Kawałek Alp na Dolnym Śląsku! Piękna karkonoska łąka zachwyca turystów

"Mój mały Redyk z panoramą Karkonoszy (m.in. Śnieżne Kotły). Cudny widok, podobny do alpejskich lub tatrzańskich wypasów owiec na wiosennej, soczystej trawie. I ta fantastyczna "łowiecka", która bardzo mnie zauroczyła pozując mi do zdjęcia (jako jedyna). I wystarczyło, że gazda wszedł na posesję i wszystkie w te pędy pobiegły do niego, becząc wesoło beeee"