Prasówka 2.07.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Masowy pochówek pod Wrocławiem. Archeolodzy znaleźli szkielety 10 niemieckich żołnierzy, tuż przy drodze!”?

Prasówka 2.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Masowy pochówek pod Wrocławiem. Archeolodzy znaleźli szkielety 10 niemieckich żołnierzy, tuż przy drodze! Co za odkrycie! Badacze z Pracowni Badań Historycznych POMOST odnaleźli masowy grób niemieckich żołnierzy. Znaleźli przy nich nieśmiertelniki oraz inne elementy wyposażenia wojskowego. Interesującym zjawiskiem jest łyżka z wyrytymi cyrylicą literami. To najpewniej trofeum wojenne zdobyte na radzieckim żołnierzu.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 2.07.24

📢 Kiedy twoje osiedle we Wrocławiu było wsią? 1945, 1973, a może wcześniej? W ustaleniu pomoże stara mapa Wrocław ostatni raz zmieniał swoje granice ponad 50 lat temu, bo w 1973 roku. Ostatnie wioski przekształcane w osiedla pamiętają więc już tylko nieco starsi wrocławianie. Na mapie miasta można jednak znaleźć osiedla, które jeszcze niecałe 70 lat temu były malutkimi wioskami, a dziś znajduje się tam cała masa inwestycji mieszkaniowych i nowoczesnych dróg. Kiedy wioski dzisiejszego Szczepina, Ołbina, Przedmieścia Oławskiego czy Gaju, stały się osiedlami? Sprawdź!

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [2.07.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

Prasówka 2.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak świętowaliście Dzień Psa we Wrocławiu. Pochwaliliście się nam swoimi pupilami. Oto efekty Dzień Psa 2024. W poście na naszym Facebooku poprosiliśmy was, czytelników, o zdjęcia waszych czworonożnych pupili. Otrzymaliśmy ponad 100 zdjęć. Żeby pozostał po tym ślad, stworzyliśmy galerię zdjęć z najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Znajdźcie swojego!

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [2.07.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Gazeta Wrocławska sprzed 160 lat i list od dawnych mieszkańców miasta. Przy ulicy Kotlarskiej odkryto kapsułę czasu W Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu na czasowej wystawie można zobaczyć wyjątkowe artefakty. Wśród nich jest egzemplarz Gazety Wrocławskiej (Bresaluer Zeitung) z 1865 roku. Schowana była – razem z listem od ówczesnych mieszkańców Wrocławia – w metalowej rurce, schowanej pod średniowieczną studnią. Tę kapsułę czasu odkryto w 1997 roku przy ulicy Kotlarskiej.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [2.07.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów. 📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów [2.07.2024] Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Jakie będą przelewy? ZUS przekaże seniorom podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz na konto.

📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski- zdjęcia wnętrz. Dom pełen stylu i ciepła [2.07.2024] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani chociażby z programu „Pytania na śniadanie”, postanowili otworzyć nowy rozdział w swoim życiu, przenosząc się do wspólnego domu. Ich nowe mieszkanie, zlokalizowane na przedmieściach Warszawy, zachwyca nowoczesnym designem i luksusem. Zdjęcia wyremontowanych wnętrz, które gwiazda „M jak miłość” podzieliła się z fanami, robią ogromne wrażenie.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [2.07.2024 r.] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 📢 W takich strojach pojawia się Agata Kornhauser-Duda. Mamy zdjęcia stylizacji pierwszej damy [2.07.2024 r.] Agata Kornhauser-Duda, pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej, jest nie tylko osobą publiczną o wysokim statusie, ale także ikoną stylu, która przyciąga uwagę miłośników mody. Jej sposób ubierania się jest połączeniem elegancji z nowoczesnością, a każda jej stylizacja świadczy o doskonałym wyczuciu trendów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak pierwsza dama inspiruje kobiety na całym świecie, pokazując, że moda nie zna granic wieku ani statusu społecznego.

