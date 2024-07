Gazeta Wrocławska sprzed 160 lat i list od dawnych mieszkańców miasta. Przy ulicy Kotlarskiej odkryto kapsułę czasu

Znaleziona kapsuła czasu to była cynowa rura, która przez 27 lat leżała w magazynie muzeum. W tym roku została otwarta, a jej zawartość skierowano do badań. Tym zajęli się badacze z Ossolineum.

W środku znaleziono:

- Rurka trafiła do nas z licznymi ubytkami i silnie skorodowana. Jedna zaślepka odpadła, więc było widać zawartość. Po papierze sądziliśmy, że była to gazeta. W takich kapsułach często zdarzają się jeszcze jakieś zapiski czy monety. Aby wydostać zawartość, musieliśmy naciąć drugą zaślepkę i ją przepchnąć. Następnie dzięki kilkugodzinnemu nawilżaniu w bibułach udało się rozwinąć gazetę. Co nie było łatwe. Po 160 latach papier tak się dopasował, że wymagało to wyjątkowo ostrożnego obchodzenia się z nim, aby zawartości kapsuły nie uszkodzić - mówi Katarzyna Krocza, główny konserwator zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.