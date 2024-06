Chcą budowy całkowicie nowego śladu A4. "W GDDKiA zmieniło się kierownictwo, widzimy otwartość i zrozumienie"

- Wszyscy wiemy, że gdy na autostradzie ma miejsce wypadek lub korek, to DK94 przejmuje ciężar ruchu tranzytowego. Biorąc pod uwagę realny harmonogram prac remontowych i budowlanych, możemy zakładać, że gdyby została podjęta, co, mamy nadzieję, się nie wydarzy, decyzja o przebudowie autostrady A4 w starym śladzie, to ta przebudowa trwałaby równolegle do przebudowy DK94. Oznaczałoby to całkowity paraliż komunikacyjny Dolnego Śląska. Tego chcemy uniknąć – mówił Piotr Kozdrowicki.