Mieszkańcy czekają na remont ul. Gostyńskiej we Wrocławiu od 20 lat. Ktoś wysypał tłuczeń, ZDiUM: To samowola budowlana!

Od ponad 20 lat mieszkańcy ulicy Gostyńskiej we Wrocławiu czekają na jej remont. To nieutwardzona gruntowa droga bez oświetlenia i odwodnienia. Sytuacja pogorszyła się pod koniec 2023 r. Po podniesieniu sąsiedniej ulicy Spacerowej, należącej do gminy Długołęka, ulica Gostyńska służy jako jej odwodnienie. Od tego czasu kałuże, zalane piwnice i hałas pomp wodnych to codzienność mieszkańców Gostyńskiej.