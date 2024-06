Egzotycznie wyglądający wąż grasuje na osiedlu we Wrocławiu. Mieszkańcy są przerażeni [ZDJĘCIA]

Wąż był widziany ostatnio przez mieszkańca Widawy w sobotę, 29 czerwca o godz. 12.45, w okolicach ul. Grawerskiej 20. Jak przekazuje nam Adriana Żak, przewodnicząca Rady Osiedla Widawa, do teraz nie ma informacji, aby został znaleziony.

- Zgłosiliśmy obecność węża na naszym osiedlu do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nie wiadomo dokładnie, co to za gatunek. Wśród mieszkańców panuje duże poruszenie – mówi nam Adriana Żak, przewodnicząca Rady Osiedla Widawa.