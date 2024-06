Bezsenne noce w nowych blokach na Kleczkowie. Hałasy na budowie nie dają spać mieszkańcom. Roboty trwały do 4 nad ranem

Poniżej zamieszczamy fragment oświadczenia firmy ERBUD:

Szanujemy prawo, w tym ciszę nocną, dlatego ERBUD dołoży wszelkich starań, by zminimalizować uciążliwości, równocześnie prosząc o wyrozumiałość dla specyfiki naszej pracy. [...] Betonowanie płyty fundamentowej trwa zwykle kilka dni, czasem niestety w odstępach czasowych. Według informacji z budowy najgorsze, czyli najgłośniejsze prace, za nami, co nie zmienia faktu, że budowa zawsze generuje i przez jakiś czas generować jeszcze może pewien hałas. Budowa zobowiązała się do minimalizacji uciążliwości, przede wszystkim wieczorami. Jednak raz jeszcze apelujemy do mieszkańców o wyrozumiałość - dodaje rzecznik.