Nawałnica przeszła przez Dolny Śląsk! Mieszkańcy tej gminy wciąż sprzątają po burzy. Spadł grad wielkości kurzych jaj

- My interweniowaliśmy w sumie 70 razy, ale to były głównie interwencje dotyczące przewróconych drzew tarasujących dojazd do posesji, czy w ogóle na drogach, a interwencji z dachami, samochodami, wybitymi szybami, zniszczonymi uprawami nawet nie obsługiwaliśmy - zaznacza Bartłomiej Sztuka.