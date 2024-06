Prasówka 30.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów”?

📢 Dzieci Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta - tak wyglądają. Oto Franciszek Englert i Janina Maja Ostaszewska i jej partner Michał Englert doczekali się dwojga dzieci. Na salony wszedł prawie dorosły syn, córka na razie stroni od fleszy i ciekawskich mediów. Jak wyglądają Franciszek i Janina, owoc miłości utytułowanych aktorki i operatora filmowego - zobaczcie w naszej galerii. Do kogo bardziej podobny jest dziś Franciszek Englert?

📢 Doda - tak się zmieniła. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończyła 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

Prasówka 30.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski- zdjęcia wnętrz. Dom pełen stylu i ciepła Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani chociażby z programu „Pytania na śniadanie”, postanowili otworzyć nowy rozdział w swoim życiu, przenosząc się do wspólnego domu. Ich nowe mieszkanie, zlokalizowane na przedmieściach Warszawy, zachwyca nowoczesnym designem i luksusem. Zdjęcia wyremontowanych wnętrz, które gwiazda „M jak miłość” podzieliła się z fanami, robią ogromne wrażenie.

📢 Tyle zarabiają prezesi i dyrektorzy miejskich spółek we Wrocławiu. Sprawdzamy również zarobki prezydenta i wiceprezydentów miasta Prezesi i dyrektorzy miejskich spółek, a także prezydent i wiceprezydenci Wrocławia, złożyli oświadczenia majątkowe, pokazujące ich zarobki oraz majątek w 2023 roku. Sprawdziliśmy, o jakich kwotach mowa. Ile zarabia prezes MPK Wrocław, wrocławskiego zoo, stadionu, Hali Stulecia, Wrocławskich Inwestycji czy TBS Wrocław? Zobacz szczegóły w galerii. 📢 Nawałnica nad Wrocławiem. Pogoda zmieniła się w ułamku sekundy. Padał deszcz i grad, wiatr przewracał drzewa W czwartek wieczorem (27 czerwca) na obrzeżach Wrocławia doszło do krótkiej, ale bardzo intensywnej nawałnicy deszczu i gradu. W ciągu jednej chwili, w miejscowościach na wschód, południowy wschód i północny wschód od stolicy Dolnego Śląska upał przestał doskwierać, a widoczność ograniczyła się do kilkunastu metrów przez ścianę deszczu. Zobacz zdjęcia i filmy od czytelników!

📢 Lubuskie jeziora idealne na upał. Tu się schłodzisz! Przebadana woda, piaszczyste plaże, ratownicy i masa atrakcji | INFORMATOR Żaglówki, rowery wodne, kajaki, plaże dla dzieci i wiele więcej! Szukacie miejsc, gdzie możecie wypocząć, a także schłodzić się w upalne dni? A może już powoli planujecie urlop i wakacyjne wyjazdy? Świetnie! Oto lista najlepszych plaż oraz kąpielisk z najczystszą i co najważniejsze przebadaną wodą w Lubuskiem. Co więcej, na większości z nich nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Polecamy je z czystym sumieniem. Tu naprawdę odpoczniecie, nie tylko od upałów! 📢 Dolnośląskie Como. Jezioro Bielawskie gwarantuje możliwość plażowania z widokiem na góry W poszukiwaniu najpiękniejszych akwenów na Dolnym Śląsku nie mogliśmy pominąć Jeziora Bielawskiego. Co odważniejsi turyści porównują to miejsce nawet z włoskim jeziorem Como. Obok pięknej plaży mamy tu zagwarantowane zapierające dech widoki. Dojazd z Wrocławia zajmie nam tutaj około godzinę, a do pokonania mamy dystans niespełna 70 km.

📢 Dolnośląskie miasta, w których żyje się jak w bajce. Potwierdzają to sami mieszkańcy! Może warto pomyśleć o przeprowadzce 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano już w 2024 roku. Kliknij w zdjęcie i sprawdź! 📢 Kultowe dolnośląskie schronisko "Samotnia" opustoszało. Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Skończyła się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Nowa Samotnia. Legendarne schronisko przechodzi zmiany. Wrócą ciepłe posiłki i noclegi dla turystów. Nowości jeszcze tego lata Spore zmiany zapowiada prezes spółki zarządzającej schroniskiem Samotnia w Karpaczu. W najbliższym czasie turyści mogą spodziewać się powrotu ciepłych posiłków i noclegów. Zostanie również wykonany remont. 📢 Wybudują nową drogę rowerową wzdłuż ulicy Żmigrodzkiej we Wrocławiu. Kiedy nią pojedziemy? Wrocławskie Inwestycje niedługo zaczną budowę nowej drogi rowerowej wzdłuż ul. Żmigrodzkiej. Ponad półkilometrowy odcinek będzie prowadzić od ul. Kamieńskiego do ul. Broniewskiego. Dzisiaj rowerzyści jeżdżą tutaj po wydeptanej, gruntowej skarpie.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [30.06.2024] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Niedziele handlowe w 2024 roku. Czy 30 czerwca maja to niedziela handlowa? W te dni sklepy będą otwarte W całym 2024 roku będzie już tylko 7 niedziel handlowych. W Polsce od kilku lat ograniczany jest handel w niedzielę i święta. Sprawdź, w jakie dokładnie dni będą niedziele z czynnymi sklepami i czy 30 czerwca to niedziela handlowa. 📢 Ceny w Szklarskiej Porębie. Rodzinne wakacje 2024 tanie nie będą. Ile za noclegi, wjazd koleją na Szrenicę, lody i burgery? Szklarska Poręba to jedna z najbardziej popularnych miejscówek w Karkonoszach. Pod Szrenicę przyjeżdżają rodziny z dziećmi, wytrawni turyści, pokonujący kilometry na szlakach oraz młodzież, lubiąca się bawić w klubach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdziliśmy, ile trzeba wydać w tym roku za tydzień wakacji pod Szrenicą.