📢 Nawałnica przeszła przez Dolny Śląsk! Mieszkańcy tej gminy wciąż sprzątają po burzy. Spadł grad wielkości kurzych jaj Trwa walka ze skutkami nawałnicy, która wczorajszego wieczora przeszła przez Dolny Śląsk. Mieszkańcy gminy Twardogóra (pow. oleśnicki) mówią o gradzie wielkości kurzych jaj! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Dzień Psa na wesoło. Memy o psach, czyli śmieszne obrazki o naszych pupilach. Te MEMY rozbawią Was do łez Memy o psach rządzą w sieci 1 lipca. Tego dnia psy obchodzą swoje święto. Rasowe i kundelki, szczeniaki i psi seniorzy, małe jak chihuahua i majestatyczne jak dog albo owczarek niemiecki - każdy pies ma swój urok i może być wdzięcznym tematem do żartów. Zobaczcie najśmieszniejsze obrazki z sieci. 📢 Hotel Aigo w Aigen in Muhlkreis. Tutaj mieszkają, jedzą i śpią piłkarze Śląska Wrocław na obozie w Austrii. Zobacz! Piłkarze Śląska Wrocław przebywają na obozie w austriackiej miejscowości Aigen in Muhlkreis. Ich domem jest obecnie 4,5-gwiazdkowy Aigo Welcome Family Hotel. Zobacz, w jakich warunkach mieszkają, jedzą i śpią wicemistrzowie Polski.

📢 Euro 2024: Oceny piłkarzy reprezentacji Polski za występ na mistrzostwach Europy w Niemczech Euro 2024 to dla reprezentacji Polski już przeszłość. Piłkarze rozjechali się na urlopy, a my - na chłodno, blisko tydzień po meczu z Francją - oceniamy podopiecznych Michała Probierza za cały turniej. Kto wypadł najlepiej, a kto najsłabiej? 📢 Wrocław na archiwalnych zdjęciach. Tak stolica Dolnego Śląska wyglądała w 2000 roku. Zaszły obłędne zmiany! Rok 2000 we Wrocławiu nie wydaje się być aż tak odległy. Przynajmniej do czasu jak nie zaczniecie oglądać tej galerii. To właśnie 24 lata temu z krajobrazu stolicy Dolnego Śląska zniknął hotel Panorama, a sedesowce aż wołały o remont. Inna była moda, inaczej wyglądały też poszczególne dzielnice Wrocławia - zresztą zobaczcie sami!

📢 Finał Miss Polski 2024 już za kilka dni. O koronę i tytuł najpiękniejszej walczą dwie wrocławianki. Sesja zdjęciowa finalistek! Gala Miss Polski 2024 już w tym tygodniu. 5 lipca 2024 r. przed jury zaprezentują się najpiękniejsze Polki, wśród których są dwie reprezentantki Dolnego Śląska. Koronę laureatce przekaże Angelika Jurkowianiec, Miss Polski 2023. Zobaczcie wszystkie finalistki konkursu w oficjalnej sesji zdjęciowej.

📢 Policjanci z grupy SPEED mierzą prędkość. Uwaga na wysokie mandaty! Gdzie we Wrocławiu stoi najwięcej patroli drogówki? Nadmierna prędkość i nieostrożna jazda to najczęstsze przyczyny kolizji i wypadków drogowych. Nic dziwnego, że policjanci regularnie prowadzą kontrole prędkości. Policyjna akcja "Prędkość" prowadzona jest w poniedziałek (1 lipca) przez m.in. grupę SPEED. Na funkcjonariuszy drogówki można natrafić wszędzie. Gdzie najczęściej - zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Mieszkańcy czekają na remont ul. Gostyńskiej we Wrocławiu od 20 lat. Ktoś wysypał tłuczeń, ZDiUM: To samowola budowlana! Mieszkańcy dwa tygodnie temu zobaczyli rozsypany tłuczeń na ul. Gostyńskiej we Wrocławiu. To droga, która tak naprawdę jest odwodnieniem dla sąsiadującej ulicy należącej już do gminy Długołęka. Jak mówił nam jej zarządca - ZDiUM, kruszywo zostało rozsypane bez jego zgody, więc jest traktowane jako samowola budowlana. Szybko wyjaśniło się, kto jest odpowiedzialny za ten szybki "remont".

📢 Dzień Psa 1 lipca - jak pies żyje z kotem? To najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! 1 lipca obchodzimy w Polsce Dzień Psa. Żyć jak pies z kotem - mawiają. To najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie? 📢 Minął rok odkąd Tadeusz Gaik nie wrócił do domu. Bliscy nie przerwali poszukiwań. Co się dzieje z zaginionym mieszkańcem Ziębic? Tadeusz Gaik z podwrocławskich Ziębic zaginął ponad rok temu. Wciąż nie wiadomo, co się z nim dzieje. Mężczyzna nigdy wcześniej nie znikał ani nie zrywał kontaktu z bliskimi. Rodzina nie zaprzestaje poszukiwań.

📢 Wiktoria Gąsiewska na gorących zdjęciach - mówią o nich wszyscy! Aktorka lubi i umie pozować. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki! Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii!

📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami.

