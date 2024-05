Prasówka 9.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lazurowa woda otoczona klifem i piękna zieleń. Nie, to nie zagranica - to polskie Malediwy, czyli Park Gródek w Jaworznie. Zobacz!”?

Prasówka 9.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lazurowa woda otoczona klifem i piękna zieleń. Nie, to nie zagranica - to polskie Malediwy, czyli Park Gródek w Jaworznie. Zobacz! Piękna pogoda zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Gdzie warto spędzić czas? Położony w sercu Jaworzna, Park Gródek, nazywany również "polskimi Malediwami", stanowi jeden z najbardziej malowniczych zakątków województwa śląskiego. Ten niezwykły ogród botaniczny, przyciąga swoim urokiem mieszkańców okolic i osoby z dalszych okolic. Zobaczcie piękne lazurowe wody otoczone klifem i niesamowitą zielenią! Jeśli jeszcze tam nie byliście, koniecznie musicie się wybrać.

📢 Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu odsłonięty! Na uroczystości tłum, sam pomnik robi wrażenie! Zobaczcie zdjęcia W środę (8 maja) wieczorem oficjalnie odsłonięty został Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu. Tym samym, zakończyły się 14-letnie starania o jego powstanie i przeciągany w nieskończoność montaż. Podświetlane szklane figury stanęły na specjalnie przygotowanym skwerze na Hubach. W uroczystościach wzięli udział żołnierze AK i osoby represjonowane. Zobaczcie, jak wygląda na zdjęciach w naszej galerii!

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [9.05.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

Prasówka 9.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taras widokowy w Sky Tower już o remoncie! Czekają nowe atrakcje, a widok na Wrocław - bajka! Spektakularny widok na Wrocław, którego jeszcze nie widzieliście! To jedna z wielu nowych atrakcji wyremontowanego tarasu widokowego w Sky Tower. Otwarcie już wkrótce, ale my już tam byliśmy! Zobacz, jak zmieniło się to miejsce!

📢 Wypadek w Legnicy. Rowerzystka zderzyła się z mężczyzną na hulajnodze elektrycznej. Jest ciężko ranna Do zdarzenia doszło w środę (8 maja) w Rynku w Legnicy. Jadąca na rowerze kobieta zderzyła się z mężczyzną na hulajnodze. Obie osoby nie powinny poruszać w rynku ani rowerem, ani hulajnogą. Kobieta z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. 📢 Pożar domu pod Legnicą. Jedna osoba ranna, 11 jednostek straży pożarnej na miejscu W środę (8 maja) około godziny 18 w Gniewomirowicach na Dolnym Śląsku wybuchł pożar. Ogień objął dom mieszkalny. Na miejsce pojechało 11 jednostek straży pożarnej. 📢 Tak mieszka Hubert Urbański, prowadzący "Milionerów". Kawalerskie i skromne mieszkanie gwiazdora [9.05.24] Hubert Urbański to uwielbiany przez widzów prezenter telewizyjny, w ostatnich latach związany ze stacją TVN i programem "Milionerzy". Gwiazdor chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami na Instagramie. Można tam zobaczyć, jak podróżuje czy spędza wolne chwile. Są również zdjęcia jego mieszkania. Oto dom prowadzącego "Milionerów".

📢 Grażyna Kulczyk - tak ubiera się była żona Jana Kulczyka. Miliarderka inspiruje wiele Polek [9.05.24] Grażyna Kulczyk, miliarderka i była żona Jana Kulczyka, jest uznawana za ikonę stylu, a jej sposób ubierania się stanowi inspirację dla wielu kobiet. Regularnie pojawia się na różnego rodzaju wydarzeniach, galach czy wystawach, prezentując swoje luksusowe kreacje. Oto styl jednej z najbogatszych Polek! 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [9.05.24] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia [9.05.24] Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać. 📢 Biżuteria PRL - ceny 2024, zdjęcia. Takich pierścionków, kolczyków, bransoletek szukają kolekcjonerzy [9.05.24] Pamiątki z czasów PRL mogą być teraz bardzo cenne. Stara biżuteria z lat 60., 70. i 80. wraca do mody. Niektóre pierścionki, kolczyki, bransoletki czy naszyjniki mogą być dzisiaj sporo warte. Masz w domu taką biżuterię? Nie wyrzucaj jej. Przeszukaj szkatułki po babci i szuflady - być może możesz się na takiej starej biżuterii wzbogacić. Zobacz, ile jest warta. Oto przykładowe zdjęcia i ceny.

