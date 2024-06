Dolnośląskie Como. Jezioro Bielawskie gwarantuje możliwość plażowania z widokiem na góry Adrianna Szurman

W poszukiwaniu najpiękniejszych akwenów na Dolnym Śląsku nie mogliśmy pominąć Jeziora Bielawskiego. Co odważniejsi turyści porównują to miejsce nawet z włoskim jeziorem Como. Obok pięknej plaży mamy tu zagwarantowane zapierające dech widoki. Dojazd z Wrocławia zajmie nam tutaj około godzinę, a do pokonania mamy dystans niespełna 70 km.