📢 Tak wygląda nowa narzeczona Marcina Hakiela - zdjęcia. Para spodziewa się dziecka! Utytułowany tancerz Marcin Hakiel oraz jego narzeczona Dominika Serowska to jedna z popularniejszych par w mediach społecznościowych. Hakiel, po rozwodzie z Kasią Cichopek, chętnie dzieli się swoim życiem, udowadnia, że jest szczęśliwy i dobrze się bawi. Marcin Hakiel z partnerką Dominiką ogłosili, że spodziewają się dziecka. O jego nowej miłości internauci piszą: "Klasa sama w sobie. Czysta natura. Piękna kobieta". Sami zobaczcie! Zdjęcia Dominiki pokazujemy w naszej galerii. 📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 01.07.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Co się zmienia w wynagrodzeniach od 1 lipca? To nie tylko podwyżka płacy minimalnej Od 1 lipca 2024 roku pracownicy w Polsce mogą spodziewać się podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej. Ta zmiana wpłynie na ponad 3 miliony osób zatrudnionych na umowach o pracę oraz na innych formach umów cywilnoprawnych. Nie są to jedyne zmiany, które wchodzą w życie tego dnia. Wzrosną również minimalne wynagrodzenia zasadnicze w ochronie zdrowia, a pracownicy socjalni, pieczy zastępczej i żłobków mogą liczyć na dodatki w wysokości tysiąca złotych.

📢 W Lubuskiem była baza atomowa. Schowana w lesie przez lata była tajemnicą. Tak dziś wyglądają jej ruiny To nie żart ani bajeczki. W Lubuskiem była tajna baza atomowa. Jej pozostałości są do dziś. To mroczne miejsce schowane w lesie... Gdzie dokładnie? 📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 1.07 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 1.07.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! 1.07.2024 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach. 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 1.07.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Eksplorują sztolnie ukryte przez hitlerowców w 1945 roku. Czy Kamienna Góra w Lubaniu może skrywać "Złoto Wrocławia"? W Lubaniu na Dolnym Śląsku trwa eksploracja Kamiennej Góry - charakterystycznego wzniesienia, które do 1945 roku służyło hitlerowcom. Podczas II wojny światowej wybudowano tam schron przeciwlotniczy oraz prawdopodobnie szpital polowy. Obiekt odkryto dopiero w 2011 r. Jego największe tajemnice wciąż skrywają się pod ziemią, bowiem Niemcy wycofując się przed Armią Czerwoną wysadzili wejście do schronu.

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 1.07.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Kilkaset adresów we Wrocławiu bez prądu. Pierwsze wyłączenia już w poniedziałek, mogą potrwać wiele godzin Wyłączenia prądu nie są niczym wyjątkowym, ale w nadchodzącym tygodniu dotkną tysięcy mieszkańców Wrocławia. Warto wcześniej sprawdzić gdzie i kiedy nie będzie prądu, bo wyłączenia każdorazowo mogą trwać nawet do 8-9 godzin! 📢 Pożar składowiska palet pod Wrocławiem. Ogień był wysoki na kilkadziesiąt metrów! W nocy z niedzieli na poniedziałek, w podwrocławskiej miejscowości Krępice, doszło do dużego pożaru w miejscu, gdzie składowane były drewniane palety. Na czas akcji zamknięta została znajdująca się tuż obok droga krajowa nr 94. 📢 Niesamowity plan Wrocławia, miasto zaraz po II wojnie światowej! Tak kiedyś nazywały się wrocławskie osiedla! [ZDJĘCIA] Wyjątkowy, unikatowy, niesamowity - takie określenia przychodzą do głowy, gdy patrzy się na plan Wrocławia, który powstał zaraz po II wojnie światowej. Stara mapa została odnaleziona przez pana Wojciecha, mieszkańca Wielkiej Wyspy, całkiem przypadkowo. Można z niej wyczytać, jakie nazwy nosiły ówczesne osiedla i ulice. Z którego roku pochodzi plan? Jak go wyprodukowano? Przeczytaj poniżej. W galerii zobaczysz fragmenty starego planu Wrocławia.