📢 Andrea Bocelli ma piękną żonę - zdjęcia. Tak luksusowo żyje i się ubiera Veronica Berti, ukochana włoskiego śpiewaka [9.05.24] Najpopularniejszy włoski śpiewak Andrea Bocelli wiedzie szczęśliwe życie u boku ukochanej Veronici Berti. Artysta często koncertuje, podróżując po całym świecie. Na jego występach zawsze są tłumy. Bocelli udziela licznych wywiadów, jest zapraszany na spotkania towarzyszące muzycznemu show. W tych wszystkich działaniach wspiera go żona Veronica, która równie często pojawia się w mediach jak jej sławny mąż. Zobaczcie, jak się ubiera Veronica Berti, najważniejsza kobieta w życiu znanego śpiewaka. Jej zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Zastosuj ten nawóz przed posadzeniem pomidorów! Będą rosły jak szalone i ugną się od warzyw [9.05.24] Pomidory najczęściej zaczynamy sadzić do gruntu w połowie maja. Ci, którzy dysponują szklarnią, mogą zrobić to już wcześniej - mniej więcej w połowie kwietnia. Niezależnie od terminu sadzenia, warto wcześniej zadbać o podłoże. Stosując ten nawóz przed posadzeniem, masz gwarancję, że krzak pomidora będzie uginał się od warzyw!

📢 Frytka była gwiazdą Big Brothera, a potem zniknęła z mediów. Tak dziś wygląda Agnieszka Frykowska [9.05.24] Agnieszka Frykowska wypłynęła na początku lat dwutysięcznych, dzięki udziałowi w programie Big Brother. Zdobyła ogólnopolską popularność. Kilka lat po sukcesie zdecydowała się zniknąć z mediów. Zmieniła nawet imię na Maja. Oto jak obecnie wygląda. Dziś stawia na naturalność - jest nie do poznania! 📢 Emerytury w maju 2024 po waloryzacji - tabela zmian. Wyliczenia zmian rok do roku [9.05.24] Emerytury w Polsce w 2024 roku doświadczyły znacznego wzrostu dzięki corocznej waloryzacji, która jest odpowiedzią na inflację szczególnie w pierwszej połowie ubiegłego roku. W marcu, emeryci otrzymali świadczenia zwiększone o 12,12%, co znacząco wpłynęło na ich stabilność finansową. Dodatkowo, w kwietniu, na ich konta wpłynęła tzw. trzynasta emerytura, zwiększając tym samym ich zdolność do pokrywania codziennych wydatków. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak proces waloryzacji wpłynął na wysokość świadczeń i co to oznacza dla emerytów w praktyce.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [9.05.24] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [9.05.24] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Chełmsko Śląskie. Nieodkryta perełka na Dolnym Śląsku. Tu na każdym kroku czuć historię! Do położonej z dala od głównych tras niewielkiej wsi (a kiedyś miasta) Chełmsko Śląskie prowadzi kręta droga. Wjeżdżamy na wysokość 550 m n.p.m. i nie wierzymy własnym oczom. Przepiękne kamieniczki okalające maleńki Rynek, obok ogromny kościół i cmentarz, a kawałek dalej ulica, która przenosi nas w czasie. Warto odwiedzić to przepiękne miejsce z niezwykłą historią! 📢 Tablica Marka Hłaski zawisła w Zaułku Ossolińskich. Co słynny pisarz miał wspólnego z Wrocławiem? W środę (8 maja) w Zaułku Ossolińskich we Wrocławiu uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą Markowi Hłasce. Wcześniej grupa wolontariuszy posprzątała jego grób. W zaangażowanie na rzecz krzewienia pamięci o pisarzu zaangażowały się: wrocławskie stowarzyszenie TuiTam, Gmina Wrocław oraz samo Ossolineum.

📢 Działka ROD z zadbaną altanką na sprzedaż we Wrocławiu. Można kupić nawet zamek! Zobaczcie zdjęcia i ceny Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) cieszą się niesłabnącą popularnością. Działki w mieście są w cenie, zwłaszcza, jeśli na ich terenie znajduje się piękna, zadbana, murowana altana. Ile kosztują ogródki działkowe z zadbaną altanką we Wrocławiu? Zobacz w galerii najciekawsze oferty – prezentujemy ceny i lokalizacje każdej z nich.

📢 Jedyna poczta na wrocławskim rynku już nie będzie całodobowa. Skąd taka decyzja? Poczta przy Rynku 28 we Wrocławiu była do tej pory jedyną w mieście placówką czynną całą dobę. Od poniedziałku (6 maja) klienci, którzy przychodzą tam późnym wieczorem odbijają się jednak od drzwi. Dlaczego? Przeczytajcie poniżej. 📢 Matura 2024 MATEMATYKA| ODPOWIEDZI. Oto arkusz pytań oraz rozwiązania egzaminu na poziomie podstawowym. Które zadania były najtrudniejsze? PUBLIKUJEMY ODPOWIEDZI MATURY Z MATEMATYKI. Trwa Matura 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczęła się w całym kraju o godzinie 9 w środę, 8 maja. Maturzyści skończyli już pisać i dzielą się pierwszymi opiniami. Według nich matura nie była bardzo trudna. Czy rzeczywiście? W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury 2024 z matematyki. Arkusz i pierwsze sugerowane rozwiania zadań opublikujemy tuż po godzinie 14. Sprawdź od razu, jak Ci poszło i w spokoju odpoczywaj przed kolejnym egzaminem.

