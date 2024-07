Tak świętowaliście Dzień Psa we Wrocławiu. Pochwaliliście się nam swoimi pupilami. Oto efekty

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka - dlaczego tak jest?

Dzień Psa 2024 - wasze psy w galerii zdjęć

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka - w tym powiedzeniu raczej nie ma przesady. Czworonogi są z nami od tysięcy lat. Kiedyś pomagali ludziom w polowaniach, dziś pilnują ogrodów, wyciągają nas z domu na spacery lub jeżdżą z nami na wakacje. Z okazji Międzynarodowego Dnia Psa 2024 wy, czytelnicy "Gazety Wrocławskiej", pochwaliliście się swoimi przyjaciółmi. Zobaczcie efekty!

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka - dlaczego tak jest?

Naukowcy z całego świata przeprowadzają badania, które mają wyjaśnić, dlaczego to właśnie te czworonogi są z nami od ponad 10 tysięcy lat. Uczeni z Cornell University podążali za genetycznymi śladami psów. Badania zaprowadziły ich do środkowej Azji, gdzie okazało się, że zwierzęta te są z nami nawet dłużej - ok. 30 tys. lat!

Ludzie i psy naturalnie więc współpracowali, przechodząc do kolejnych epok rozwoju cywilizacji. Współpraca ta zaczęła się prawdopodobnie od wspólnego polowania i ochrony przed zagrożeniami. W miarę upływu czasu psy stały się nie tylko pomocnikami, ale także towarzyszami ludzi.