📢 Ultrace 2024 Wrocław. Tłumy na Tarczyński Arena, setki samochodów, tysiące miłośników motoryzacji Mimo lejącego się z nieba żaru, na Ultrace 2024 przy stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu przyszła niezliczona ilość pasjonatów motoryzacji. A było co podziwiać. Na esplanadzie i pobliskim parkingu zaparkowało blisko 1000 mocno stuningowanych samochodów z całego świata. Zobacz zdjęcia!

📢 Mateusz prawie zginął od ciosów mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach. Teraz prosi o pomoc. Ruszyła zbiórka na rehabilitację Nie milkną echa dramatu, który rozegrał się w Boguszowie - Gorcach. W piątek (21 czerwca) po godz. 18.00 Mateusz został zaatakowany i pocięty mieczem samurajskim. Stracił dłoń i ma dwie głębokie rany nóg. Stracił mnóstwo krwi. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera na budynku. Mateusz cudem przeżył, dziś dochodzi do siebie, a jego bliscy proszą o pomoc.

📢 Pierwszy chiński elektryczny autobus testowany na ulicach Wrocławia. Na jakich liniach go spotkamy? We Wrocławiu i aglomeracji trwają testy chińskiego autobusu elektrycznego marki Yutong U12. Pojazd można zobaczyć w mieście, na liniach obsługujących Wisznię Małą, Czernicę i Długołękę. To pierwszy wyprodukowany przez Chińczyków autobus elektryczny we Wrocławiu. 📢 Co z klimatyzacją w MPK Wrocław i Kolejach Dolnośląskich? W tramwajach, autobusach i pociągach potrafi być bardzo gorąco Na dworze ponad 30 stopni, a odczuwalna temperatura jest jeszcze większa. Przyjeżdża tramwaj lub autobus, a w środku zamiast kojącego chłodu jest... jeszcze cieplej. Okazuje się, że klimatyzacja nie działa. Powody mogą być dwa. Albo się zepsuła, albo jej nie ma. Na to zwracają uwagę pasażerowie zarówno MPK Wrocław jak i Kolei Dolnośląskich. Kiedy mamy do czynienia z jednym lub drugim przypadkiem i gdzie to zgłosić?

📢 Chcą budowy całkowicie nowego śladu A4. "W GDDKiA zmieniło się kierownictwo, widzimy otwartość i zrozumienie" Po zmianie kierownictwa we wrocławskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wrócił temat przyszłej rozbudowy lub budowy zupełnie nowej autostrady A4. Mieszkańcy i aktywiści kwestionują wcześniejszą decyzję GDDKiA o przebudowie autostrady w starym śladzie. Nie zgadzają się również na żaden z reszty zaproponowanych wariantów. Chcą całkowicie nowej nitki.

📢 Tak wyglądały dawniej wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim. NOWE ZDJĘCIA Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Gdzie nad wodę we Wrocławiu i okolicy? Sezon 2024. Które pływalnie są darmowe, za które musimy zapłacić? W tym sezonie we Wrocławiu działa 6 letnich kąpielisk: Orbita, Glinianki, Morskie Oko, Harcerska, Królewiecka i Jeziorowa. Do tego dochodzą baseny na Brochowie, przy Borowskiej i najnowszy z nich - na Zakrzowie. Które pływalnie są darmowe, za które trzeba zapłacić? 📢 Wystarczyła chwila upałów we Wrocławiu, a pijani już szturmują wodę. Jeden pływał w parkowym stawie Alkohol i woda nie jest mądrym połączeniem. W zeszłym roku w Polsce utonęło 490 osób, z czego 82 osoby były pijane. I co roku sytuacja się powtarza. Gdy na termometrze pojawi się więcej stopni, do jezior i stawów wchodzą nietrzeźwi. Daleko nie trzeba szukać, taka sytuacja miała miejsce w Parku Południowym we Wrocławiu.