📢 Tak dziś wygląda Nicole Kidman. Wkrótce skończy 57 lat. Zobaczcie jej zdjęcia! Nicole Kidman jest Australijką, a urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest wybitną aktorką, ale również piosenkarką. Grała w takich filmowych hitach, jak "Batman Forever", "Szybki jak błyskawica" z Tomem Cruise’em oraz "Billy Bathgate" - z Bruce’em Willisem i Dustinem Hoffmanem. Aktorka skończy wkrótce 57 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda. 📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się trzy samochody, są ranni, lądował śmigłowiec LPR | ZDJĘCIA W środę (8 maja) przed godz. 16 na dolnośląskim odcinku autostrady A4 doszło do wypadku. Na jezdni w kierunku Wrocławia samochód osobowy zderzył się tam z autem dostawczym. Na miejscu są wszystkie służby, lądował także helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Dlaczego Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski? Oto 10 powodów Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski 2024! Tak, jesteśmy optymistami. Co więcej - znaleźliśmy 10 powodów, dla których to właśnie WKS na koniec sezonu znajdzie się na górze tabeli. Jedno są bardziej racjonalne, drugie mniej. Sami oceńcie.

📢 Matura 2024 MATEMATYKA - arkusze CKE i odpowiedzi. Jakie zadania są na najtrudniejszym egzaminie? Sprawdź jak Ci poszło! Matura 2024 rozpoczęła się we wtorek, 7 maja o godz. 9:00. Po języku polskim i motywach buntu oraz relacji z drugim człowiekiem na wypracowaniach, przyszedł czas na matematykę. Egzamin na poziomie podstawowym, z którym dziś, 8 maja 2024 zmierzyli się maturzyści jest jednym z przedmiotów obowiązkowych. Jednocześnie, to zawsze najtrudniejszy egzamin maturalny od lat. Jakie były zadania w tym roku? Arkusze CKE z matematyki będą dostępne na naszej stronie po godz. 14. 📢 Klaudia El Dursi na pikantnych zdjęciach! Piękna prowadząca Hotel Paradise rozgrzewa media społecznościowe swoimi zdjęciami Klaudia El Dursi to jedno z najgorętszych nazwisk w polskich mediach społecznościowych. Prowadząca "Hotel Paradise" rozgrzewa Instagrama swoimi niezwykłymi zdjęciami. Zobaczcie sami!

📢 Agnieszka Rybczak przewodniczącą Rady Miejskiej we Wrocławiu. Igor Wójcik przegrał różnicą trzech głosów W środę (8 maja) udało się wybrać przewodniczą Rady Miasta we Wrocławiu. Została nią Agnieszka Rybczak z klubu Koalicji Obywatelskiej. Jej kontrkandydatem - również z KO - był Igor Wójcik. 📢 Zatrzymanie 26-latka z Głogowa w sprawie pobicia dziecka. Miał uderzyć synka w głowę i grozić mu nożem! Maciej K. w rękach policji. 26-latek został zatrzymany w sprawie pobicia dziecka. Miał nawet grozić 5-miesięcznemu synkowi nożem. Prokuratura będzie wnioskować o areszt.

📢 Frekwencja na meczach Śląska w latach 2011-2024. WKS idzie na rekord! Od czasu otwarcia Stadionu Wrocław Śląsk nigdy nie miał tak wysokiej frekwencji jak w tym sezonie. Kliknij pierwsze zdjęcie w galerii i zobacz, ilu kibiców chodziło na mecze WKS-u w ostatnich kilkunastu latach.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 08.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 8.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 8.05 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach. 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 8.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Zachwycające Sokołowsko z prestiżowym wyróżnieniem za rok 2023 Sokołowsko to najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Sokołowsko położone jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Mieroszów. Turystów zachwyca nietuzinkową architekturą, pięknymi widokami i niezwykle ciepłymi mieszkańcami, którzy uśmiechem obdarzają gości. Kliknij w zdjęcie i poznaj uroki Sokołowska, z kolei poniżej garść historii tej niezwykłej miejscowości. 📢 Wrocław w roku 2002 - zobacz jak stolica Dolnego Śląska wyglądała dokładanie 22 lata temu Wrocław sprzed ponad 20 lat to zupełnie inne miasto niż obecnie. Pojawiły się nowe budynki, niektóre zniknęły, inne przeszły gruntowne renowacje. Zmieniła się również moda, jak i auta, którymi się poruszamy na co dzień. Część drogowych dziur jednak zdaje się być niezmienna. Postanowiliśmy wygrzebać z naszych przepastnych archiwów fotografie z przełomu wieków. Rynek, kamienice, nowa zabudowa - w ciągu dwóch dekad zmieniło się naprawdę wiele! Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do galerii.

