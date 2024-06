Zawody rowerkowe Gazety Wrocławskiej. Na starcie pojawiło się blisko 200 młodych kolarzy

Zawody Rowerkowe we Wrocławiu

W sobotę, 29 czerwca, najmłodsi stanęli na linii startu wyścigu na parkingu CH Auchan Bielany. Była to nie tylko fantastyczna przygoda dla dzieci, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu. To połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.

W zawodach wzięły udział dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Na starcie stanęło 160 zawodników. Dzieci startowały w grupach: w pierwszej były trzy- i czterolatki, a w drugiej dzieci w wieku od pięciu do siedmiu lat. Mali kolarze startowali w trójkach i mieli do pokonania w zależności od grupy wiekowej 40 lub 60 metrów w linii prostej.

