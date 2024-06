Najpiękniejsze dolnośląskie miasta i miasteczka. TOP 10! Kryją wiele zabytków i tajemnic. Musisz je odwiedzić w 2024 roku

Piwo warzone jest tu od początku XIII wieku, a tradycje piwowarskie z krótkimi przerwami kontynuowane są do dziś. To również tu, co roku odbywa się Lwóweckie Lato Agatowe, co ma związek z półszlachetnymi minerałami, jakie można spotkać w okolicy. W mieście znajduje się także jeden z najstarszych ratuszy w Polsce oraz niemal w całości zachowane mury miejskie z Basztą Bramy Lubańskiej i Basztą Bramy Bolesławieckiej.

Marcin Oliva Soto / Polskapresse