📢 Czacz - wioska pełna skarbów niedaleko Wrocławia. Tu wszyscy handlują, a "upolować" można zachwycające artefakty z całej Europy Wieś Czacz to miejsce absolutnie wyjątkowe. W oborze prędzej niż krowę znajdziemy tu... antyki. Bibelotami, antykami, meblami i elementami wyposażenia domu i ogrodu handluje tu niemal każdy. I choć Czacz znajduje się w Wielkopolsce, to z Wrocławia dojedziemy tu w nieco ponad godzinę. Warto, szczególnie jeśli lubujecie się w eklektycznym stylu. 📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Prawa miejskie mają od wieków, dziś mieszka tam zaledwie garstka ludzi. 10 urokliwych miejscowości Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 Majowe nowalijki na wrocławskich bazarach. Czy warzywa i owoce podrożały przez ostatnie mrozy? Słodkie truskawki, dojrzałe pomidory i młode ziemniaki to teraz najpopularniejsze owoce i warzywa na Wrocławskich bazarach. Nie brakuje też innych wiosennych dobroci. Gdzie szukać, jakie mają ceny i skąd pochodzą nowalijki? Zobacz galerię. 📢 Miesiąc po wyborach, a oni nadal nie posprzątali! Wrocławscy kandydaci mają ostatni dzień na usunięcie banerów i plakatów 30 dni - tyle czasu po wyborach ma pełnomocnik wyborczy komitetu na usunięcie plakatów i haseł wyborczych. Od czasów I tury wyborów samorządowych upływa równy miesiąc, a więc wtorek (7 maja) jest ostatnim dniem na posprzątanie "bałaganu" po kampanii. Duża część kandydatów ma czas lub chętnie zapłaci grzywnę. Plakaty wciąż wiszą i nie są to pojedyncze przypadki!

📢 Podglądamy rodzinę sokołów z Doliny Baryczy, urodziły się tam 4 pisklęta. Zobaczcie jakie urocze! Pod koniec kwietnia, w monitorowanym gnieździe w Nadleśnictwie Żmigród, wykluły się cztery sokolątka. Są to pierwsze w tym roku w Polsce sokoły z monitorowanych gniazd. Internauci właśnie wybrali dla nich imiona. Jak wyglądają pierwsze dni w gnieździe? Zobacz. 📢 Nowe kamery na głównych skrzyżowaniach we Wrocławiu. Kiedy będzie można oglądać ich obraz na żywo? Przy pięciu głównych skrzyżowaniach we Wrocławiu pojawią się nowe kamery miejskiego monitoringu. Rozbudowany nadzór wideo zostanie włączony do systemu Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia, który pomaga służbom ustalić przebieg niebezpiecznych zdarzeń. Wiemy, gdzie nowe kamery zostaną zamontowane. Zapytaliśmy również, co z niedziałającym od kilku lat serwisem, dzięki któremu mieszkańcy mogli oglądać obraz z monitoringu na żywo.

📢 Omenaa Mensah - tak mieszka i żyje na co dzień. Ma dwoje dzieci: córkę Vanessę i syna Vincenta Omenaa Mensah jest dziennikarką i prezenterką pogody w kanałach grupy TVN. Znana jest również ze swojej szerokiej działalności charytatywnej. Dziennikarka cieszy się ogromną sympatią widzów. Zobacz w naszej galerii jak mieszka i żyje na co dzień Omenaa Mensah. 📢 Tak zmieniła się Joanna Racewicz. Dziennikarka o medycynie estetycznej - zobaczcie zdjęcia! Joanna Racewicz to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która w ostatnich latach nieustannie atakowana jest za to, że korzysta z medycyny estetycznej. W maju obchodzić będzie swoje 51. urodziny. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 20 lat. Mamy zdjęcia! 📢 Chwila relaksu między maturami. Zobacz najlepsze memy o maturzystach, internauci w formie! Pierwszy dzień egzaminów maturzyści mają już za sobą. Tymczasem memiarze nie wychodzą z formy i w prześmiewczy sposób komentują aktualne poczynania absolwentów szkół średnich. Przejrzeliśmy najdalsze zakątki internetu w poszukiwaniu najśmieszniejszych memów o maturzystach. Zobacz, w galerii z czego śmieje się teraz internet!

📢 Fontanna multimedialna we Wrocławiu powraca! Rozpoczyna się sezon 2024. Zaplanowano pokazy specjalne, oto harmonogram Jedna z najpopularniejszych atrakcji we Wrocławiu, fontanna multimedialna przy pergoli, zaczyna sezon 2024. Pierwsze pokazy wystartują już 10 maja, wśród nich show specjalny: "Katedra Demokracji", prezentujące historię Hali Sulecia. 📢 Nie chcielibyście tu trafić! Zakład Karny we Wrocławiu to prawdziwa twierdza. Jak wygląda życie więźniów i strażników? Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu to jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Na 3 hektarach znajdziemy wiele zabytkowych budynków, a samo więzienie ma aż 1549 miejsc dla osadzonych. Ciekawi was, jak wygląda typowy dzień z życia więźnia, czym zajmują się strażnicy oraz skąd biorą się "więzienne dziary"? Sprawdźcie szczegóły, zobaczcie unikatowe zdjęcia. 📢 Jacek Sutryk został zaprzysiężony na nową kadencję. Ślubowanie złożyli także nowi radni Wrocławia We wtorek (7 maja) odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej we Wrocławiu . Została na niej zainaugurowana IX kadencja tego organu, który wyłoniono w wyborach samorządowych w 2024 roku. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Zrobił to także Jacek Sutryk, który został ponownie prezydentem Wrocławia. Będzie to jego druga i ostatnia w karierze kadencja.

