Wrocławscy uczniowie będą uczyć się strzelać na lekcjach EDB. W planach jest zakup 4 wirtualnych strzelnic

Zajęcia ze strzelania obowiązkowe na EDB

Gdzie będą strzelać uczniowie z Wrocławia?

Możliwości przeprowadzenia zajęć praktycznych we Wrocławiu są obecnie niewielkie. Wirtualna stacjonarna strzelnica znajduje się w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu, pomieszczenie treningowe do uprawiania strzelectwa istnieje na terenie Lotniczych

Zakładów Naukowych we Wrocławiu, uczniowie mają także możliwość zajęć na profesjonalnej strzelnicy sportowej WKS Śląsk przy ul. Świątnickiej. Magistrat podjął więc decyzję o zakupie 4 wirtualnych strzelnic, które będą wypożyczane między wrocławskimi szkołami.