📢 Oto pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku. Piękna plaża, czysta woda i te widoki - wrocławianie chętnie odwiedzają to miejsce Zalew Mietkowski to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych, dolnośląskich zbiorników wodnych. W ciepłe dni - takie jak dziś - przyciąga tłumy. Również wrocławian, bowiem ze stolicy Dolnego Śląska dojedziemy tu w ok. 45 minut. Mamy przełom czerwca i lipca, a to oznacza, że czas na dobre rozpocząć sezon letni.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 29.06.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Weekendowy wypad za Wrocław? TOP 15 propozycji na letnią wycieczkę. Tylko pół godziny jazdy samochodem Lato i wakacje w pełni, jest ciepło i słonecznie. Taka pogoda sprzyja krótkim wyjazdom. Mamy dla was kilkanaście propozycji na spontaniczny wypad za Wrocław. Dojazd do tych miejsc zajmie około pół godziny samochodem. 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 29.06.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 29.06.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Gwiazdy na scenie i tłum fanów na Festiwalu Pasibrzucha we Wrocławiu. Zabawa na Partynicach trwała do nocy - zobaczcie! Przez cały weekend - od piątku do niedzieli, na torze wyścigów konnych na wrocławskich Partynicach trwa czwarta edycja Festiwalu Pasibrzucha. Wstęp na imprezę jest bezpłatny a organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Festiwal to nie tylko food trucki i kraftowe piwa, ale również koncerty gwiazd. Podczas pierwszego dnia, kilkutysięczny tłum fanów rozgrzał do czerwoności Tede. Ależ to było szaleństwo! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć – zobaczcie. 📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 29.06 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka [29.06.2024 r.] Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! [29.06.2024 r.] Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli [29.06.2024 r.] Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach. 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach [29.06.2024 r.] W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one. 📢 Artiom Łaguta zmorą Duńczyków z Włókniarza. Kapitalne widowisko i zwycięstwo z bonusem Sparty! Betard Sparta Wrocław w zaległym meczu 9. kolejki PGE Ekstraligi pewnie pokonała na Stadionie Olimpijskim Krono-Plast Włókniarza Częstochowa 54:36. Spotkanie było bardzo dobrym widowiskiem i obfitowało w dużą liczbę mijanek. Dzięki temu zwycięstwo dolnośląski zespół awansował na drugą pozycję w tabeli. Najskuteczniejszym zawodnikiem meczu był Artiom Łaguta, który zdobył 12 punktów.

📢 Najlepsze memy po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2024. Biało-Czerwoni jako pierwsi pożegnali się z turniejem w Niemczech Reprezentacja Polski jako pierwsza odpadła z turnieju Euro 2024. Biało-Czerwoni w dwóch meczach w Niemczech nie zdobyli nawet jednego punktu i stracili wszelkie szanse na wyjście z grupy. Zobaczcie najśmieszniejsze memy po odpadnięciu Polaków z Euro 2024. 📢 Mecz Sparta Wrocław – Włókniarz Częstochowa tym razem bez deszczu. Znajdźcie się na zdjęciach Mecz Betardu Sparty Wrocław z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa pierwotnie miał odbyć się w ubiegły piątek, ale z powodu obfitych opadów deszczu spotkanie zostało przełożone – pomimo tego, że na trybunach był komplet ponad 13 tysięcy widzów. W ten piątek Stadion Olimpijski ponownie wypełnił się do ostatniego miejsca, ale na szczęście tym razem aura nie sprawiła żużlowcom psikusa. Mecz rozpoczął się punktualnie o 20:30, a Betard Sparta pewnie pokonała Włókniarza 56:34. Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera!

📢 Uciekali z Wrocławia z całym dobytkiem, nawet z meblami! Zobacz niezwykłą wystawę pamiątek po Żydach z Breslau W Galerii OP ENHEIM we Wrocławiu już niedługo będzie można bezpłatnie obejrzeć wystawę o życiu Żydów represjonowanych w czasach wojny. Na wystawie zobaczymy m.in. ponad stuletnią srebrną tiarę ślubną, niemiecką pozytywkę czy zdobną puszkę na korzenne przyprawy. Zobacz te niesamowite przedmioty i poznaj historię Breslauerów. 📢 Większa kara za brak biletu parkingowego we Wrocławiu. Od lipca będzie drożej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu od 1 lipca zwiększy kary za brak biletu parkingowego lub przekroczenie czasu opłaconego postoju. Większa stawka w Strefie Płatnego Parkowania to efekt podniesienia płacy minimalnej Polaków.

📢 Niezwykły Wrocław sprzed 20 lat! Tym żyło miasto, tak na co dzień funkcjonowali mieszkańcy. Unikatowe zdjęcia prosto z naszego archiwum! Pierwszych kilka lat XXI wieku, to był czas obfitujący w wydarzenia we Wrocławiu. Mnóstwo obiektów, obok których dziś przechodzimy było jeszcze w budowie, jak choćby Pasaż Grunwaldzki czy CH Arkady Wrocławskie. Dwa brzegi Wrocławia zaczynał dopiero łączyć most Milenijny, a o budowie AOW nikt nie marzył. Zobaczcie, jak wówczas wyglądało i czym żyło miasto.

