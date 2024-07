Eksplorują sztolnie ukryte przez hitlerowców w 1945 roku. Czy Kamienna Góra w Lubaniu może skrywać "Złoto Wrocławia"?

Co udało się odnaleźć w dotychczas eksplorowanych sztolniach?

- Sztolnie to niedokończony schron przeciwlotniczy z okresu II wojny światowej wykuty w bazaltowej górze. To jedyny tego typu obiekt w Europie. Co ciekawe, obydwa wejścia zostały wysadzone w maju 1945 roku przez wycofujących się z Lubania żołnierzy niemieckich. W sztolniach znajdują się artefakty z czasu budowy schronu. Pytanie: po co wysadzili tyle metrów podziemi skoro obiekt nie był skończony? Czy w środku zostawili tylko narzędzia i wózki? Odpowiedź mamy nadzieję znaleźć w śluzach gazowych - tłumaczy Sebastian Terenda.