📢 Tak zmienił się Wrocław przez ostatnie 60 lat. Nie poznasz miejsc, które dziś mijasz! W latach 60. Wrocław, będący wówczas częścią "Ziem Odzyskanych", był jednym z ważnych ośrodków kulturalnych, gospodarczych i naukowych w kraju. Po tragicznych wydarzeniach II wojny światowej, gdy miasto doświadczyło dużych zniszczeń, trwały intensywne prace nad jego odbudową i rewitalizacją. Tych miejsc nie poznasz w ogóle! To prawdziwa podróż w czasie. 📢 Masz stary piec? Od 1 lipca we Wrocławiu możesz dostać za to nawet 5 tys. złotych kary! Od 1 lipca wchodzi w życie zakaz użytkowania pieców pozaklasowych i tych najniższych klas. Przepisy dotyczą użytkowników mieszkań i domów, a nie ich właścicieli. Oznacza to, że mieszkańcy lokali komunalnych mogą zostać ukarani mandatem, choć to obowiązkiem miasta była wymiana pieca. Pierwsza grzywna wynosi do 500 złotych. W przypadku recydywy to już dziesięciokrotność tej kwoty. A strażnicy miejscy wiedzą już, kto ma "kopciucha".

📢 Tak wyglądała gala finałowa Miss Polonia 2024. Maja Klajda najpiękniejszą Polką. Pochodząca z Kluczborka Emily Reng również zdobyła tytuł To była niezapomniana gala finałowa Miss Polonia. Ten najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności świętuje swoje 95-lecie. Z okazji jubileuszu zaprezentowały się nie tylko tegoroczne finalistki, ale także Miss Polonia z przeszłości! Nową Miss Polonia została Maja Klajda, 21-letnia studentka psychologii z Łęcznej. 📢 Piła. Potężna nawałnica przeszła przez Piłę. Powyrywało drzewa, pozrywało dachy. Trwa usuwanie skutków wichury To była chwila, gdy nagle zaczęły latać gałęzie - mówią mieszkańcy Piły, którzy po nawałnicy postanowili sprawdzić, jak wygląda miasto. Nie milkną w nim sygnały strażackich syren.

📢 Tyle zarobią zawodowi żołnierze w 2024 roku! MON przedstawiło projekt rozporządzenia Wynagrodzenie żołnierzy istotnie wzrośnie. Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wojskowi otrzymają o ok. 20 % większe uposażenie. Pensja żołnierzy zawodowych uzależniona jest od kilku czynników, w tym od posiadanego stopnia. Oto jak będą się kształtowały wynagrodzenia w 2024 roku.

📢 Bezsenne noce w nowych blokach na Kleczkowie. Hałasy na budowie nie dają spać mieszkańcom. Roboty trwały do 4 nad ranem Mieszkańcy ul. Czochralskiego są wykończeni brakiem snu. Budowlańcy wykonują pod ich oknami głośne roboty w samym środku nocy. Konflikt zaognia ostre światło, na które nie pomagają nawet ciemne zasłony. To już druga taka sytuacja w tym tygodniu. Na miejsce była wzywana policja. Wykonawca zapowiada audyt.

📢 Tragiczny wypadek pod Korfantowem. Młody kierowca nie opanował auta. Zginęły trzy osoby Czterech podróżnych, trzy ofiary śmiertelne. W nocy z soboty na niedzielę (29 na 30 czerwca) na drodze powiatowej pod Korfantowem doszło do prawdziwego dramatu. 📢 Zawody rowerkowe Gazety Wrocławskiej. Na starcie pojawiło się blisko 200 młodych kolarzy Za nami pierwsza edycja Zawodów Rowerkowych. Na placu przed Auchan we wrocławskich Bielanach odbyły zmagania zorganizowane przez Gazetę Wrocławską. Każde dziecko miało szansę stanąć na podium i otrzymać zasłużony medal. Dodatkowo przygotowano liczne atrakcje - malowanie twarzy, wata cukrowa, gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 30.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Bliźniaczki rozdzielone. Siostry Katarzyna i Anna Węgrzyn nie zagrają razem na igrzyskach Decyzją trenera kadry tenisistek stołowych Marcina Kusińskiego Anna Węgrzyn (KU AZS UE Wrocław) będzie tylko rezerwową podczas drużynowej rywalizacji pań na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tym samym nie będzie debla sióstr Węgrzyn - Kasi i Ani - które grają ze sobą w tej parze 15 lat. Deblistkami będą Kasia Węgrzyn i 18-letnia Zuzanna Wielgos. Problem w tym, że dziewczyny pierwszy raz trenowały w tym składzie ze sobą... w piątek.