📢 Burze przeszły nad Lubuskiem. Zalało ulice i posesje, drzewo przewróciło się na auto W piątek, 28 czerwca w całym województwie występowały burze. Towarzyszyły im obfite opady deszczu i silny wiatr. Strażacy interweniowali w ponad 20 miejscowościach. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 22, gdzie drzewo spadło na jezdnię. 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [29.06.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Plac Nowy Targ we Wrocławiu przed "betonozą". Kto pamięta? Kiedyś kwitł tu handel, teraz jest bardzo zielono. Zobaczcie zdjęcia! Plan Nowy Targ we Wrocławiu zmienił się nie do poznania. Handel na placu odbywał się jeszcze zanim to miejsce administracyjnie należało do Wrocławia, a więc w odległym średniowieczu. Przed II wojną światową stała na nim legendarna już fontanna Neptuna. W trakcie walk o Wrocław zbudowano pod placem obszerny schron, a już po włączeniu stolicy Dolnego Śląska do polskich granic można było kupić tu wszystko. Tak wyglądało to miejsce, zanim zostało zalane betonem, natomiast obecnie jest tu bardziej zielono niż kiedykolwiek!

📢 Samochód całkowicie spłonął na al. Hallera we Wrocławiu! Kierująca zachowała zimną krew Na al. Hallera we Wrocławiu około godziny 16 zaczął palić się samochód osobowy. Strażacy zainterweniowali bardzo szybko, ale powstały utrudnienia w ruchu. Duże szczęście miała kobieta, która kierowała autem. Zachowała się przytomnie. 📢 Otwarcie dolnośląskiego odcinka drogi S3 już wkrótce. Czesi przygotowują się na najazd aut z Polski. Kierowcy dostaną wysokie mandaty? Budowa drogi ekspresowa S3, okrzykniętej najpiękniejszą "eską" w Polsce, dobiega końca na Dolnym Śląsku. Jej przedłużeniem w Czechach ma być trasa z Lubawki, od granicy z Polską do Trutnova. I choć czeski odcinek na razie nie powstał, to nasi południowi sąsiedzi już przygotowują się na najazd kierowców z Polski. 📢 Demolował sklep, wszedł na regał i ciskał w policjantów butelkami z alkoholem. Agresywny mieszkaniec Głogowa zatrzymany W jednym z marketów spożywczych na osiedlu Kopernik w Głogowie doszło dziś w nocy (27/28 czerwca) do awantury. 32-letni agresywny klient wszedł na sklepowy regał z alkoholem i nie miał zamiaru zejść. Na interwencję policji zareagował złością i zaczął rzucać w funkcjonariuszy butelkami z alkoholem. Wysokoprocentowe trunki lały się na podłogę w ogromnych ilościach. Mamy film z akcji, zobacz!

📢 Tragiczny wypadek na DK 94. Nie żyje mężczyzna, który wycinał drzewa. Na miejscu jest prokurator Spore utrudnienia dla kierowców, jadących drogą krajową nr 94 z Brzegu w kierunku Wrocławia. Na granicy powiatu oławskiego i brzeskiego doszło do koszmarnego wypadku. Nie żyje mężczyzna, który miał przycinać drzewa. Sprawą zajmuje się prokuratura. 📢 Paradowali po mieście z kradzioną trumną. Powód? Polacy odpadli z Euro 2024. Policja udostepniła nagranie Niecodzienny sposób na odreagowanie przegranego meczu polskiej reprezentacji na Euro 2024 znaleźli mieszkańcy Wałbrzycha. Mężczyźni postanowili wsadzić pijanego kolegę do... trumny! Nie wyszło, więc paradowali z nią po mieście. Zobaczcie nagranie.

📢 Podwyżka ceny wody we Wrocławiu. Zapłacimy blisko 20 proc. więcej niż do tej pory Wrocławianie zapłacą więcej za wodę. Ile? Około 20 proc. więcej niż do tej pory. Co gorsza, podwyżka, którą miasto eufemistycznie nazywa "korektą", wejdzie w życie już w lipcu 2024. - Jesteśmy załamani. Ten lipiec będzie straszny - mówią nam wrocławianie.

📢 Koleje Dolnośląskie ruszyły do Świnoujścia! Pociąg Premium Nadmorski będzie woził pasażerów przez całe lato Szybki wypad nad Bałtyk, a może dwutygodniowy urlop? Niezależnie od planów i możliwości urlopowych, każdy chętny może wybrać się do Świnoujścia na pokładzie pociągu Kolei Dolnośląskich. To najszybsze połączenie kolejowe na tej trasie, przejazd trwa tylko 5 godzin i 13 minut!