📢 Matura 2024. Arkusze z języka polskiego. PODSTAWA wraz z rozwiązaniami. Sprawdź, co było na egzaminie Arkusze maturalne 2024 z języka polskiego. Na tej stronie umieściliśmy skany arkusza egzaminacyjnego wraz z odpowiedziami. Zarówno w formule 2023, jak i 2015. Matura 2024 rozpoczęła się we wtorek 7 maja, punktualnie o godzinie 9. Na początek język polski - poziom podstawowy. Na rozwiązanie zadań maturzyści mieli 240 minut (formuła 2023) lub 170 minut (formuła 2015).

📢 Sejmik Województwa Dolnośląskiego rozpoczął VII kadencję. Radni złożyli ślubowanie, wybrali przewodniczącego. Kiedy poznamy zarząd? We wtorek (7 maja) odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Została na niej zainaugurowana VII kadencja tego organu, którą wyłoniono w wyborach samorządowych w 2024 roku. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, wybrali także przewodniczącego. Został nim Jerzy Pokój. Jednak zarządu województwa dziś nie poznamy.

📢 Matura 2024 we Wrocławiu rozpoczęta! Pierwszy egzamin z języka polskiego. Zobaczcie film i zdjęcia We wtorek (7 maja) rozpoczęły się tegoroczne matury. Na początek język polski. Uczniowie z XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu podeszli do egzaminu bez większego stresu, pewni swojej wiedzy i umiejętności. Zobaczcie. 📢 Skuteczność Taia Woffindena w PGE Ekstralidze w latach 2012-2024 Tai Woffinden to żywa legenda Sparty Wrocław, której barwy reprezentuje nieprzerwanie od 2012 roku. W ostatnich sezonach trzykrotny indywidualny mistrz świata spisuje się jednak poniżej oczekiwań. Brytyjczyk zawodzi zwłaszcza w tym roku – jego aktualna średnia biegopunktowa w PGE Ekstralidze wynosi 1,063, co daje mu 46. miejsce na liście najskuteczniejszych żużlowców w rozgrywkach. Zobaczcie, jak spisywał się w poprzednich latach. 📢 Piękne partnerki polskich piłkarzy! Oto gorące żony i dziewczyny piłkarzy OBSZERNA GALERIA 07.05.2024 Według wielu to piękniejsza strona futbolu. Partnerki piłkarzy od lat zaskakują swoim pięknem, a także kształtami. Pomagają osiągać sukcesy, wspierając swoich mężów i chłopaków piłkarzy.

📢 Gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej. Tak wygląda partnerka Dominika Abusa z Gogglebox Dominik Abus stał się sławny dzięki udziałowi w programie "Gogglebox" w TTV. Natomiast Iga Muszakowska stała się znana dzięki niezwykłym zdjęciom, które na portalach społecznościowych zamieszcza jej partner. Zobaczcie najbardziej gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej, ukochanej Dominika Abusa z "Gogglebox".

📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 metrów Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Nowy obowiązek sklepów. Przy towarze pojawią się etykietki z flagami państw pochodzenia produktów Rząd pracuje nad nowym obowiązkiem dla sklepów. Przy warzywach i owocach mają pojawić się specjalne oznaczenia, a konkretnie etykietki z flagami państw pochodzenia produktów. 📢 Wrocławskie place 100 lat temu i dziś. Kiedyś te miejsca wyglądały zupełnie inaczej! Zobaczcie zdjęcia Wrocławskie place najlepiej pokazują, jak miasto się zmieniło przez ostatnie sto lat. To niesamowite, jak te same miejsca się różnią, m.in. układem urbanistycznym. Niektóre się powiększyły, niektóre zmniejszyły. Reprezentacyjne kamienice zastąpiły bloki z PRL. Niekiedy zmieniła się też nazwa niektórych placów, bo zdecydowano się na inną niż ta przetłumaczona z języka niemieckiego. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Najdroższe mieszkania we Wrocławiu, mało kogo na nie stać. Nie uwierzycie, ile kosztuje metr kwadratowy! Przy obecnych cenach, na własne mieszkanie we Wrocławiu może pozwolić sobie coraz mniej osób. Ale jedynie garstkę stać będzie na apartamenty premium przy dwóch ulicach: Bernardyńskiej i Sudeckiej. Zbudowane zostaną tam najdroższe mieszkania w mieście. Jedna z inwestycji jest na ukończeniu, zobaczcie na zdjęciach w galerii, jak wygląda.

📢 Pamiętacie "13 posterunek"? Sprawdzamy, co dziś robią gwiazdy tego kultowego serialu Serial komediowy, który miał swoją premierę w 1997 roku zrobił ogólnopolską furorę i po wielkim sukcesie pierwszego sezonu zdecydowano o nagraniu kolejnych odcinków. Policjanci z "13 posterunku" po latach się wcale nie starzeją, a dowcipy nadal śmieszą. Jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy, wcielający się w główne role? Zobaczcie! 📢 Jednodniowa wycieczka do Niemczy. Zobaczycie tu rajski ogród, romantyczne kamieniczki i zamek sprzed ponad 700 lat Szukając inspiracji na jednodniową wycieczkę w okolice Wrocławia, warto rozważyć wyjazd do Niemczy. Miejscowość leżąca około 50 kilometrów od stolicy Dolnego Śląska znana jest ze słynnego Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach. To jednak niejedyna atrakcja, której możecie doświadczyć. Zapuszczając się nieco dalej, traficie na romantyczne kamieniczki, neogotycki ratusz i zamek, w którym nocowała św. Jadwiga.

