Jak rozbudowują się wrocławskie Żerniki? Tak wygląda teraz wzorcowe osiedle mieszkaniowe

Wrocławskie osiedle Żerniki rozrastają się w zawrotnym tempie. Zaplanowany koncept wzorcowego osiedla w okolicy AOW stale zyskuje popularność. Nowe Żerniki to modelowe osiedle, które ma stać się alternatywą do „produkcji taśmowej” mieszkań. Jak postępują prace na osiedlu?

Wzorcowe osiedle we Wrocławiu

- Żerniki to obecnie jedno z najchętniej wybieranych przez rodziny miejsc do życia we Wrocławiu. Z tego względu, jak również spodziewając się zwiększonego zapotrzebowania na tego typu lokale, zaplanowaliśmy taki ich udział w inwestycji – tłumaczy Angelika Kliś z zarządu ATAL.

Wrocławskie Żerniki rosną w oczach

Nowe Żerniki powiększą się o kolejne lokale

Inspiracją dla projektu budowy modelowego osiedla we Wrocławiu była wystawa WuWA z 1929 roku. Dziś, po ponad osiemdziesięciu latach, Wrocław ponownie dołącza do architektonicznej awangardy.

Wprowadzone do oferty lokale, w czterech budynkach, składają się na jej drugi etap. Mają zróżnicowany metraż (od 35 do 95 mkw.) oraz układ od 1 do 4 pokoi, przez co znajdą odbiorców zarówno wśród singli, jak również par czy rodzin z dziećmi.

Sprzedaż mieszkań na osiedlu Żerniki Na Novo już się rozpoczęła. Za metr kw. mieszkania w stanie deweloperskim zapłacimy od 10,9 do 14,3 tys. złotych.