📢 To we Wrocławiu powstały pierwsze komputery. ZETO, ELWRO i ELWAT to pionierzy polskiej informatyki. Zobacz archiwalne zdjęcia Wrocław w PRL-u słynął z produkcji m.in. z chemii gospodarczej oraz z nowoczesnych komputerów. Stolicę Dolnego Śląska można było by nazwać ówczesną „polską Doliną Krzemową”. To za sprawą kultowych zakładów ZETO, ELWRO i ELWAT, które produkowały komputery i maszyny obliczeniowe, Polska nie została w tyle nauk informatycznych. Zobacz w galerii archiwalne zdjęcia pionierów polskiej informatyki.

📢 1200 nowych miejsc pracy pod Wrocławiem. Gigant chemii gospodarczej zatrudnia! Kto może liczyć na etat? W dolnośląskich Wróblowicach (gm. Miękinia) otwarta została nowa fabryka Persan, hiszpańskiego przedsiębiorstwa specjalizującego się w produkcji chemii gospodarczej. Gigant przeniósł część produkcji m.in. z zakładu przy ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Teraz zatrudnia specjalistów z 13 różnych dziedzin. Łącznie ma tu pracować 1200 osób. 📢 Tak wygląda nowa narzeczona Marcina Hakiela - zdjęcia. Para spodziewa się dziecka! Utytułowany tancerz Marcin Hakiel oraz jego narzeczona Dominika Serowska to jedna z popularniejszych par w mediach społecznościowych. Hakiel, po rozwodzie z Kasią Cichopek, chętnie dzieli się swoim życiem, udowadnia, że jest szczęśliwy i dobrze się bawi. Marcin Hakiel z partnerką Dominiką ogłosili, że spodziewają się dziecka. O jego nowej miłości internauci piszą: "Klasa sama w sobie. Czysta natura. Piękna kobieta". Sami zobaczcie! Zdjęcia Dominiki pokazujemy w naszej galerii.

📢 Takie są objawy raka przełyku. Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu Rak przełyku to groźny nowotwór, który rozwija się powoli i po cichu. Jego objawy są często niezauważalne, aż do osiągnięcia zaawansowanego stadium. Były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, jest jednym z tych, którzy toczy walkę z tą chorobą. Poznanie objawów raka przełyku może być kluczowe dla wczesnego wykrycia i zwiększenia szans na przeżycie.

📢 Zdumiewające zdjęcia Wrocławia z połowy XX wieku. Tak wyglądało miasto tuż po wojnie, trwała wielka odbudowa Dzięki wciąż powiększającym się zbiorom Narodowego Archiwum Cyfrowego, dowiadujemy się jak wyglądał nasz kraj przed laty. Wśród zdigitalizowanych zdjęć, w ostatnim czasie, pojawiło się sporo kadrów z Wrocławia. Niektóre, dobrze znane dziś miejsca miasta, są nawet trudne do rozpoznania. Zobaczcie te wyjątkowe ujęcia w naszej galerii.

📢 Mandaty na milion złotych! Ten dolnośląski fotoradar bije rekordy. To prawdziwy pogromca piratów drogowych Ten fotoradar to prawdziwy kosiarz mandatów i pogromca kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, nawet nieznacznie. Przez niecałe trzy miesiące zarejestrował najwięcej naruszeń prędkości na Dolnym Śląsku. Więcej niż każde inne urządzenie przez pół roku! Kierowcy będą musieli zapłacić w sumie około miliona złotych mandatów! 📢 Miliony dla Śląska Wrocław za europejskie puchary. Ile WKS może zarobić w Lidze Konferencji? Śląsk Wrocław przygotowuje się do nowego sezonu na zgrupowaniu w Austrii. Już 24 lipca rozegra pierwszy mecz w europejskich pucharach - rywalem wrocławian będzie na wyjeździe Riga FC. Do zgarnięcia się poważne pieniądze. Ile można zarobić w Lidze Konferencji? 📢 Biały Kościół niedaleko Wrocławia. Tu poczujesz się jak w zagranicznym kurorcie. Całoroczne domki i piękna piaszczysta plaża! Ośrodek Wypoczynkowy w Białym Kościele latem 2024. Ruszył sezon Nad Stawami. Sprawdziliśmy, ile kosztują bilety wstępu i noclegi. Tutaj na Dolnym Śląsku poczujesz się, jak w kurorcie. U stóp wzgórz niemczańsko-strzelińskich (niedaleko Wrocławia) znajdziecie dużą piaszczystą plażę, całoroczne domki i spokojną okolicę. Można też dobrze zjeść. Sami zobaczcie!

📢 Pociągami Kolei Dolnośląskich i Polregio na Urbancard! W granicach Wrocławia wystarczy jeden bilet – na kolej i MPK W czwartek (27 czerwca) zapadło porozumienie w sprawie honorowania Urbancard, czyli biletów komunikacji miejskiej, w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio. System będzie działać od sierpnia, znamy szczegóły.