📢 Tyle zarabiają prezesi i dyrektorzy miejskich spółek we Wrocławiu. Sprawdzamy również zarobki prezydenta i wiceprezydentów miasta Prezesi i dyrektorzy miejskich spółek, a także prezydent i wiceprezydenci Wrocławia, złożyli oświadczenia majątkowe, pokazujące ich zarobki oraz majątek w 2023 roku. Sprawdziliśmy, o jakich kwotach mowa. Ile zarabia prezes MPK Wrocław, wrocławskiego zoo, stadionu, Hali Stulecia, Wrocławskich Inwestycji czy TBS Wrocław? Zobacz szczegóły w galerii. 📢 Nawałnica nad Wrocławiem. Pogoda zmieniła się w ułamku sekundy. Padał deszcz i grad, wiatr przewracał drzewa W czwartek wieczorem (27 czerwca) na obrzeżach Wrocławia doszło do krótkiej, ale bardzo intensywnej nawałnicy deszczu i gradu. W ciągu jednej chwili, w miejscowościach na wschód, południowy wschód i północny wschód od stolicy Dolnego Śląska upał przestał doskwierać, a widoczność ograniczyła się do kilkunastu metrów przez ścianę deszczu. Zobacz zdjęcia i filmy od czytelników!

📢 Dolnośląskie Como. Jezioro Bielawskie gwarantuje możliwość plażowania z widokiem na góry W poszukiwaniu najpiękniejszych akwenów na Dolnym Śląsku nie mogliśmy pominąć Jeziora Bielawskiego. Co odważniejsi turyści porównują to miejsce nawet z włoskim jeziorem Como. Obok pięknej plaży mamy tu zagwarantowane zapierające dech widoki. Dojazd z Wrocławia zajmie nam tutaj około godzinę, a do pokonania mamy dystans niespełna 70 km. 📢 Dolnośląskie miasta, w których żyje się jak w bajce. Potwierdzają to sami mieszkańcy! Może warto pomyśleć o przeprowadzce 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano już w 2024 roku. Kliknij w zdjęcie i sprawdź!

📢 Kultowe dolnośląskie schronisko "Samotnia" opustoszało. Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Skończyła się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu. 📢 Nowa Samotnia. Legendarne schronisko przechodzi zmiany. Wrócą ciepłe posiłki i noclegi dla turystów. Nowości jeszcze tego lata Spore zmiany zapowiada prezes spółki zarządzającej schroniskiem Samotnia w Karpaczu. W najbliższym czasie turyści mogą spodziewać się powrotu ciepłych posiłków i noclegów. Zostanie również wykonany remont.

📢 Ceny w Szklarskiej Porębie. Rodzinne wakacje 2024 tanie nie będą. Ile za noclegi, wjazd koleją na Szrenicę, lody i burgery? Szklarska Poręba to jedna z najbardziej popularnych miejscówek w Karkonoszach. Pod Szrenicę przyjeżdżają rodziny z dziećmi, wytrawni turyści, pokonujący kilometry na szlakach oraz młodzież, lubiąca się bawić w klubach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdziliśmy, ile trzeba wydać w tym roku za tydzień wakacji pod Szrenicą. 📢 Ultrace 2024 Wrocław. Tłumy na Tarczyński Arena, setki samochodów, tysiące miłośników motoryzacji Mimo lejącego się z nieba żaru, na Ultrace 2024 przy stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu przyszła niezliczona ilość pasjonatów motoryzacji. A było co podziwiać. Na esplanadzie i pobliskim parkingu zaparkowało blisko 1000 mocno stuningowanych samochodów z całego świata. Zobacz zdjęcia!

📢 Mateusz prawie zginął od ciosów mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach. Teraz prosi o pomoc. Ruszyła zbiórka na rehabilitację Nie milkną echa dramatu, który rozegrał się w Boguszowie - Gorcach. W piątek (21 czerwca) po godz. 18.00 Mateusz został zaatakowany i pocięty mieczem samurajskim. Stracił dłoń i ma dwie głębokie rany nóg. Stracił mnóstwo krwi. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera na budynku. Mateusz cudem przeżył, dziś dochodzi do siebie, a jego bliscy proszą o pomoc.

📢 Chcą budowy całkowicie nowego śladu A4. "W GDDKiA zmieniło się kierownictwo, widzimy otwartość i zrozumienie" Po zmianie kierownictwa we wrocławskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wrócił temat przyszłej rozbudowy lub budowy zupełnie nowej autostrady A4. Mieszkańcy i aktywiści kwestionują wcześniejszą decyzję GDDKiA o przebudowie autostrady w starym śladzie. Nie zgadzają się również na żaden z reszty zaproponowanych wariantów. Chcą całkowicie nowej nitki. 📢 Tak wyglądały dawniej wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim. NOWE ZDJĘCIA Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku. Piękna plaża, czysta woda i te widoki - wrocławianie chętnie odwiedzają to miejsce Zalew Mietkowski to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych, dolnośląskich zbiorników wodnych. W ciepłe dni - takie jak dziś - przyciąga tłumy. Również wrocławian, bowiem ze stolicy Dolnego Śląska dojedziemy tu w ok. 45 minut. Mamy przełom czerwca i lipca, a to oznacza, że czas na dobre rozpocząć sezon letni.

