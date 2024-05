Jak oni się zmienili! Piosenkarze i piosenkarki w latach 90. a dziś. Niektórych trudno rozpoznać!

Polska muzyka rozrywkowa w latach 90.

Dla dzisiejszych czterdziestolatków brzmienia lat 90. są dziś kultowe. To w tym czasie powstawały zespoły rockowe, które do dziś są obecne na polskiej scenie muzycznej, ale w tamtych czasach nagrywały swoje największe przeboje. Zespół Hey pojawił się w 1993 roku z kawałkiem "Teksański", a Agnieszka Chylińska trzy lata później zaśpiewała "Kiedy powiem sobie dość". W 1997 roku wyszła doskonała płyta duetu Kayah i Bregovic z takimi utworami jak "Prawy do lewego" czy "Śpij kochanie, śpij" oraz nagrano "Moją i Twoją nadzieję" dla powodzian, m.in. z Wrocławia i Dolnego Śląska.

"Moja i Twoja nadzieja" to utwór, który poruszył całą Polskę

"We are the world" z udziałem największych artystów amerykańskiej sceny muzycznej nagrano w jedną noc po zakończeniu gali American Music Awards. W teledysku, który do dziś ma milionowe wyświetlenia w serwisie YouTube wystąpili, m.in. Lionel Richie, Stevie Wonder, Tina Turner, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Bob Dylan oraz Ray Charles. Utwór powstał po to, żeby przeciwdziałać skutkom głodu w Afryce i zrobił oszałamiającą karierę. Udało się wówczas zebrać 90 mln dolarów, które trafiły do potrzebujących. Kilka lat później, bo w 1992 roku Edyta Bartosiewicz wspólnie z Katarzyną Nosowską napisały piosenkę "Moja i Twoja nadzieja" z zupełnie innych pobudek, a utwór znalazł się na debiutanckiej płycie HEY.