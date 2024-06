Mateusz prawie zginął od ciosów mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach. Teraz prosi o pomoc. Ruszyła zbiórka na rehabilitację

Barbarzyńska napaść mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach

Sprawca odciął Mateuszowi dłoń mieczem samurajskim, wszystko przez zazdrość?

- Odcięta dłoń, transfuzja krwi, wstawione śruby, płytki, uszkodzone kości, ścięgna oraz tętnica podkolanowa... Obrażenia były tak poważne, że lekarze musieli podjąć długotrwałą walkę o jego życie. Cały personel szpitalny stanął na wysokości zadania, żeby przytrzymać go przy życiu. W wyniku ataku uszkodzone zostały kości ścięgna oraz tętnica podkolanowa. Wykonano transfuzję krwi, wstawiono śruby, płytki. Przyszyto dłoń - opisują bliscy 31-letniego Mateusza na portalu zrzutka.pl.

Do dzisiaj nie mogą uwierzyć w to, co się stało. I zaznaczają, że powodem dramatu była zazdrość o kobietę.