📢 Weekendowy wypad za Wrocław? TOP 15 propozycji na letnią wycieczkę. Tylko pół godziny jazdy samochodem Lato i wakacje w pełni, jest ciepło i słonecznie. Taka pogoda sprzyja krótkim wyjazdom. Mamy dla was kilkanaście propozycji na spontaniczny wypad za Wrocław. Dojazd do tych miejsc zajmie około pół godziny samochodem. 📢 Gwiazdy na scenie i tłum fanów na Festiwalu Pasibrzucha we Wrocławiu. Zabawa na Partynicach trwała do nocy - zobaczcie! Przez cały weekend - od piątku do niedzieli, na torze wyścigów konnych na wrocławskich Partynicach trwa czwarta edycja Festiwalu Pasibrzucha. Wstęp na imprezę jest bezpłatny a organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Festiwal to nie tylko food trucki i kraftowe piwa, ale również koncerty gwiazd. Podczas pierwszego dnia, kilkutysięczny tłum fanów rozgrzał do czerwoności Tede. Ależ to było szaleństwo! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć – zobaczcie.

📢 Mecz Sparta Wrocław – Włókniarz Częstochowa tym razem bez deszczu. Znajdźcie się na zdjęciach Mecz Betardu Sparty Wrocław z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa pierwotnie miał odbyć się w ubiegły piątek, ale z powodu obfitych opadów deszczu spotkanie zostało przełożone – pomimo tego, że na trybunach był komplet ponad 13 tysięcy widzów. W ten piątek Stadion Olimpijski ponownie wypełnił się do ostatniego miejsca, ale na szczęście tym razem aura nie sprawiła żużlowcom psikusa. Mecz rozpoczął się punktualnie o 20:30, a Betard Sparta pewnie pokonała Włókniarza 56:34. Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera! 📢 Po 120-letniej willi na Karłowicach pozostały zgliszcza. Ruiny niszczeją w oczach! Sprawa nie jest zamknięta - śledztwo w toku Jeszcze kilka miesięcy temu przy ul. Kasprowicza 23 stała piękna, poniemiecka willa. Ponad 120-letni budynek to wyjątkowy zabytek na mapie stolicy Dolnego Śląska. Niestety, dziś znajdziemy po nim tylko niszczejące ruiny. Prokuratura wciąż nie postawiła zarzutów w sprawie wyburzenia obiektu.

📢 25 budynków we Wrocławiu docenionych w konkursie budowlanym. Kto dostanie nagrodę? Wśród nominowanych - taras Sky Tower! Ogólnopolski Konkurs Budowlany "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." rusza z kolejną edycją. W 28 odsłonie nominowano aż 25 budynków. Zobacz, kto ma szansę na wygraną w galerii zdjęć. 📢 Niezwykły Wrocław sprzed 20 lat! Tym żyło miasto, tak na co dzień funkcjonowali mieszkańcy. Unikatowe zdjęcia prosto z naszego archiwum! Pierwszych kilka lat XXI wieku, to był czas obfitujący w wydarzenia we Wrocławiu. Mnóstwo obiektów, obok których dziś przechodzimy było jeszcze w budowie, jak choćby Pasaż Grunwaldzki czy CH Arkady Wrocławskie. Dwa brzegi Wrocławia zaczynał dopiero łączyć most Milenijny, a o budowie AOW nikt nie marzył. Zobaczcie, jak wówczas wyglądało i czym żyło miasto.

📢 Plac Nowy Targ we Wrocławiu przed "betonozą". Kto pamięta? Kiedyś kwitł tu handel, teraz jest bardzo zielono. Zobaczcie zdjęcia! Plan Nowy Targ we Wrocławiu zmienił się nie do poznania. Handel na placu odbywał się jeszcze zanim to miejsce administracyjnie należało do Wrocławia, a więc w odległym średniowieczu. Przed II wojną światową stała na nim legendarna już fontanna Neptuna. W trakcie walk o Wrocław zbudowano pod placem obszerny schron, a już po włączeniu stolicy Dolnego Śląska do polskich granic można było kupić tu wszystko. Tak wyglądało to miejsce, zanim zostało zalane betonem, natomiast obecnie jest tu bardziej zielono niż kiedykolwiek! 📢 Otwarcie dolnośląskiego odcinka drogi S3 już wkrótce. Czesi przygotowują się na najazd aut z Polski. Kierowcy dostaną wysokie mandaty? Budowa drogi ekspresowa S3, okrzykniętej najpiękniejszą "eską" w Polsce, dobiega końca na Dolnym Śląsku. Jej przedłużeniem w Czechach ma być trasa z Lubawki, od granicy z Polską do Trutnova. I choć czeski odcinek na razie nie powstał, to nasi południowi sąsiedzi już przygotowują się na najazd kierowców z Polski.