📢 Bastion Sakwowy czy Wzgórze Partyzantów? Jak właściwie nazywać to miejsce we Wrocławiu? Wyjaśnia Arkadiusz Förster przewodnik miejski Wzgórze Partyzantów przez ostatnie dwa lata przeszło niesamowitą metamorfozę. A przy relacjonowaniu postępu prac, podczas remontu, zaczęto mówić o Bastionie Sakwowym. Skąd ta nazwa? Zapytaliśmy o to Arkadiusza Föstera, miejskiego przewodnika. Przeczytajcie rozmowę poniżej. 📢 Taki domek letniskowy możesz mieć na własność! Oto najciekawsze oferty do 100 km od Wrocławia | ZDJĘCIA, CENY Na weekend czy urlop najlepiej pojechać do własnego domku letniskowego. Wspaniale byłoby, gdyby był położony w pięknym miejscu z widokiem i nie za daleko od miejsca zamieszkania. Oto najciekawsze oferty domków na sprzedaż położonych w promieniu do 100 kilometrów od Wrocławia. Niektóre są w pełni urządzone, ze wszystkimi udogodnieniami, inne - skromniejsze, a przez to dużo tańsze. Zobaczcie zdjęcia i ceny, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Co z przebudową ulicy Gajowickiej we Wrocławiu? Najpierw remont, potem... remont! "Niekompetencja albo oszustwo" W ogłoszonym podczas kampanii wyborczej planie przebudowy ulicy Gajowickiej we Wrocławiu mieszkańcy poddali w wątpliwość poprowadzenie po niej torowiska. Nie chodzi o samą datę realizacji (rok 2032), ale przeprowadzenie podwójnych prac. Jak wynika z projektowych wizualizacji, najpierw pojadą tędy autobusy, a za parę lat jezdnia zostanie ponownie zerwana, aby można było na niej położyć torowisko. Dlaczego? "Niekompetencja albo oszustwo". 📢 Co musi się stać, by Śląsk zagrał w pucharach? Oto najbardziej prawdopodobne warianty Śląsk Wrocław na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu 2023/24 plasuje się na 2. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Co musi się stać, by WKS zdobył mistrzostwo Polski lub srebrny albo brązowy medal i zagrał w eliminacjach europejskich pucharów? Przedstawiamy wszystkie najbardziej prawdopodobnych warianty. Niektóre są wręcz... szokujące!

📢 Przy nowych mostach Chrobrego we Wrocławiu trzeba wymienić nawierzchnię. Otwarto je w październiku "Wykonawca budujący mosty Chrobrego będzie w najbliższych dniach (w godzinach nocnych) wymieniał ułożoną przez siebie nawierzchnię na fragmencie ul. Swojczyckiej i Mickiewicza" - informują Wrocławskie Inwestycje. Kontrola wykazała, że jakość nawierzchni nie spełnia parametrów. 📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty na obwodnicy Wrocławia. Jego pojazd rozpadł się na części W poniedziałek (6 maja) wczesnym popołudniem doszło do wypadku motocyklisty na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Mimo udzielanej pierwszej pomocy przez strażaków, którzy jako pierwsi przyjechali na miejsce zdarzenia, 38-letni mężczyzna zginął. Jego pojazd, po uderzeniu w bariery, rozpadł się na dwie części. 📢 Praca na Dolnym Śląsku. Zarobki w przypadku tych ofert to minimum 10 tysięcy złotych. Zarówno biurowa, jak i fizyczna Kiedy najlepiej rozejrzeć się za nową pracą? Oczywiście, że w maju, szczególnie wtedy, gdy szef daje się we znaki zaraz po majówce. Dziś przygotowaliśmy zestawienie dziesięciu najnowszych ofert z terenu Dolnego Śląska z zarobkami które zaczynają się od 10 tysięcy złotych miesięcznie. Kliknij w zdjęcie i przejdź do ofert - pod każdą szczegóły, wymagania i oferowane zarobki. Pod ostatnim ze zdjęć - link do ogłoszeń.