📢 Miało być jak na Krupówkach, jest wielki plac budowy. Turyści w Szklarskiej Porębie nie mają łatwo! Końca remontu nie widać Miało być pięknie. Letnie spacery po deptaku, jak co najmniej na Krupówkach, a w oddali widok na Szrenicę i Śnieżne Kotły. Zamiast tego w Szklarskiej Porębie, w szczycie sezonu wakacyjnego, turyści krążą między kostkami brukowymi, robotnikami i maszynami drogowymi. Remont mostu przy ul. 1 Maja oraz przebudowa nawierzchni drogi trwają w najlepsze. Już wiadomo, że zapowiadany na 30 czerwca termin zakończenia prac, nie będzie dotrzymany.

📢 Wrocławskie tramwaje w połowie XX wieku. Na torach w mieście królowały Konstale. Mnóstwo zdjęć! Wrocław tramwajami stoi. Tramwaj to popularny i chętnie przez wrocławian wybierany pojazd komunikacji miejskiej. Tak było niemal od zawsze. Pierwszy wrocławski tramwaj był pojazdem konnym. Elektryczne pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Jednymi z najpopularniejszych - na przestrzeni lat - były nie wątpliwie Konstale. Zobaczcie, jak jeździliśmy tramwajami po Wrocławiu pod koniec minionego stulecia. Mamy dla Was mnóstwo archiwalnych zdjęć. 📢 Obwodnica śródmiejska we Wrocławiu. Ciąg dalszy tej trasy poprowadzi między blokami i przez działki Na tę drogę Wrocław czeka od wielu lat. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace mogą się rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku. By tak się stało, potrzebny jest gotowy projekt na 5,5 km tzw. Alei Północnej. Tak formalnie nazwano drogę, która będzie domknięciem obwodnicy śródmiejskiej, sięgającym do ul. Krzywoustego. Nowe skrzyżowanie powstanie pomiędzy centrum handlowym Korona a mostem na Widawie. Szczegółowy przebieg powinien być znany z końcem roku, gdy będzie gotowy projekt. Już dziś widać jednak, że w kilku miejscach trasa poprowadzi blisko istniejących i budowanych bloków oraz przetnie ogródki działkowe. Część z nich z pewnością ulegnie likwidacji. Zobaczcie ujęcia z drona, tak wygląda z góry przebieg tej ważnej drogi.

📢 Grzyby w dolnośląskich lasach! Grzybiarze zachwyceni, bo jest wysyp kurek i borowików. Gdzie zbierać najlepsze okazy? Sezon grzybowy już się rozpoczął. Mimo, że mamy dopiero początek lata, na Dolnym Śląsku grzybów nie brakuje, a mieszkańcy regionu wciąż chwalą się swoimi zbiorami. Wśród najładniejszych okazów są borowiki szlachetne, kozaki oraz kurki. Gdzie zbierać grzyby? 📢 Świeżo wyremontowana ulica Pomorska we Wrocławiu i jej "zasadzki". Wrocławianie chcą wiedzieć, o co chodzi Jak to bywa w przypadku nowych inwestycji we Wrocławiu, po pierwszych zachwytach, przychodzi czas refleksji. I pytań o zastosowane rozwiązania. Nie ominęło to również ulicy Pomorskiej. Mieszkańców najbardziej ciekawią dwie rzeczy: krzywe linie prowadzące przez skrzyżowanie z Dubois, a także drzewa i latarnie na środku chodnika. Sprawdziliśmy, dlaczego właśnie tak to zrobiono.

📢 Wakacyjne festiwale i duże koncerty we Wrocławiu. Te dni w kalendarzu warto zarezerwować! Gdzie warto wybrać się latem? Sezon festiwalowy w pełni. Wakacyjne imprezy plenerowe, wielodniowe festiwale i koncerty odbędą się również we Wrocławiu. Wielbiciele aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu nie powinni być zawiedzeni. Mnóstwo muzyki, ale też jedzenia, fantastyki, magii, historii, zabytkowych amerykańskich aut i motocykli. Oj, będzie się działo w te wakacje! Zobacz największe festiwale we Wrocławiu w wakacje 2024 w naszej galerii. 📢 Najpiękniejsze dolnośląskie miasta i miasteczka. TOP 10! Kryją wiele zabytków i tajemnic. Musisz je odwiedzić w 2024 roku Położone w najdalszych częściach Dolnego Śląska zachwycają. Na liście nie znajdziecie Wrocławia, bo tym razem przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 mniej znanych, a urokliwych miejsc, które warto odwiedzić latem. Większość z nich uda się zwiedzić w jeden dzień! Na liście znajduje się stolica ceramiki, mekka filmowców na Dolnym Śląsku, miasto z obiektem wpisanym na listę UNESCO i kilka innych. Zobaczcie! Warto wybrać się tam w lipcowy weekend.