📢 Koleje Dolnośląskie ruszyły do Świnoujścia! Pociąg Premium Nadmorski będzie woził pasażerów przez całe lato Szybki wypad nad Bałtyk, a może dwutygodniowy urlop? Niezależnie od planów i możliwości urlopowych, każdy chętny może wybrać się do Świnoujścia na pokładzie pociągu Kolei Dolnośląskich. To najszybsze połączenie kolejowe na tej trasie, przejazd trwa tylko 5 godzin i 13 minut! 📢 Takie są objawy raka przełyku. Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu Rak przełyku to groźny nowotwór, który rozwija się powoli i po cichu. Jego objawy są często niezauważalne, aż do osiągnięcia zaawansowanego stadium. Były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, jest jednym z tych, którzy toczy walkę z tą chorobą. Poznanie objawów raka przełyku może być kluczowe dla wczesnego wykrycia i zwiększenia szans na przeżycie. 📢 Zdumiewające zdjęcia Wrocławia z połowy XX wieku. Tak wyglądało miasto tuż po wojnie, trwała wielka odbudowa Dzięki wciąż powiększającym się zbiorom Narodowego Archiwum Cyfrowego, dowiadujemy się jak wyglądał nasz kraj przed laty. Wśród zdigitalizowanych zdjęć, w ostatnim czasie, pojawiło się sporo kadrów z Wrocławia. Niektóre, dobrze znane dziś miejsca miasta, są nawet trudne do rozpoznania. Zobaczcie te wyjątkowe ujęcia w naszej galerii.

📢 Mandaty na milion złotych! Ten dolnośląski fotoradar bije rekordy. To prawdziwy pogromca piratów drogowych Ten fotoradar to prawdziwy kosiarz mandatów i pogromca kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, nawet nieznacznie. Przez niecałe trzy miesiące zarejestrował najwięcej naruszeń prędkości na Dolnym Śląsku. Więcej niż każde inne urządzenie przez pół roku! Kierowcy będą musieli zapłacić w sumie około miliona złotych mandatów! 📢 Biały Kościół niedaleko Wrocławia. Tu poczujesz się jak w zagranicznym kurorcie. Całoroczne domki i piękna piaszczysta plaża! Ośrodek Wypoczynkowy w Białym Kościele latem 2024. Ruszył sezon Nad Stawami. Sprawdziliśmy, ile kosztują bilety wstępu i noclegi. Tutaj na Dolnym Śląsku poczujesz się, jak w kurorcie. U stóp wzgórz niemczańsko-strzelińskich (niedaleko Wrocławia) znajdziecie dużą piaszczystą plażę, całoroczne domki i spokojną okolicę. Można też dobrze zjeść. Sami zobaczcie!

📢 Grzyby w dolnośląskich lasach! Grzybiarze zachwyceni, bo jest wysyp kurek i borowików. Gdzie zbierać najlepsze okazy? Sezon grzybowy już się rozpoczął. Mimo, że mamy dopiero początek lata, na Dolnym Śląsku grzybów nie brakuje, a mieszkańcy regionu wciąż chwalą się swoimi zbiorami. Wśród najładniejszych okazów są borowiki szlachetne, kozaki oraz kurki. Gdzie zbierać grzyby? 📢 Najpiękniejsze dolnośląskie miasta i miasteczka. TOP 10! Kryją wiele zabytków i tajemnic. Musisz je odwiedzić w 2024 roku Położone w najdalszych częściach Dolnego Śląska zachwycają. Na liście nie znajdziecie Wrocławia, bo tym razem przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 mniej znanych, a urokliwych miejsc, które warto odwiedzić latem. Większość z nich uda się zwiedzić w jeden dzień! Na liście znajduje się stolica ceramiki, mekka filmowców na Dolnym Śląsku, miasto z obiektem wpisanym na listę UNESCO i kilka innych. Zobaczcie! Warto wybrać się tam w lipcowy weekend.