📢 Najdroższe osiedla we Wrocławiu. Tu mieszkają prawdziwi krezusi! Znamy wyniki najnowszego rankingu Rynek nieruchomości odnotowuje kolejny wzrost cen. Wyniki analiz pokazują, że przez ostatni miesiąc wartość lokali mieszkalnych w stolicy Dolnego Śląska wzrosła o 1,52%. Oznacza to, że średnia cena mieszkania we Wrocławiu wynosi już ponad 11 820 zł/m². Gdzie jest najdrożej? 📢 Dna moczanowa - tego nie wolno jeść przy tej chorobie. Tego unikaj, jeśli cierpisz na podagrę Przy dnie moczanowej ważna jest odpowiednia dieta. Jedzenie niektórych produktów może nieść nieprzyjemne konsekwencje. Jest to choroba bolesna, prowadzi do zapalenia stawów. Czego lepiej unikać przy dnie moczanowej? Zobacz, co najlepiej wykluczyć ze swojego jadłospisu. 📢 Zachwycający pałac godzinę drogi z Wrocławia. Zrujnowane wnętrza i mroczne piwnice. Do tego zabytku wejdziecie z ulicy Przepiękne zamki i pałace stanowią jeden ze znaków rozpoznawczych Dolnego Śląska. Odrestaurować udało się nieliczne. Ten zachwycający pałac nadal czeka na swoją kolej. Ukryty wśród drzew zabytek popada w coraz większą ruinę. Tymczasem pałacowe mury pamiętają jeszcze czasy renesansu. Zobaczcie mroczne piwnice i zniszczone, ale nadal niezwykłe, wnętrza pałacu w Osetnie.

📢 Dolnośląski Wawel! Zachwycają XVI-wieczne freski i przypałacowe ogrody. Zabytek doczekał się remontu Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich w gminie Marciszów nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat.

📢 Dzika przyroda, tajemnicze ruiny i urokliwe zabytki. To wszystko znajdziesz w Jelczu-Laskowicach! Dojazd z Wrocławia zajmuje 30 minut Niecałe 30 kilometrów od stolicy Dolnego Śląska znajdziecie miejsce, które może stać się oazą spokoju dla spragnionych natury. Mowa o Jelczu-Laskowicach, do których dojedziecie zarówno samochodem, jak i pociągiem czy rowerem. Jeśli szukacie miejsca na jednodniową wycieczkę nieopodal Wrocławia, koniecznie rozważcie tę miejscowość. Znajdziecie tu piękne pałace, romantyczne ruiny, stawy, rzekę i mnóstwo zieleni.

📢 Tajemnicze Opactwo Cystersów na Dolnym Śląsku. Weszliśmy tam, gdzie turyści nie mają wstępu! Zobaczcie zdjęcia podziemi i innych zakamarków Stoi szlaku cysterskim i od lat przyciąga turystów. Opactwo w Lubiążu to jedna z najbardziej tajemniczych atrakcji Dolnego Śląska. Ogromny obiekt służył nie tylko zakonnikom. W przeszłości działał tam również szpital dla obłąkanych, zakład pracy przymusowej, mieszkali żołnierze Armii Czerwonej. Odwiedziliśmy miejsca, które turyści mogą zobaczyć tylko dwa razy do roku. Zobaczcie, jak wyglądają podziemia i strych, zamknięte korytarze i sale. 📢 Przepiękny pałac pod Wrocławiem popada w ruinę. Był siedzibą Gestapo, potem własnością PGR. Tak wyglądają jego mroczne wnętrza To kolejny dolnośląski pałac, który lata świetności ma już dawno za sobą. Wielka szkoda, bo jego neobarokowa bryła, mimo że mocno już "nadszarpnięta zębem czasu", prezentuje się zjawiskowo. W pałacu w Kębłowicach pod Wrocławiem stacjonowało kiedyś Gestapo, później pieczę nad pałacem przejął PGR, w końcu zabytek trafił w ręce prywatnego właściciela. Udało nam się wejść do środka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Malownicze jeziora i wodospady na Dolnym Śląsku. TOP 15 miejsc nad wodą, które gwarantują bajeczne widoki. Pomysł na weekend! Dolny Śląsk to wyjątkowo malowniczy region, który ma wiele do zaoferowania również amatorom wodnych przygód. Nie wszystkie miejsca nadają się do tego, żeby bez oporów się w nich pluskać, ale część z nich od dawna jest otwarta na turystów. Gdzie warto wybrać się wiosną? Te miejsca koniecznie trzeba odwiedzić! 📢 Koniec XX wieku we Wrocławiu. Fantastyczne, reporterskie zdjęcia miasta, które przeszło już do historii. Takiego Wrocławia już nie ma Ostatni rok z jedynką z przodu we Wrocławiu. Po powodzi z 1997 roku, miasto powoli stawało na nogi. W 1999 roku życie toczyło się już względnie normalnie, choć gdy dziś spoglądamy na fantastyczne, reporterskie zdjęcia Andrzeja Łuca, trudno porównać tamten Wrocław z obecnym. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. W galerii zdjęć znajdziecie charakterystyczne miejsca, wydarzenia i a także znanych wrocławian i przyjezdnych.