📢 Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu doceniony za oceanem! Trafił do setki najpiękniejszych dzieł sztuki na świecie Wrocławski pomnik poświęcony żołnierzom niezłomnym pierwszej i drugiej konspiracji znalazł się wśród stu najpiękniejszych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej na świecie. Ma również szansę na nagrodę publiczności. Organizatorzy prestiżowego konkursu CODAworx ogłoszą wyniki 30 sierpnia 2024 r. Głosować można do 2 lipca. 📢 Pustynia z turkusowym jeziorkiem pośrodku. To miejsce na Dolnym Śląsku robi wrażenie, choć może tam być śmiertelnie niebezpieczne! Turkusowa wodą w jeziorku, a wokół biały piasek. I to na Dolnym Śląsku! Wydawałoby się, że to idealne miejsce na wypoczynek. Tymczasem prawda o tym tajemniczym miejscu jest zupełnie inna, a wstęp wzbroniony. Uważajcie, to miejsce jest śmiertelnie niebezpieczne! 📢 To najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. W podwarszawskich Łomiankach prawdziwy luksus... Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Nowa trasa rowerowa przez dziką część Wrocławia. Otwarto malowniczą ścieżkę wzdłuż rzeki Oławy Kiedyś nieubita ziemia, dzisiaj ładnie wyrównany szuter. Skorzystaliśmy z nowo otwartej trasy pieszo-rowerowej, prowadzącej wzdłuż nabrzeży Oławy. Ponad kilometr nowiutkiej ścieżki na Przedmieściu Oławskim zapewnia piękne widoki na otaczającą przyrodę. 📢 Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia. Idealne miejsce do przetrwania upałów Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Wrocławskie schronisko świętuje Dzień Psa! To okazja, żeby poznać lojalnego przyjaciela. Te psy czekają na dom. Nie kupuj - adoptuj! Ponad 160 bezdomnych psów i około 200 kotów z wrocławskiego schroniska czeka na nowe, kochające domy. Już w najbliższy weekend będzie szansa, żeby zobaczyć zwierzaki na żywo! To właśnie wtedy psiaki (nie tylko) ze Ślazowej będą obchodzić swoje święto. Szczegóły znajdziecie poniżej. 📢 Memy po meczu Polska-Francja. Koniec Euro 2024 dla biało-czerwonych. Polacy pierwsi wracają do domu. Internauci mają używanie! To koniec Euro 2024 dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni zremisowali w tzw. meczu o honor. Polska - Francja 1:1. Nie zmienia to faktu, że Polacy wracają do domu. "Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził" - komentują internauci. Memom nie ma końca! Zobaczcie najśmieszniejsze!

📢 Miniaturowa wersja dworca PKP Wrocław Główny? Pałac w Boguszycach, niecała godzina drogi z Wrocławia. Tak wygląda w środku Wyjęta z epoki Tudorów fasada pałacu w Boguszycach, od razu przywodzi na myśl największy dworzec we Wrocławiu. Budynki łączy nie tylko charakterystyczny angielski neogotyk, ale i bliskość – są oddalone od siebie o jedyne 30 kilometrów. Boguszycki zabytek ostatnio przeszedł remont, ale nadal jest w opłakanym stanie. Czy uda się go uratować i otworzyć? 📢 To miało być modelowe osiedle Wrocławia. Jak dziś wygląda, jak się tam mieszka? Tzw. modelowe osiedla mają we Wrocławiu już blisko 100-letnią historię. Słynna wrocławska WUWA powstała na osiedlu Dąbie, przy parku Szczytnickim w ciągu zaledwie kilku miesięcy 1929 roku i przyniosła do niemieckiego wówczas Breslau falę modernizmu. Ponad 80 lat później, gdy Wrocław był Europejską Stolicą Kultury, postanowiono powtórzyć ten eksperyment i stworzyć od podstaw modelowe osiedle WUWA 2 - Nowe Żerniki, w pobliżu autostradowej obwodnicy Wrocławia i wrocławskiego stadionu. Jak udał się ten eksperyment?

📢 Niesamowite zdjęcia lotnicze przedwojennego Wrocławia. Dzisiaj te miejsca wyglądają zupełnie inaczej Niezwykle popularne są dzisiaj zdjęcia z drona, ale moda na fotografie z lotu ptaka sięga wiele dalej. Niemal 100 lat temu nie było takich udogodnień, jedyną szansą na zobaczenie Wrocławia z góry był lot samolotem. Miasto przed II wojną światową wyglądało kompletnie inaczej. Jak? Możemy się o tym przekonać, oglądając zdjęcia lotnicze z tego okresu. Zobacz je w galerii. 📢 Bastion Sakwowy to nowa duma Wrocławia, a co z dawnym obserwatorium? Doczeka się remontu? Byliśmy w środku Wyremontowany Bastion Sakwowy niedawno został otwarty dla wrocławian i turystów. I choć robi bardzo dobre wrażenie, wiele osób wciąż zastanawia się czy w przyszłości remont przejdzie także dawne obserwatorium astronomiczne? Sprawdziliśmy to i zajrzeliśmy do jego wnętrza, zobacz zdjęcia.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Dzień Ojca 2024. Memy, które rozbawią cała rodzinę, ojca może też! Tak to widzą internauci Dzień Ojca obchodzimy 23 czerwca. W 2024 roku święto to zbiegło się akurat z zakończeniem roku szkolnego. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was zbiór najlepszych, najśmieszniejszych memów opisujących święto Taty. Jesteś ojcem? Z całą pewnością zrozumiesz, co mieli na myśli autorzy memów. Dzień Ojca z humorem i dystansem. Zobacz najlepsze memy o ojcostwie.