📢 Pustynia z turkusowym jeziorkiem pośrodku. To miejsce na Dolnym Śląsku robi wrażenie, choć może tam być śmiertelnie niebezpieczne! Turkusowa wodą w jeziorku, a wokół biały piasek. I to na Dolnym Śląsku! Wydawałoby się, że to idealne miejsce na wypoczynek. Tymczasem prawda o tym tajemniczym miejscu jest zupełnie inna, a wstęp wzbroniony. Uważajcie, to miejsce jest śmiertelnie niebezpieczne! 📢 Wrocławskie schronisko świętuje Dzień Psa! To okazja, żeby poznać lojalnego przyjaciela. Te psy czekają na dom. Nie kupuj - adoptuj! Ponad 160 bezdomnych psów i około 200 kotów z wrocławskiego schroniska czeka na nowe, kochające domy. Już w najbliższy weekend będzie szansa, żeby zobaczyć zwierzaki na żywo! To właśnie wtedy psiaki (nie tylko) ze Ślazowej będą obchodzić swoje święto. Szczegóły znajdziecie poniżej.

📢 Memy po meczu Polska-Francja. Koniec Euro 2024 dla biało-czerwonych. Polacy pierwsi wracają do domu. Internauci mają używanie! To koniec Euro 2024 dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni zremisowali w tzw. meczu o honor. Polska - Francja 1:1. Nie zmienia to faktu, że Polacy wracają do domu. "Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził" - komentują internauci. Memom nie ma końca! Zobaczcie najśmieszniejsze!

📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA.

📢 Muzeum Wena w Oławie już otwarte! Pierwsi goście są pod wrażeniem kolekcji 300 zabytkowych samochodów Muzeum Motoryzacji w Oławie otwarte! W środę (19 czerwca) pierwsi goście przekroczyli progi Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. To niesamowite miejsce z imponującą kolekcją samochodów, motocykli i przedmiotów z PRL-u. Na pierwszych gościach ogromne wrażenie zrobiła jakość wystawy i jej skala oraz to jak odzwierciedla pasję założyciela – Tomasza Jurczaka.

📢 Zalew Radkowski już otwarty po remoncie. Z jakich atrakcji można tam korzystać? Zobacz zdjęcia Na otwarcie Zalewu w Radkowie po kapitalnym remoncie czekali mieszkańcy pobliskich miejscowości i całego Dolnego Śląska. Prace trwały 2 lata i kosztowały 5 mln zł. Oficjalne otwarcie 22 czerwca, ale już można z niego korzystać. 📢 Miejsca grozy na Dolnym Śląsku. Nawiedzone rezydencje, domy, lokale i ich ponure historie O wielu z tych miejsc na Dolnym Śląsku krążą legendy, czasem od stuleci. Jest duch rycerza, który spadł z urwiska na zamku Chojnik, w Glince znajduje się pałac wisielców, a w poradzieckim szpitalu w Legnicy podobno wciąż słychać czyjeś głosy. Przedstawiamy wam listę najbardziej nawiedzonych obiektów na Dolnym Śląsku. Przekonajcie się sami, czy jest się czego bać. Na liście jest zamek Czocha, Dom Diabła, zamek Grodziec i Grodno, budynek dawnego Gestapo na Zakaczawiu oraz Pałac Samobójców. Wiele z tych miejsc jest otwartych dla zwiedzających. Inne wymagają specjalnego pozwolenia. Byliście w miejscach, które budzą dreszcze?

📢 Organy Wielisławskie i szczyt Wielisławka na Pogórzu Kaczawskim. Być może tam jest ukryte Złoto Wrocławia Pomnik przyrody nieożywionej i niezwykle cenny obiekt na geologicznej mapie Europy. Oto Organy Wielisławskie w pobliżu Złotoryi. Wycieczkę na Organy Wielisławskie warto połączyć z wejściem na szczyt Wielisławkę. Łatwy i przyjemny szlak, kojące widoki po drodze - idealne miejsce na weekend!

📢 Nowe zdjęcia tuneli hitlerowskiego kompleksu z czasu II WŚ. Obiekt był zamknięty 76 lat! Poszukiwacze, którzy od tygodni usiłowali dostać się do wnętrza Kamiennej Góry w Lubaniu, eksplorują kolejne metry tuneli, które przez 76 lat były zamknięte przed ludźmi. Co skrywają! Oto najnowsze zdjęcia! 📢 Magda Gessler nie dała rady! Alladyn znika z kulinarnej mapy Wrocławia Wrocławska restauracja Alladyn została zamknięta. Nie pomógł nawet udział w programie "Kuchenne Rewolucje" Magdy Gessler.