📢 Restauracja Fregata w Zagórzu Śląskim. Na Dolnym Śląsku jak we włoskim kurorcie! Ten skrawek Sycylii jest niedaleko Wrocławia Restauracja Fregata w Zagórzu Śląskim wygląda jakby była żywcem wyjęta z włoskiego wybrzeża. Nam na myśl przywodzi Sycylię. Co ważne, znajduje się zaledwie 60 kilometrów od Wrocławia. Co tam możemy zjeść, jakie czekają atrakcje. Zobaczcie! 📢 Zaklęte ruiny średniowiecznego zamku na wyspie w Jelczu-Laskowicach. Stąd został porwany wrocławski książę W półdzikim starorzeczu Odry, zaledwie 30 kilometrów od wrocławskiego Rynku znajduje się dawny zamek książęcy. Historia kilkusetletniej budowli mogłaby stanowić podstawę niejednego scenariusza filmowego. To właśnie tutaj awanturniczy książę legnicki, usiłując zyskać część ziem po zmarłym bracie, porwał swojego bratanka - wrocławskiego księcia Henryka. Dziś z dawnej świetności zamku pozostały legendy i romantycznie skryte ruiny, które warto odwiedzić podczas pieszej lub rowerowej wycieczki z Wrocławia.

📢 Tłumy w Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku. W parku trwa Wielki Majówkowy Kiermasz Ogrodniczy! Kupicie kwiaty, krzewy, zioła Arboretum w Wojsławicach to niezwykłe miejsce. Ten przepiękny ogród botaniczny, położony zaledwie 50 kilometrów od Wrocławia, zachwyca o każdej porze roku. W ten weekend warto się tam wybrać nie tylko dla przepięknych "okoliczności przyrody". W Wojsławicach odbywa się Wielki Kiermasz Ogrodniczy. Zobaczcie, co można tam kupić. 📢 To była szalona 3-majówka we Wrocławiu! Zobacz zdjęcia z ostatniego dnia festiwalu przy Hali Stulecia 3-majówka we Wrocławiu dobiega końca. Przy Hali Stulecia sporo się działo! Fani ostrych brzmień nieźle szaleli na Pergoli przy zespole Hunter. Z kolei, miłośnicy spokojniejszej muzyki mogli bawić się na koncercie Darii ze Śląska. Byliście tam? Koniecznie znajdźcie się na zdjęciach!

📢 Cuda przyrody Dolnego Śląska. Piękne miejsca stworzone przez naturę, które naprawdę warto zobaczyć Dolny Śląsk jest pełen pięknych miejsc, które warto zobaczyć. Wybraliśmy dla Was piękne przyrodniczo miejsca, których "architektem" była natura, no może przy niektórych propozycjach nieco pomógł człowiek. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na kilkugodzinną wycieczkę poza Wrocław. Majówka to doskonały moment na zwiedzanie okolicy, w której mieszkamy. Przejdźcie do kolejnych slajdów, zobaczcie zdjęcia i opisy tych miejsc. 📢 Opuszczone koszary ukryte w parku krajobrazowym na Dolnym Śląsku! Wojskowa ruina, mrozi krew w żyłach Koszary, lotniska, wielkie poligony, magazyny, bunkry - to poradziecka spuścizna, którą skrywają lasy Dolnego Śląska. Opuszczone lata temu wojskowe obiekty przyprawiają dziś o gęsią skórkę i stanowią nie lada gratkę dla miłośników urbexu. Na zrujnowane koszary natkniecie się spacerując po Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Zobaczcie zdjęcia z tego mrocznego miejsca!

📢 Tajemniczy Dolny Śląsk. Fascynujące miejsca do odkrywania w weekend majowy. Zobacz! Jeśli nadal szukacie inspiracji na majówkę, a nie macie wolnego całego weekendu, to te kilka propozycji powinno przypaść wam do gustu! Znajdziecie tu tajemnicze pałace, wygasły wulkan, jedyną w Polsce fińską wioskę i wiele innych atrakcji, które można zobaczyć w jeden dzień. Gotowi na przygody? 📢 Z tego słynie Dolny Śląsk! Najlepsze 19 atrakcji, które musisz zobaczyć na własne oczy! Zamki, pałace i niebiańskie widoki w prezencie "Wszyscy" zjeżdżają na Dolny Śląsk nie tylko na wakacje, ale i w długi weekend majowy. Dlaczego? Poza dostępem do morza, mamy tu wszystko, czego dusza zapragnie - zabytkowe zamki i pałace, urocze miasteczka położone w dolinach gór oraz jeziora, które zachwycają swoim krajobrazem. Przygotowaliśmy 19 propozycji, idealnych na wycieczkę po zachodnim regionie Polski. Co trzeba tu zobaczyć? Oto nasze topowe propozycje! Przyjrzyjcie się im dokładnie i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Nareszcie! Znamy termin odsłonięcia pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu. Przekładany był kilkukrotnie od wielu miesięcy Podajemy jako pierwsi oficjalną datę odsłonięcia pomnika Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość od miesięcy kilkukrotnie przekładano z różnorakich powodów. Ale ta data ma być już pewna! Wrocławski magistrat za kilka dni o niej powiadomi. Żołnierze już stoją na skwerze. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak w środku wyglądają wrocławskie rezydencje wystawione na sprzedaż - Wnętrza najdroższych domów we Wrocławiu Oto aktualnie najdroższe domy wystawione na sprzedaż we Wrocławiu, czy ich wnętrza są bardzo luksusowe? Zobacz jak wyglądają w środku najdroższe nieruchomości w mieście.