📢 Promocja oficerska absolwentów AWL we Wrocławiu. Tłumy na placu Wolności, łzy wzruszenia i radość W sobotę (22 czerwca) odbyła się na placu Wolności Promocja oficerska Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 494 absolwentów otrzymało promocję na pierwszy oficerski po pięcioletnich, dwustopniowych studiach magisterskich i kursie oficerskim dla podoficerów zawodowych. 📢 Betard Sparta Wrocław - Włókniarz Częstochowa - kibice wypełnili stadion, a mecz się nie odbył Deszcz, który w piątkowy wieczór nadciągnął na Dolny Śląsk pokrzyżował plany kibiców Sparty. Zaplanowany na godz. 20.45 mecz 9. kolejki PGE Ekstraligi Betard Sparta Wrocław – Krono-Plast Włókniarz Częstochowa został odwołany. Decyzja o tym, że spotkanie będzie rozegrane w innym terminie zapadła o godz. 21.10. Zatem, trybuny były już wypełnione. Zobacz zdjęcia kibiców! 📢 Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa 2024 wystartował. Największy taki w Polsce! Stadion Tarczyński Arena opanował tłum piwoszy Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa znowu wypełnił po brzegi teren wokół stadionu Tarczyński Arena. To już 14. edycja największej w Polsce i jednej z największych w Europie imprezy promującej piwa z małych oraz średnich browarów polskich i zagranicznych. Wydarzenie potrwa od piątku do niedzieli (23 czerwca). Byliśmy na inauguracji. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu już otwarta. Piękne widoki na Sudety Nowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku otwarta. Można z niej podziwiać Wałbrzych i okoliczne miejscowości oraz góry: m.in. Chełmiec oraz Dzikowiec. Te widoki zachwycają. 📢 Oto piękne finalistki konkursu Miss Polski 2024. Zobacz ich sesję zdjęciową w kostiumach kąpielowych. O tytuł walczą dwie Wrocławianki Już w lipcu kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 staną na scenie podczas Gali Finałowej. Wśród nich oczywiście znajdują się panie reprezentujące Dolny Śląsk. Zobacz, jak wrocławianki oraz pozostałe finalistki wypadły podczas wakacyjnej sesji zdjęciowej.

📢 Srebrna Góra - perła Dolnego Śląska we włoskim klimacie. W tej wsi można się poczuć jak na wzgórzach romantycznej Toskanii Srebrną Górę wielu kojarzy jedynie z twierdzą. Tymczasem u jej podnóża znajduje się piękna wieś o tej samej nazwie. I choć administracyjnie to rzeczywiście wieś, to śmiało można nazwać ją miasteczkiem i to we włoskim klimacie. Warto tu się wybrać - czeka sporo nieodkrytych zakamarków, a turystów jest jak na lekarstwo.

📢 Konkurs Miss Polonia ma już 95 lat! Ola z Dolnego Śląska walczy o koronę i tytuł najpiękniejszej. Zobacz finalistki Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie. Edycja 2024 jest jubileuszowa, bo 95. Co roku do tego konkursu piękności zgłasza się kilkaset kobiet. Nie inaczej było tym razem. Do ścisłego finału zakwalifikowały się jednak tylko 24 piękne panie. Wśród nich jest pochodząca z Dolnego Śląska Ola Gołębiewska, studentka zarządzania i fotomodelka.

📢 Malownicze ruiny ukryte w lesie na Dolnym Śląsku. Zamek Bolczów pamięta czasy średniowiecza! Ruiny tego średniowiecznego zamku należą do najlepiej zachowanych na Dolnym Śląsku. Zamek warowny Bolczów to jedna z największych atrakcji w Rudawach Janowickich. Fragmenty jego naturalnych skalnych ścian można podziwiać do dziś. Malowniczy, położony ponad 560 metrów n.p.m. zamek Bolczów po prostu trzeba zobaczyć! Zerknijcie do naszej GALERII! 📢 Zalew w Radkowie otwarty po remoncie! Wśród atrakcji wodny tor przeszkód Water Ninja Po długiej przerwie zalew w Radkowie został ponownie otwarty. Przeszedł kapitalny remont - prace trwały 2 lata i kosztowały 5 mln zł. Pieniądze pochodzą z rządowego dofinansowania. Na gości czeka mnóstwo atrakcji, m.in. jeden z największych parków wodnych w Polsce - Ninja Water Park, ogromna wieża ze zjeżdżalniami i 10 metrowym wodospadem.