! Zachwycają XVI-wieczne freski i przypałacowe ogrody. Zabytek doczekał się remontu

XVI-wieczne polichromie, pokrywające ściany pomieszczeń pałacu w Ciechanowicach porównywane są przez specjalistów nawet z freskami na Wawelu. Pochodzą z 1556 roku i są jednymi z najstarszych fresków w Polsce, znajdujących się w obiekcie niesakralnym. Przedstawiają motywy roślinne i zwierzęce, sceny z życia, a także herby właścicieli majątku. Malowidła zajmują około 700 metrów. Większość z nich pochodzi z XVI wieku, ale są też i z epoki baroku oraz klasycyzmu.

To są portrety cesarzy, okłady ornamentowe, teksty, wszystko, co od XVI do XX wieku pojawiało się w malarstwie - w tym pałacu wszystko jest w komplecie - ekscytował się odkryciem w Ciechanowicach prof. Edward Kossakowski z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.