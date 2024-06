Ceny w Szklarskiej Porębie. Rodzinne wakacje 2024 tanie nie będą. Ile za noclegi, wjazd koleją na Szrenicę, lody i burgery?

Szklarska Poręba to jedna z najbardziej popularnych miejscówek w Karkonoszach. Pod Szrenicę przyjeżdżają rodziny z dziećmi, wytrawni turyści, pokonujący kilometry na szlakach oraz młodzież, lubiąca się bawić w klubach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdziliśmy, ile trzeba wydać w tym roku za tydzień wakacji pod Szrenicą.

Wakacje 2024. Polacy wybierają morze i góry

Jak wynika z danych Instytutu Badań Społecznych Pollster, 78 procent Polaków planuje wakacyjny wyjazd. 72 procent z nich spędzi go w Polsce. Niemal połowa badanych (49 procent) planujących wakacje w Polsce wybierze się nad morze, 26 procent w góry, 13 procent na Mazury, a 22 proc. obierze inny kierunek. Wielu z tych, którzy wybiorą góry, przyjedzie w Karkonosze. Z danych Karkonoskiego Parku narodowego wynika, że rocznie odwiedza go ponad 2,5 mln osób. Najwięcej w wakacje i ferie zimowe.

Koszty urlopu zależą od: standardu zakwaterowania

sposobu żywienia (samodzielne gotowanie czy posiłki w restauracjach)

sposobu spędzania wolnego czasu

Wakacje w Szklarskiej Porębie. Ceny noclegów dla 4-osobowej rodziny

W Szklarskiej Porębie jest ogromny wybór miejsc noclegowych. Możecie je rezerwować na popularnych portalach.

Oto przykładowe ceny.

Najtańszy nocleg w Szklarskiej Porębie (willa wczasowa) dla rodziny 2+2 to koszt rzędu od 1840 zł do ok. 2240 zł za tydzień. Oferta jest bez wyżywienia. Tydzień w 4-osobowym apartamencie z widokiem na góry kosztuje od 2633 zł. W kurorcie pod Szrenicą wybudowano w ostatnich latach kilkanaście zespołów apartamentowców. Wybór ofert jest ogromny. Jeśli liczycie się z wydaniem na nocleg ponad 2500 złotych za cztery osoby (2 dorosłych + 2 dzieci) na pewno coś znajdziecie. Za pobyt w 4-gwiazdkowym hotelu z basenem zapłacicie za tygodniowy pobyt z rodziną od 4800 zł do 9800 zł (domek na wyłączność przy pałacu)

Wakacje w Szklarskiej Porębie. Ile za obiad, lody i pizzę?

Suchy gofr- 8 zł

Kołacz - 17 zł

Gałka lodów - 8 zł

Espresso od 8 do 12 zł

Serki podobne do oscypków od 18 do 35 zł, mały 3 zł

Rosół - 25 zł

Pierogi ruskie - 36 zł

Pierogi z dziczyzną - 42 zł

Pizza klasyczna mała - 37 zł, duża - 85 zł

Karkówka pieczona z pieczonym ziemniakiem - 55 zł

Dziczyzna za warzywami - 85 zł

Burger klasyczny - 47 zł

Gyros - 35 zł

Ser smażony - 35 zł

W galerii znajdziecie jadłospisy z restauracji i budek z fast foodami w Szklarskiej Porębie

Co zwiedzać w Szklarskiej Porębie

Wakacje w Szklarskiej Porębie. Parking, kolej linowa, inne wydatki

Kolej linowa Ski Arena Szrenica zawiezie was szybko na szczyt, a stamtąd powędrujecie albo dalej w góry, albo do schroniska Na Hali Szrenickiej. Kolej ma dwie sekcje. Wjazd i zjazd w dwóch sekcjach kosztuje 70 zł. Dzieci do lat 14 płacą 55 zł. Dzieci do lat 6 wjeżdżają bezpłatnie. TUTAJ znajdziecie cennik Ski Arena Szrenica. Rodzinny wjazd i zjazd koleją na Szrenicę kosztować w sumie będzie 250 zł. Do tego doliczyć trzeba bilet wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego. Bilet jednodniowy kosztuje 10 zł (ulgowy 5 zł). Bilety można kupić TUTAJ

Parkingi Szklarska Poręba Większość pensjonatów, hoteli, willi ma własne parkingi. Możecie także korzystać z 13 parkingów miejskich. Są zlokalizowane przy ulicach 11 Listopada, Jeleniogórskiej, Mickiewicza, Turystycznej, Kilińskiego, Uroczej pod wyciągiem na Szrenicę oraz na Osiedlu Huty, a także przy Stacji PKP Szklarska Poręba Huta. Cennik parkowania aut osobowych i busów do 9 miejsc 30 minut — 1 zł

1 godzina — 5 zł

2 i 3 godzina — 4 zł

4 i każda kolejna godzina — 3 zł

całodobowy — 50 zł. Za tydzień pobytu zapłacicie za parking 350 zł. Park linowy w Szklarskiej Porębie Gdy jedziecie z dziećmi, będziecie na pewno chcieli się wybrać do parku linowego. Park Trollandia znajduje się na terenie parku miejskiego w centrum miasta, przy ul. Jedności Narodowej - naprzeciwko Skweru Radiowej Trójki. Można tu pokonywać przeszkody linowe zainstalowane na drzewach.

Tras do pokonania w parku linowym jest kilka. Jedna trasa kosztuje 45 zł i 40 zł (ulgowy, do 16 roku życia) Dinopark w Szklarskiej Porębie Kolejna atrakcja, bez której nie liczy się pobyt z dziećmi pod Szrenicą, to wizyta w Dinoparku. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw, piaskownic, parku linowego, dmuchawców, poznać zagadnienia fauny i flory na leśnej ścieżce lub zabawić się w poszukiwaczy złota albo paleontologów. Bilet normalny (12 - 65 lat) kosztuje - 67 zł

Ulgowy - 62 zł

Rodzinny (2+2) 247 zł Dinopark i park linowy to niejedyne atrakcje. Blisko ze Szklarskiej Poręby jest Świeradów -Zdrój z wieżą widokową Sky Walk (bilet cały (osoby powyżej 12 roku życia) - 69 zł, bilet ulgowy -53 zł). Można pojechać do Kowar do Parku Miniatur Dolnego Śląska i do Muzeum Sentymentów. W Karpaczu także czeka mnóstwo atrakcji. Na wstępy powinnyście zarezerwować dla rodziny minimum 500 zł.

Podsumowanie. Ile za tydzień wakacji w Szklarskiej Porębie?

Podsumujmy: Na tydzień urlopu 4 -osobowej rodziny w Szklarskiej Porębie z noclegiem w apartamencie, z wjazdem na Szrenicę, wizytą w parku linowym i Dinoparku (plus 200 zł na inne atrakcje np. Muzeum Klocków Lego) z obiadami w restauracjach, śniadaniami i kolacjami we własnym zakresie trzeba zarezerwować około 4650 złotych. Jeśli podróżujecie z pociechami, dodajcie do tej kwoty około 500-1200 zł.

Z raportu "Wakacyjny portfel Polaków 2024”, opracowanego przez Związek Banków Polskich we współpracy z firmą badawczą Minds&Roses, wynika, że przeciętna polska rodzina przeznaczy w tym roku na wakacje w kraju średnio 4334 zł (o 7 proc. więcej niż rok temu), zaś na osobę to wyjdzie 1734 zł. To koszty urlopu w podstawowych warunkach, bez luksusów.

Czytaj także

Wideo Migracja i przemoc: Szwecja w kryzysie integracyjnym