Policjanci z grupy SPEED mierzą prędkość. Uwaga na wysokie mandaty! Gdzie we Wrocławiu stoi najwięcej patroli drogówki?

Akcja "Prędkość" na terenie całej Polski, także Wrocławia

Celem akcji "Prędkość" jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Policjanci będą dokonywać pomiarów zarówno statycznie, jak i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych.

- W działania angażują się policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, do których zalicza się przekraczanie dopuszczalnej prędkości – informuje policja, apelując jednocześnie o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów.

Od stycznia do marca we Wrocławiu doszło do 3324 wypadków i kolizji. Niestety, dwa były ze skutkiem śmiertelnym. Najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość, brak zachowania bezpiecznej odległości i uderzenie w tył innego pojazdu. Dlatego funkcjonariusze we Wrocławiu policjanci regularnie prowadzą kontrole drogowe, m.in. za pomocą radaru ręcznego popularnie zwanego "suszarką".